中国联通开始陆续清退2G网络 为5G商用化做准备

【TechWeb报道】今年开始5G通讯技术开始进入大众视野，技术的发展让人们生活日新月异，同时也开始陆续淘汰一些旧技术，这也是在情理之中。当下已经有成熟的4G技术，外加上5G即将到来，中国联通就开始对2G网络进行清退，这无疑宣告着2G网络将正式成为历史。

目前正在使用2G网络的用户人群绝大多数都是老年人，他们手中持有的多为功能手机。据联通官方公告称——近期将对现网的2G网络进行改造升级，这项举动无疑是为5G商用作准备，把GSM频段腾出来用作NB-IoT网络的通讯信道，基于4G技术的NB-IoT则是5G在低频段为物联网和边缘计算所部署的网络。

中国联通在3G时代由于抢占先机，获取了可观的用户量，但在4G时代，中国移动也因为“快”收获了大批量用户，都说风水轮流转，抢先拿到了最新技术无疑也是增长新用户的制胜法宝。

中移动最近获得了FDD-LTE牌照，联通无疑想在抢先构建5G网络，在5G正式商用后打一个漂亮的翻身仗。据内部员工爆料，联通最快将在2019年彻底关闭2G网络。

彻底关闭2G网络也代表着老人机、功能机时代或将彻底迎来终结，不过现在大多数用户已经成功接纳了4G网络，3G用户都是寥寥无几，估计还在使用2G网络的，更是少之又少。

目前市售的功能机中，也因为全球网络的升级推出3G/4G版本，在历史的滚滚车轮下，唯有自己改变，才能不被时代所淘汰。