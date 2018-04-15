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越南现ICO诈骗案：数额高达6.6亿美元

越南现ICO诈骗案：数额高达6.6亿美元
2018年04月15日 11:34 新浪综合
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　　来源：猎云网

　　越南加密货币公司Modern Tech为自己的Pincoin代币启动了ICO，并从大约3.2万人那里筹集了6.6亿美元。一开始，它启动Pincoin的时候，向投资人承诺会带来持续的回报，随后它又启动了另一种代币iFan（这是一种针对名人的社交网络代币）。Picoin的投资人最开始收到的是现金回报，随后这个团队给Pincoin的投资人提供的就是iFan代币。

　　然后这个团队就消失了。

　　这就是所谓的“失踪欺诈”，也是最近ICO领域里最大的一桩欺诈。这个七人的团队再从大众投资人那里诈骗到资金后，似乎已经离开了越南。

　　实际上，这个项目背后的团队在河内、胡志明市以及其他七个偏远的地区举办过会议，寻找过投资人。

　　投资人被告知，每个月的利润大约为最初投资的48%，四个月后，所有的投资都会得到补偿。最初，那些介绍新会员进入这个网络的成员还会得到8%的手续费。

　　Pincoin让用户介绍别人参与这个项目，然后为他提供奖励，这种形式很特殊，也似曾相识。1月份，诈骗者们就不再使用现金而是iFan代币作为奖励。上个月，这个团队所有办公室的人都消失了，只留下一个网站。这个网站上还写着公司的愿景：“PIN项目就是基于共享经济、区块链技术和加密货币，为全球社区打造一个在线的协作消费平台。”这和其他“大饼”没有什么区别，但没有提及任何创始人、顾问以及具体的设想。简单地说，这个团队花钱制作了一个看似非常不错的网站，并让人们相信这是合法的。

　　另外，iFan页面上有一点非常有趣。在这个页面的中间，我们发现有信息表明这种货币是基于以太坊平台的。该页面显示了这种加密货币的价格和汇率，以表明以太币和iFan有直接的关系。

　　这也在一次证明了，目前不受管理的ICO市场就是让傻瓜们拿自己的钱去冒险。

越南代币
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