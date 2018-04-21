梁建章：中美旅游市场有差距 中国机场数量远低美国

新浪科技讯 4月21日晚间消息，携程执行董事长梁建章今日在2018中国旅游科学年会上发表主题演讲。他表示，中国在人口、酒店房间和滑雪场等数量上已经超过美国，但在中小型机场、火车旅游开发等方面还与美国有着较大差距。

梁建章在主题演讲中用多组数据分析了中国旅游发展的瓶颈和机会。截至2017年底，中国有13.9亿人口，美国人口3.3亿；2016年，中国各种游乐场达到2500个，超过美国的400个；2017年，中国的酒店房间数超过1700万间，远超美国的500万间；中国有滑雪场703个，超过美国的460个。

但是，中国目前仅有218个机场，远低于美国的5136个，仅为美国的4%；中国现有博物馆4873个，比日本少，不足美国博物馆总量的七分之一；中国2016年邮轮旅游为200万人次，只有美国的六分之一。他认为，中美旅游市场差距还比较大，应该从观念、政策、市场等方面加快改革，支持创新。

“与美国相比，中国的博物馆少很多，机场少很多，高尔夫球场少很多，邮轮旅游也少很多。为什么？值得认真分析。有的是观念原因，有的是存在资源约束，有的是政策问题，应该针对不同的问题，拿出解决问题的办法。”梁建章在演讲中如此指出。

与人均公路、高铁里程比，中国机场数量远落后于发达国家。他指出，无论跟美国比，还是跟日本比，中国的人均机场数量都是偏少的。中国航空市场规模与美国差不多，但美国有5000多个机场，中国只有200多个机场。问题应该不是土地不够用，也不是没钱，可能更多是观念上的问题。

梁建章说：“你说中国没钱造机场，似乎不是；中国有些城市，比如苏州市，如果单列，比很多国家都有钱，但没有机场。中国机场这么少，问题主要出在观念上。美国很多小机场都是低成本的，很简陋，没有很豪华的航站楼，能用就行。很多是自负盈亏的，小城市也没这么大财力，客流也不多，飞机起降数也不多。”

他指出，无论从横向比较，或是从价格上看，北京、上海的飞机起降费可能是世界最高的。这是个问题。因此，中国机场建设有很大的提升空间。机场不用建得特别大，离游客的目的地近最好，分布比较合理。中国这么大的国土面积，应该有更多的机场。这是旅游发展的关键问题，非常重要。

他还以高尔夫球场举例说，中国现有高尔夫球场473个，美国有15000多个，是中国的30倍；日本是2000多个，是中国的5倍。高尔夫球场不一定非要建得很豪华，不一定非要是贵族运动，完全可以做成经济型、平民式的。

“高尔夫球场有土地政策的约束，也有观念的问题。以日本为例，高尔夫球场基本建在山区；如果不每天浇水，成本可以做到很低，只不过没有绿草而已，但好处是更多的人可以享用。在南方雨水充沛的地方，丘陵地带发展高尔夫是可以低成本做的。”梁建章分析称。

他还指出，中国的火车旅游市场前景广阔。“目前，中国还在大力建高铁。现在高铁每小时300公里，孕育了非常大的火车旅游的机会。但现在火车旅游机制上还不够灵活，火车票定价都是统一的，车型也很单调，没有考虑旅行团的旅游需求。未来，这是个非常大的机会。”

梁建章说，上述种种问题，值得分类研究：如果是自然资源硬约束，那就要避免投入的浪费；如果是基础设施缺失，那就是非常好的投资机会；如果是观念或政策问题，那就推动完善政策，推动改革；如果能提供更高端、更好的产品，并有更好的营销，那就是旅游业巨大的机会。（张俊）