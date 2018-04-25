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"独角兽"药明康德闪电过会，背后的"套路"竟是这样

"独角兽"药明康德闪电过会，背后的"套路"竟是这样
2018年04月25日 17:51 新浪科技综合
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　　来源：中国经济周刊 记者 刘照普

　　最近A股门前云集“独角兽”企业，它们以风驰电掣的速度进行招股书披露、更新、上会和过会，前有富士康从预披露到上会获得通过仅用时36天，后有中概股无锡药明康德新药开发股份有限公司（下称“药明康德”）从预披露、更新到上会、过会，用时50天，并在过会半个多月后，先于富士康，“闪电般”拿到IPO批文。这羡煞了一帮在国内经年累月排队、翘首等待上会的拟上市企业。

　　根据4月16日药明康德在上交所发布的招股意向书，其预计发行日期为4月24日。

　　近期，监管部门频频喊话支持“新经济”，为“独角兽”开通IPO绿色通道。在政策出现变化前，回归A股的中概股大多只有走借壳上市这一路径，而药明康德是多年来首家通过IPO路径回归A股的中概股公司。分析人士认为，这为中概股以IPO形式回归A股打开想象空间，也可以看作是监管层接纳海外优质中概股的双轨制安排。

　　不过，就在药明康德即将上市发行前夕，《中国经济周刊》记者观察到，针对其招股意向书，有三大话题受到了市场方面高度关注。

　　话题一：募集资金为何缩水六成？

　　3月27日，证监会发审委第51、52次工作会议上，共有6家公司上会，其中2家过会（药明康德和绿色动力环保集团股份有限公司）、3家被否（宁波天益医疗器械股份有限公司、南通国盛智能科技集团股份有限公司、常州恐龙园股份有限公司)、1家暂缓表决(北京康辰药业股份有限公司)。药明康德是中概股通过IPO回归A股首单，也是同批次审批中3家医药类公司中唯一成功过会的。

　　据其招股书披露，药明康德是目前中国规模最大的小分子医药研发服务企业，是CRO（医药研发合同外包服务机构）行业龙头。

　　在过去10多年里，中国的CRO企业数量从2009年的300家一跃增至2016年的1000多家，成为全球CRO产业发展最快的国家之一，并超越印度成为世界医药研发服务业的首选地。作为中国CRO龙头的药明康德，2015年世界排名第十，2018年升至第九位。全球排名前20的制药公司里，有18家是药明康德的客户，包括默克、强生、GSK、辉瑞、罗氏、诺华制药等，其前五大客户包括辉瑞、强生、罗氏、礼来默沙东等医药巨头，本次迅速过会，也显示出监管部门对其研发能力和市场占有能力的认可。

　　证监会官网显示，今年2月6日，药明康德进行招股说明书的预披露更新，药明康德对外宣称，“本次公开发行募集资金合计约57.4亿元”。而到了今年4月15日晚间，药明康德正式拿到IPO批文，发行方案变为：拟公开发行不超过1.04亿股，预计募集资金使用额为21.3亿元。这较该公司此前预披露的57.4亿元募集资金缩水约63%。

　　药明康德IPO的募集资金额度为何会大幅缩水六成多？南京财经大学红山学院副院长王晓庆对《中国经济周刊》记者分析说，如果募集资金过多，会形成过高的估值和市盈率，如果按照57.4亿元募集资金计算，每股价格折合约55.087元，以2016年全年的数据为依托，得出的市盈率约为51倍。而Wind资讯数据显示，近一年来上市的300多家企业，绝大多数新股发行市盈率在23倍左右。药明康德如果以51倍市盈率发行，将会是绝大多数新股发行市盈率的两倍多。所以药明康德要大幅降低募集资金额度，以降低过高的发行价和发行市盈率。

　　话题二：是医药界的“华为”还是“富士康”？

　　鉴于药明康德的研发能力和市场地位，不少专家和媒体把药明康德誉为医药界的“华为”，但也有不少业内人士认为，作为一家医药研发合同的外包服务机构，药明康德更像是医药界的“富士康”。

　　《中国经济周刊》调研发现，认为药明康德是医药界“华为”的主要理由在于，药明康德不仅仅是外界所理解的研发服务型公司，而是具有开放式一体化研发能力和技术的全球性平台，公司专注于创业之初变革新药研发的梦想，获得阿里巴巴、中国平安这些明星资本加持。

　　目前，全球销售额排名靠前的药物CRO公司主要有昆泰IMS、科文斯、爱康、PPD等，国内知名药物研发公司为药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、博腾股份、博济医药等，目前仅有康龙化成、药明康德、昆泰IMS等少数企业具备药物发现和药物开发全产业链服务能力。其中康龙化成和药明康德具备大规模实验室化学服务能力，业务发展模式由药物发现阶段延伸至药物开发阶段。

　　而认为药明康德是医药界“富士康”的主要观点在于：药明康德以医药研发外包服务起家，通过向全球制药公司、生物技术公司及医疗器械公司提供一系列的实验室研发、研究生产服务获得不小的市场份额。从行业层次来看，是给大医药公司“打工”和做服务的。公司主营收入是CRO和CMO（合同加工外包）/CDMO（合同定制研发生产）业务，其中CRO业务占比70％以上，主营业务以代工为主，严重依赖大制药公司，和拥有高科技新药研发技术的大型医药企业相比，差距仍过大，公司依然面临巨大挑战。

　　话题三：员工收入，“动脑的”不如“数钱的”？

　　在药明康德招股意向书中，披露了该公司员工专业结构及平均收入情况。记者分析其员工平均收入发现，在该企业，生产人员收入最低，管理人员收入最高，销售人员收入处于次高状态，财务人员收入也远高于研发人员。

　　王晓庆认为，通过招股书披露的人员构成看，药明康德的研发人员占比接近80％，硕士及以上学历有5699 人，600余人拥有海外博士学位或为拥有10年以上海外新药研发工作经验的资深海外归国人士。但研发人员平均工资远低于财务人员；销售人员的薪酬大致是研发人员薪酬的2倍，有些年份竟远超2倍。这就形成了“动手的不如动脑的，动脑的不如数钱的，数钱的不如搞市场的，搞市场的不如当领导的”。这对于一家以创新研发闻名的“独角兽”企业来说，确实有些出人意料。

　　对于外界的关注和疑问，药明康德公司如何看待？对于《中国经济周刊》记者的采访要求，药明康德回复称：公司所有IPO事项均遵守证监会的相关法规，具体问题可查阅公司即将披露的招股说明书。

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