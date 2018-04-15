“购名表”诈骗21人逾百万 男子获刑7年

近日，江苏省苏州市相城区法院发布的一份刑事判决书显示，一名只有高中文化的男子姜典，大约一年的时间里，在互联网论坛上谎称能低价代购手表，共骗取21名被害人现金138.15万元。法院认定姜典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金5万元。北京青年报记者了解到，姜典此前在一家游戏论坛上发布过多篇讲解名表的文章，因此在论坛中被称为“表帝”，吸引了很多网友找他代购，直到一些网友付款后迟迟收不到货，在网上交流后才发现被骗。资深钟表销售人士告诉北青报记者，目前的各种购表渠道都有风险，应尽量选择可靠的品牌专柜购表。

在论坛卖表诈骗21人获利138万

昨天，一份法院判决书引发很多网友关注。这份由苏州市相城区法院发布于4月10日的判决书显示，姜典在2015年7月到2016年8月期间，夸大自身能力，在网络论坛上谎称能低价代购手表，骗取21名被害人现金共计138.15万元。

法院公布的信息显示，被骗金额最高的被害人被姜典骗取25万余元，另有多人被骗超10万元。法院证实，姜典收取代购钟表款后，于2016年2月份，在海南租用一辆宝马轿车，结果发生了交通事故，姜典以33万元的价格试图将这辆宝马车过户到自己名下。事发后，这辆汽车被公安机关扣押。

此外，法院确认姜典身负高额债务，以骗取的钱款用于个人消费、归还个人债务。

法院经审理后认为，姜典以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。最终法院判决姜典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑7年，处罚金人民币5万元，并要求姜典继续向被害人退赔。

谎称出入高端钟表沙龙

北青报记者调查发现，姜典曾在国内一游戏论坛上多次发布奢侈钟表行业的文章，获得了很多网友的信任，被一些网友称为“表帝”。

一名曾长期关注姜典帖子的网友程先生告诉北青报记者，姜典最早在论坛中的“网事杂谈”发帖，“看他的帖子，感觉这个人特别专业，比如，他在有篇文章中曾写到苹果的Apple Watch手表的设计风格很古典，甚至举出了几款名表来印证自己的说法。此外，有的时候会有网友在论坛中提出自己的预算和风格需求，‘表帝’就会给出自己推荐的手表款式。”程先生介绍，曾经有一次，姜典在论坛中批评另一名被认为是“名表专家”的网友“不专业”，因为有理有据，获得了很多网友的信任。

北青报记者注意到，姜典在多篇文章中，自称会参加类似“中国钟表收藏协会研究委员会进口工作组的内部座谈会”等专业会议。在一篇姜典自称参加了日内瓦高档钟表国际沙龙的文章中，他在照片中一身西装和外国人合影，并展示了一张带有自己姓名的沙龙入场证。

程先生回忆，因为信任姜典，一些网友开始找他试图低价从国外“代购”名表，也有网友发帖称自己确实收到了想要的表。2016年夏天，有网友在论坛发帖，称上半年他和4位网友相继通过论坛私信给姜典，希望代购手表，但付款后始终没有收到货物。北青报记者在一张当时网友发布的短信聊天记录中看到，面对网友“要货”和“退钱”的要求，姜典多次以“回公司安排”“之前腾不开身”等理由拖延。

“当时帖子发出来后，有更多的网友反映遇到了类似的情况，这之后不久姜典就消失了。有网友说报了案，后来就传来了姜典被捕的消息。”程先生说。

事实上，与姜典在论坛中展现的高端人士形象不同，今年4月发布的判决书显示，仅有高中文化的姜典系无业人员。

钟表销售人士：应选择有保障专柜购表

一位资深钟表销售人士告诉北青报记者，据他了解，姜典确实曾是某钟表商家的员工，利用职务之便，参与了一些论坛，并和一些名表公司的高层合影。因为名表属于奢侈品，这种做法给一些网友产生了“高大上”的感觉，因此对姜典产生了信任。“尤其是姜典会采用类似庞氏骗局的办法，给一些找他买表的网友交付过手表，放长线进行诈骗，更具迷惑性。”

他介绍，整体而言，虽然到品牌专柜购表相对消费较高，但风险是最低的。购表者应尽量选择有保障的商家专柜购表，避免上当受骗。

文/本报记者 屈畅