苹果发备忘录警告:内部员工不要泄漏未来产品计划

苹果发备忘录警告：“恐吓”员工不要泄漏未来产品计划 据彭博社报道，苹果公司最近在其内部网站上发布了一份“冗长的”警告备忘录，该备忘录采用“恐吓”手段来警告员工不要向媒体泄漏有关未来产品的详细信息。

在2017年，苹果确认了29名泄露者，其中12人被捕。该公司在备忘录中说：“这些人不仅失去了工作，而且在其他地方找工作时面临极大的困难。”

该备忘录详细介绍几种情况，其中包括将敏感数据被泄露给媒体，如泄漏iOS 11 GM，以及iPhone X的详细信息，以及苹果公司高级副总裁克雷格·费德里吉宣布的：iOS 12将专注于优化现有功能，并推迟计划开发的功能。苹果公司表示，泄露这些信息的员工被抓获并被解雇。

它还警告苹果员工不要与新闻界，分析师和相关博客人员交好。

苹果告诉员工，泄漏未发布产品的信息会影响当前型号的销售，导致产品发布时的销售量减少，并给竞争对手更多时间来模仿产品功能。“我们希望有机会告诉我们的客户，为什么我们的产品是伟大的，这种事情不能由他人来做。