新浪科技 > 正文

“购名表”诈骗21人逾百万 男子获刑7年

“购名表”诈骗21人逾百万 男子获刑7年
2018年04月15日 09:15 北京青年报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　近日，江苏省苏州市相城区法院发布的一份刑事判决书显示，一名只有高中文化的男子姜典，大约一年的时间里，在互联网论坛上谎称能低价代购手表，共骗取21名被害人现金138.15万元。法院认定姜典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金5万元。北京青年报记者了解到，姜典此前在一家游戏论坛上发布过多篇讲解名表的文章，因此在论坛中被称为“表帝”，吸引了很多网友找他代购，直到一些网友付款后迟迟收不到货，在网上交流后才发现被骗。资深钟表销售人士告诉北青报记者，目前的各种购表渠道都有风险，应尽量选择可靠的品牌专柜购表。

　　在论坛卖表诈骗21人获利138万

　　昨天，一份法院判决书引发很多网友关注。这份由苏州市相城区法院发布于4月10日的判决书显示，姜典在2015年7月到2016年8月期间，夸大自身能力，在网络论坛上谎称能低价代购手表，骗取21名被害人现金共计138.15万元。

　　法院公布的信息显示，被骗金额最高的被害人被姜典骗取25万余元，另有多人被骗超10万元。法院证实，姜典收取代购钟表款后，于2016年2月份，在海南租用一辆宝马轿车，结果发生了交通事故，姜典以33万元的价格试图将这辆宝马车过户到自己名下。事发后，这辆汽车被公安机关扣押。

　　此外，法院确认姜典身负高额债务，以骗取的钱款用于个人消费、归还个人债务。

　　法院经审理后认为，姜典以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。最终法院判决姜典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑7年，处罚金人民币5万元，并要求姜典继续向被害人退赔。

　　谎称出入高端钟表沙龙

　　北青报记者调查发现，姜典曾在国内一游戏论坛上多次发布奢侈钟表行业的文章，获得了很多网友的信任，被一些网友称为“表帝”。

　　一名曾长期关注姜典帖子的网友程先生告诉北青报记者，姜典最早在论坛中的“网事杂谈”发帖，“看他的帖子，感觉这个人特别专业，比如，他在有篇文章中曾写到苹果的Apple Watch手表的设计风格很古典，甚至举出了几款名表来印证自己的说法。此外，有的时候会有网友在论坛中提出自己的预算和风格需求，‘表帝’就会给出自己推荐的手表款式。”程先生介绍，曾经有一次，姜典在论坛中批评另一名被认为是“名表专家”的网友“不专业”，因为有理有据，获得了很多网友的信任。

　　北青报记者注意到，姜典在多篇文章中，自称会参加类似“中国钟表收藏协会研究委员会进口工作组的内部座谈会”等专业会议。在一篇姜典自称参加了日内瓦高档钟表国际沙龙的文章中，他在照片中一身西装和外国人合影，并展示了一张带有自己姓名的沙龙入场证。

　　程先生回忆，因为信任姜典，一些网友开始找他试图低价从国外“代购”名表，也有网友发帖称自己确实收到了想要的表。2016年夏天，有网友在论坛发帖，称上半年他和4位网友相继通过论坛私信给姜典，希望代购手表，但付款后始终没有收到货物。北青报记者在一张当时网友发布的短信聊天记录中看到，面对网友“要货”和“退钱”的要求，姜典多次以“回公司安排”“之前腾不开身”等理由拖延。

　　“当时帖子发出来后，有更多的网友反映遇到了类似的情况，这之后不久姜典就消失了。有网友说报了案，后来就传来了姜典被捕的消息。”程先生说。

　　事实上，与姜典在论坛中展现的高端人士形象不同，今年4月发布的判决书显示，仅有高中文化的姜典系无业人员。

　　钟表销售人士：应选择有保障专柜购表

　　一位资深钟表销售人士告诉北青报记者，据他了解，姜典确实曾是某钟表商家的员工，利用职务之便，参与了一些论坛，并和一些名表公司的高层合影。因为名表属于奢侈品，这种做法给一些网友产生了“高大上”的感觉，因此对姜典产生了信任。“尤其是姜典会采用类似庞氏骗局的办法，给一些找他买表的网友交付过手表，放长线进行诈骗，更具迷惑性。”

　　他介绍，整体而言，虽然到品牌专柜购表相对消费较高，但风险是最低的。购表者应尽量选择有保障的商家专柜购表，避免上当受骗。

　　文/本报记者 屈畅

　　

名表姜典
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有