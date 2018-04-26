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联通用户称无法登工信部投诉平台 专家：DNS解析错误

联通用户称无法登工信部投诉平台 专家：DNS解析错误
2018年04月26日 09:49 新浪综合
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　　来源：财经网

　　【财经网讯】4月26日早间消息，昨日晚间有用户反映，辽宁联通将工信部投诉网站的网址指向了127.0.0.1。这样直接导致辽宁地区使用联通的用户无法登录工信部投诉网站。

　　财经网发现，该用户反映的现象并非个案，一些辽宁大连、沈阳、鞍山等地的联通用户在微博晒出截图显示，的确无法正常登录工信部电信用户申诉受理中心的网址。

　　来自白帽汇安全研究院的小白分析称，从目前的情况来看，主要问题是辽宁联通的DNS服务器把工信部网站（www.chinatcc.gov.cn）的IP地址解析成了127.0.0.1这个IP地址，是使用的DNS服务器的原因。

　　DNS是指域名系统，互联网通信的基石是IP，但是IP很多不便于记忆，所以用域名来代替IP让人更容易记住，但真正通信又必须是用IP来进行，所以需要把域名解析成IP。

　　辽宁地区的联通用户，默认使用联通的DNS服务器，联通的DNS服务器把工信部的网站网址解析成了本地的一个IP。从目前来看，只有辽宁地区的用户使用了辽宁联通的DNS服务器才会出现无法登录工信部网站的情况。

　　一名互联网公司网络安全工程师分析称，除了DNS解析可能出现问题，也有可能是DNS劫持。但该工程师表示，DNS劫持需要抓取链路进行对比分析，目前无法抓取，所以没有确切的证据表明是DNS劫持，只能说是有这个可能性。

　　所谓的DNS劫持是建立在DNS解析之上，域名服务器上保存着所有的域名（即IP记录），当域名服务器收到查询请求后，会在缓存、数据库中查询对应的记录，然后把结果数据返给客户端。

　　但是，如果有人恶意修改了记录的内容，让域名解析到了错误的IP地址，这时域名就解析到了错误的IP，造成用户无法正常使用服务。

　　最新消息，目前辽宁联通DNS服务器已经能够解析到工信部网站正确地址，据部分辽宁联通用户反馈已经能够正常登录工信部网站。但是截至目前，联通仍然未对此前辽宁用户无法登录工信部申诉平台一事做出解释。

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