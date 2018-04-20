亚马逊消费主管首回应特朗普批评：和邮政合作是双赢

新浪科技讯 北京时间4月20日中午消息，唐纳德·特朗普与亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯的网上互怼在最近几周对亚马逊的股价带来了一定的消极影响。但是特朗普推特中实际攻击的目标其实是杰夫·威尔克（Jeff Wilke），贝索斯这18年来的得力助手。威尔克管理着亚马逊的全球消费部门，意味着他负责销售人员也负责如何高效地交付商品。通常，公司使用联邦邮政服务。这是特朗普一再强调要予以打击的安排，因为其认为这对纳税人来说没一点好处。

在亚马逊首次公开回应总统的指责中，威尔克表示，这乃是双赢业务、“我们经历了四届总统和各种全球领导人更替，”他说，“二十多年来，我们一直与邮局合作，为美国上下的客户和企业服务，创造收益，在此过程也创造了大量工作机会。这样的合作关系再好不过，我也希望在未来能继续保持。”

据分析师估计，亚马逊依靠邮政服务来完成所有美国订单中40%的“最后一英里”派送。尽管合作对双方均有利，但亚马逊的收益更大——放弃收费更高的独立快递公司如UPS或联邦快递（FedEx）等，亚马逊大约每年可以节省26亿美元。最近，特朗普总统下令审查邮政服务的财务状况，并在推特上建议其对亚马逊提高收费。威尔克则表示，公司还有其他选择，其中包括UPS和FedEx，以及公司自有的快递员。

现年51岁的威尔克刚刚开始在塑造亚马逊议程上承担更多公开角色，包括推进公司的技术野心以及应对总统的推文。当他刚进入亚马逊时，公司还在想方设法建立有利润可赚的仓储来向派送用户订单。威尔克在2007年接管了北美零售业务，尽管当时面临经济大萧条，他还是将亚马逊Prime会员打造成庞大的销售机器。他还引入了音乐和视频流媒体，在几十个城市中将某些产品的派送时间缩短到1小时之内，并见证了公司营收增长的大爆发。

当然负面影响也从未间断。2011年媒体报道的恶劣仓储工作环境促使亚马逊公开承诺做出改进，其中包括花费5000万美元在美国各工厂新装空调设备。2015年《纽约时报》报道了公司内部残酷的文化后，亚马逊又采取了一系列举措来缓和其企业形象。种种挑战，威尔克都一一化解。2016年，贝索斯任命他为全球消费业务首席执行官，负责从网站到客户服务到Kindle与Echo销售的一切事务。

威尔克是土生土长的匹茨堡人，至少按照贝索斯的标准来说，威尔克比较随和。威尔克毕业于普林斯顿和麻省理工，此前从Allied Signal离职后加入亚马逊。

如今在亚马逊，威尔克工作重心在于推进公司的人工智能与机器学习工具的发展，竞争对手谷歌、苹果和Facebook等也纷纷在这些技术领域你追我赶。所有科技巨头都争着证明自己的AI诚意，抢夺顶尖研究人员和计算机科学家，并探索下一代智能、直观的计算服务。

在研究领域，谷歌是当之无愧的佼佼者。但是亚马逊在将机器学习应用到消费者购物这方面或许无人可及。公司开发了智能扬声器Echo。过去四年中，公司一共售出数千万台Echo扬声器设备和其他搭载了数字助理Alexa的设备。“我觉得在国际围棋比赛中打败人类从来都不是他们的目标，”Allen Institute for Art Intelligence的首席执行官兼华盛顿大学计算机科学教授Oren Etzioni说，“他们的目标是推出完美的基于AI的产品。”

虽然亚马逊的产品推荐和搜索引擎目前从其某些AI发展中受益不少，其他AI方面仍有明显不足。Echo也在其中。威尔克承认，在长时间对话中，让设备反应流畅往往很困难。除了西雅图的测试模型之外，公司仍未在其他地方开设更多无收银员的亚马逊商店——Amazon Go，这是一个利用AI算法和大量摄像机来跟踪用户从货架上拿走的东西，并在离开时自动扣款的智能商店。

威尔克说，虽然商店的测试阶段已经告一段落，但仍有一些漏洞需要解决。“我们希望尽可能地减少漏洞，让商店具有更高的成本效益，”他说。除了表示这种无收银员的模式不可能会应用到亚马逊旗下的470家全食超市之外，他并未透露更多的扩张计划。

事实上，亚马逊对AI的最大利用在于其包含了240个仓库的网络。只不过，比起其他应用，仓储网络不那么引人注目。但是，不管怎样，这一应用确实引起了人们的焦虑，担心技术某一天真的会取代人类劳动力。公司在仓库中使用近13万个Kiva机器人、看起来像巨型扫地机器人的传送器等搬运整个货架，让工作人员不再需要每天来回走好几英里寻找货物。亚马逊的研究人员正在努力训练这些机器人识别并从货架上取产品。

虽然这听起来不足以完全取消人类工作人员，威尔克则表示自动化只会赋予亚马逊仓储人员更高级别的工作。他说：“只要我们能够一直为人们提供培训和技能，这种情况就会一直保持下去。”去年，亚马逊在全球范围内新增了13万名员工，主要集中在仓储领域。

尽管规模巨大，但亚马逊的零售业务利润依旧十分惨淡。投资者更看好公司的亚马逊网络服务系统（AWS）——发展迅速、利润极高的云计算部门。这个部门由贝索斯另一大得力助手安迪·贾西（Andy Jassy）负责。当贝索斯任命威尔克为消费者首席执行官时，他同时也任命了贾西为云计算首席执行官。

消费业务虽然更为成熟，但威尔克并不认为AWS有朝一日会成为比消费业务更大的业务，虽然贝索斯经常有这种设想。威尔克特别关注将亚马逊扩展到印度、澳大利亚和巴西等市场。“我们认为全球零售市场价值在25万亿美元左右，”威尔克说，“我们目前只占到其中的1%还不到。”(木尔)