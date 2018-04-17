网络募捐缘何难摆脱质疑缠身窘境 平台审核待加强

来源：法制日报

网络募捐缘何难摆脱质疑缠身窘境

个别平台称真实性由发布者负责有网友募捐只因不想花自己的钱

调查动机

近日，有媒体报道称，河南省周口市一对夫妻以3岁女儿患疾病为由发起网络募捐，这对夫妻拿到捐款后并未及时送孩子就医，而是在当地相关部门督促下才送孩子去医院。目前，警方正在调查夫妇是否涉嫌利用女儿诈捐。

此事引发社会对网络募捐的关注。网络募捐究竟存在哪些问题？《法制日报》记者就此展开调查。

近年来，网络募捐迅猛发展。成本低、传播快、效率高，成为不少确需帮助的人选择网络募捐的理由。

然而，在网络募捐平台，真伪信息难辨，诈捐现象时有发生。这些问题一次次透支着社会爱心，也对网络募捐平台监管提出挑战。

诈捐事件时有发生

2016年1月，所谓的“知乎女神”童瑶炮制“鸡汤文”，又注册另一账号扮演患病女大学生“ck小小”，然后上演起双簧苦情戏，骗到15万余元爱心款。被网友拆穿身份后，选择投案自首。

类似的通过网络募捐诈捐事件时有发生。

为规范网络募捐运转，民政部于2017年公布了《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范》《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范》两项推荐性行业标准。

两项行业标准明确规定，在平台上进行募捐的主体应是获得公开募捐资格的慈善组织，其他组织、个人包括平台本身没有公开募捐资格。平台不应为不具有公开募捐资格的组织、个人提供公开募捐信息发布服务。公开募捐信息不应与商业筹款、网络互助、个人求助等其他信息混杂。个人为解决自己或者家庭困难，提出发布求助信息时，平台应有序引导个人与具有公开募捐资格的慈善组织对接，并加强审查甄别、设置救助上限、强化信息公开和使用反馈，做好风险防范提示和责任追溯。

尽管两项行业标准对网络募捐相关问题作了明确规定，但现实中仍不时出现一些问题。

2017年12月底，“同一天出生的你”众筹项目刷屏朋友圈。按照“同一天出生的你”项目设计，网友输入自己的生日信息后，系统会出现一位与自己同一天生日的贫困儿童。此时，网页会鼓励网友向这位贫困儿童捐款1元。该募捐引发不少人参与。不过，有人质疑该活动涉嫌诈捐。有网友发现，一些贫困儿童的资料互相矛盾，有的生日日期不存在，有的生日有好几个，甚至大多数小朋友的理想都一模一样。后经民政部门调查，此次募捐活动涉嫌违反了慈善法有关募捐信息发布的规定。

平台审核有待加强

记者梳理发现，诈捐事件主要有两种情况：一是募捐信息作假；二是善款未专款专用。不管是募捐信息还是善款用途，都涉及互联网公开募捐信息平台的管理。

在实际中，互联网公开募捐信息平台的管理工作如何？记者选择了两家平台进行调查。

在一家筹款平台，记者了解到，发起筹款需要提供三部分材料：患者与患者本人身份证合照，成年人需提供身份证，未成年人可提供户口本或者出生证明；收款人的银行卡信息，收款人与患者的关系证明；近半年内加盖医院公章的诊断证明原件。

之后，平台会对筹款者身份、所患疾病、收款方信息等内容进行核实，但医保、商业保险等内容仅作为增信补充。

在筹款页面下方，记者看到平台的声明：求助信息不属于慈善公开募捐，真实性由信息发布者负责，提示您了解详情后方可进行帮助。

如果筹款完成，筹款人可以在平台上直接填写提现申请并提交，提现申请通过审核后会进入24小时的公示期，如果在公示期内没有人提出异议，筹得的善款会于公示期结束后1至2个工作日打款。

由于互联网募捐平台近期广受关注，该筹款平台近日曾发布声明称：为维护安全诚信、健康有序、清朗积极的网络环境，对于出现大量不实传言转发的项目，系统将自动暂时中止其筹款。对于涉嫌编辑、散播筹款平台及相关个人求助项目虚假信息的组织、个人，我方将追究其法律责任。

为了解更详细的情况，记者又联系了另一筹款平台的客服人员。客服人员称，网友在该平台发起筹款时，需要填写筹款的内容，也可以上传图片。同时，筹款人需要提供患者的身份证件、诊断证明等材料。

在审核方面，这名客服人员说，平台会进行严格的医疗审核和身份审核，其中医疗审核由执业医师来完成，身份验证会直连公安机关计算机系统进行身份证验证核实。同时，平台还会与患者主治医师联系，确认治疗方案和治疗费用。另外，线上项目有第二层保护捐助方的实名证实及举报功能。

关于提现环节，这名客服人员介绍，在发起筹款之后可以随时提现，筹款要用于患者治疗，但不强制要求求助人出具费用清单。

公众评价褒贬不一

网络募捐发展势头正盛，民众对此怎么看？

“网络募捐平台确实能让困难的人得到帮助。”上海某大学大四学生陈静对记者说，去年，她曾经发起过一次网络筹款。

陈静的姐夫去年突然生病，家里的劳动力一下子没有了，但还有三个孩子要养活。面对这种情况，陈静就帮姐姐在一家网络募捐平台上筹款。

“这个平台的使用还算比较简单。首先编辑文字发布到平台上，输入一些基本信息，然后提交身份证复印件、医院病历证明等，接着发布到微信朋友圈、QQ空间等社交软件。”陈静说，在各方的帮助下，我们共筹得8万元，解决了姐夫一大部分的医疗费用，他们全家都非常感谢捐款的好心人。

不过，陈静也说出了自己的担忧：“就审核而言，只要提交平台需要的资料就可以通过审核，平台不会去实地审核情况是否属实。而且，有些人提交的病历虽然是真的，但是筹到款项的实际去向审核并不是非常严格。”

“另外，就我个人而言，平台手续费还是挺高的。”陈静说，筹到的钱款一般需要通过平台提取，平台会相应收取一定的手续费。她认为，平台既然收取了手续费，就应该去实地考察情况是否属实，不能只收手续费却不负责任。如果这种问题长期存在，大家可能会不信任网络募捐，最后导致真正需要帮助的人得不到及时帮助。

在北京某高校读研究生的李冉，对网络募捐平台的评价是负面的。

“我有一个同学就有诈捐的嫌疑。她婆婆生病需要做手术，费用大概要十来万元，于是就上网络募捐平台筹钱。她家经济情况我是知道的，根本没有到募捐这个地步。后来，我就问她为什么要募捐，她说他们两口子确实攒了十多万元，但那是准备用来买车的。”李冉说。

李冉告诉记者：“听到这个说法后，我觉得不能接受。之后，我就很少去看关于网络募捐的信息，因为我不知道是不是还有人利用别人的善心捞钱。”记者 韩丹东 实习生 杨雨桐