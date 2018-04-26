AMD首席财务官：加密货币矿业占一季度总营收10%

Bianews 4月26日消息，据路透社报道，随着芯片制造商受益于个人电脑、游戏机和加密货币采矿的图形芯片需求和价格的上涨，高级微设备公司的季度利润和收入超过了华尔街的目标。

在截至3月31日的三个月里，AMD的净收入为8100万美元，而去年同期的净亏损为3，300万美元。营收增长40%，至16.5亿美元，因其关键的计算和图形业务销售额几乎翻倍。

为了挖掘数据中心对芯片的需求，AMD还开发了新的服务器处理器版本。随着新的高质量视频游戏发布，公司首席执行官丽莎·苏（Lisa Su）在与分析师的电话会议上说，今年前三个月对AMD的Radeon系列图形产品的需求依然强劲。图形芯片提供了用于挖掘比特币和ethereum等流行虚拟货币所需的高计算能力，因而AMD也继续受益于去年的加密货币的繁荣。

首席财务官Devinder Kumar说：“我们在第一季度的财务进展归功于Radeon和Ryzen产品的持续发展，以及我们EPYC产品的持续早期贡献。”他指的是AMD的EPYC系列服务器产品和Ryzen PC处理器。

Kumar表示，第一季度，加密货币矿业占了AMD总营收的10%。不过，Su表示，游戏仍将是该公司的“重中之重”。

（Bianews编译 来源：Reuters）