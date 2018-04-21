阿里CTO谈中天微：芯片战略非朝夕之功 要长期投入

阿里巴巴成立达摩院，CTO张建锋作演讲

新浪科技讯 4月21日晚间消息，在阿里巴巴全资收购中天微公司后，阿里巴巴集团首席技术官张建锋首次详细披露公司在芯片战略方面的长期布局与规划。张建锋称，公司早在四年前即开始布局芯片战略，“2014年阿里首次投资中天微，2017年再次追投，到今年全资收购已是水到渠成”。

张建锋表示，除了嵌入式芯片的中天微，在网络芯片、手机端芯片、IOT芯片等方面，阿里巴巴同样有一系列投资和部署。截至目前，阿里还投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）等五家芯片公司。同时，作为阿里IOT战略的重要部分，阿里巴巴达摩院已组建高级专业团队进行AI芯片的自主研发。

“阿里巴巴的IOT战略必须要做资源可控、技术可控、拥有核心竞争力的事情，最底层就是芯片”，张建锋说，“这本身也是阿里达摩院组建以来最重要的研究突破方向之一”。

张建锋指出，中国要在芯片产业上实现突破难度很大，但并非没有机会，更不是高不可攀。尤其在面向未来的某些领域，中国与美国处在同一起跑线上，比如人工智能。他说，例如以城市大脑、智慧城市为代表的物联网，就带来了新型芯片的需求。而目前全球业界目前都还没有成熟的芯片，这就带来了重新竞争的机会，也是中国企业在芯片领域掌握核心竞争力的机会。

“我们预计几年后，会有两三百亿的设备被联网，以芯片为核心来进行处理。今天芯片的需求范围和规模，与未来相比都完全不在一个数量级上，会呈几百上千倍的增长，中国实现突破的机会就在其中”，张建锋分析说，“这就相当于出现了另一条赛道，如果在以上领域取得突破性进展，那就意味着中国企业实现了换道超车。这也是阿里巴巴四年前即开始布局芯片战略的原因”。

张建锋认为，中国产学研各界必须广泛合作共同突破。因为“芯片战略绝非朝夕之功，需要包括阿里巴巴在内的企业下决心长期投入，也必须要有面向未来的愿景和耐得住寂寞的恒心”。在芯片领域，与全球化时代的其他任何领域一样，既存在全球竞争，也同样依赖全球合作。在全球市场上“谁也少不了谁”，这既是现实基础，也是中国产学研各界共同努力的方向。（大鹏）