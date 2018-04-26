智能音箱制造商Sonos递交IPO文件 最早今年6月上市

新浪科技讯 北京时间4月26日早间消息，据《华尔街日报》报道，智能音箱与音频设备企业Sonos已经秘密向美国证券交易管理委员会（SEC）递交了IPO文件，该公司计划最早于今年夏天进行IPO。报道称，在本次IPO中，Sonos有可能会获得数亿美元的资金，在IPO之后该公司的市值有可能会达到25亿到30亿美元之间。本次IPO最早可能在今年6月完成。

Sonos成立于2002年，他们是第一批在无线音箱领域进行大规模投资的音频硬件企业之一。自成立以来，Sonos成为了家用音频领域的一家知名企业，凭借其独立硬件、流媒体服务以及整合了亚马逊的Alexa语音助手等战略，该公司的年营收超过10亿美元。如今，该公司的主要竞争对手除了高端家用音频品牌之外，还包括苹果等科技企业。苹果此前发布的HomePod智能音箱设备，成了Sonos产品的主要竞品之一。

Sonos的强项在于其产品优秀的外观设计，而且他们的产品可以与几乎所有智能手机系统以及流媒体服务搭配使用。另外，该公司在多音箱互联方面也有着一定的优势，他们是第一批支持多房间音箱无线互联的消费级产品企业之一。凭借这个特性，他们可以在消费者家中打造一个生态系统。该公司最近发布的产品包括Sonos One智能音箱，这个产品整合了亚马逊的Alexa语音助手；Sonos最近发布的另一个产品为价格高达699美元的Playbase TV音箱，它可以充当Sonos音箱环绕系统的中心设备。(月恒)