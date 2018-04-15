除了SpaceX和蓝色起源 索尼也计划加入私营太空产业

【TechWeb报道】4月15日消息，据国外媒体报道，索尼计划进入快速增长的私人太空产业，并推出一项新业务，利用其家用电器技术为小型卫星大量生产光通信设备。

私人太空公司想要把人类送到从来没有人去过的地方。像伊隆?马斯克（Elon Musk）、杰夫?贝索斯（Jeff Bezos）以及理查德?布兰森（Richard Branson）都在尝试开发航天器，希望将游客送入地球轨道轨道、送上月球度假，甚至在火星上建造人类基地。

近年来，包括美国在内的世界各地出现了大量的太空初创公司，它们“制造”了一个小型卫星和微型火箭市场——这一成本远低于一个由国家牵头的类似项目。据估计，这一新兴产业的规模将达到数千亿美元，越来越多的公司认为这将是利用现有技术的好机会。

据日本航空协会统计，2016年全球航天工业规模为3290亿美元，其中政府主导的项目仅占23 %。这一市场的扩大是由商业利益驱动的，私营公司计划利用卫星成像和其他技术开发服务。2015年，蓝色起源成为第一家成功发射和回收可重复使用火箭的私人太空飞行公司。

SpaceX通过从私营公司购买部件，成功地将火箭制造成本降低了30 %。日本制造商佳能电子（ Canon Electronics ）也推出了一种低成本的控制系统，以进入航空航天市场。索尼计划利用现有技术降低开发和生产成本，并建立光通信标准。

索尼公司计划利用其光盘技术来开发通信设备，该技术目前正在CD播放机和其他设备中使用。该技术允许设备读取存储在仅几百纳米宽的盘凹坑中的数据。使用这种技术的设备可以与距离地球1000公里以上的高精度卫星通信。

索尼计算机科学实验室计划与日本宇宙航空研究开发公司合作，并在本财政年度开始测试相关设备。试验将涉及与日本国际空间站实验舱Kibo通信。索尼计划在未来两年内开发基本技术，并力争成为世界上第一家大规模生产此类系统的公司。