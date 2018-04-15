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回复退订垃圾短信反收更多 平台:回几百遍也没用

回复退订垃圾短信反收更多 平台:回几百遍也没用
2018年04月15日 07:53 新浪综合
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　　 来源：成都商报

       原标题：收到垃圾短信 回T没能退订 反而推送更多 一短信代发平台回复：“回T退订”只是形式，回几百遍也难退订

　　成都商报4月15日消息，“退订回T”，看到推销短信后，成都市民阿琳（化名）回复了一个“T”，希望不再收到这样的短信。然而，连续回复多个T后，垃圾短信不仅没有被“退订”，发送的频率反而更高了。

　　回复“T”到底能否取消推销短信的接收？成都商报记者以商家名义暗访短信代发平台，得到的答复是：退订回“T”，只是一个形式，“就算用户回几百遍‘T’，也没用。”

　　面对此类流氓短信，网络安全专家建议，鉴于部分不法分子会在后台设置参数，用户回复“T”进行退订，后台实际执行的可能是“同意”“注册”等操作，出于安全考虑，在相关短信制度更加完善之前，建议用户不回复或黑名单处理。

　　市民：

　　回“T”后不仅没退订， 还推送得更勤了

　　“刷卡免年费，超高取现额度”、“周三狂欢，全场半价”、“限时抢购，参与有礼”……

　　对于垃圾短信，为了不受打扰，很多人的办法是，按照短信提示的“退订回T”、“回复TD退订”等指令，回复短信以摆脱烦恼。但退订垃圾短信的体验，常常令人崩溃。这一点，成都市民阿琳深有体会。

　　今年1月底，阿琳在办公楼楼下的“咖啡零点吧”自助机上购买了一杯饮品，此后手机便不断收到“咖啡零点吧”发来的推销短信。由于厌烦了此类推销短信，阿琳按照短信提示回复“T”退订，令她没想到的是，推销短信不仅没有被终止，推送的频率反而增高了。

　　“套路太深了，我前后回了几次‘T’，都没有效果。”在阿琳的手机短信中，记者看到：在她发出退订请求前，“咖啡零点吧”的推送频率在十天左右一次；在她发出退订请求之后，频率提高到了3天左右一次。

　　无独有偶，市民麦郎（化名）也遇到了类似情况。一周前，他下载了一款名为“天眼查”的应用程序，此后便收到了来自对方的短信推送。虽然按照提示他也选择了回“T”退订，但第二天，他还是又收到了来自对方的推销短信。

　　商家：

　　退订的是当时活动，新活动短信无法取消

　　为什么按照提示操作，也不能退订烦人的推销短信？

　　14日，成都商报记者联系到了“咖啡零点吧”，工作人员告诉记者，短信推送的活动各种各样，客户当时回“T”退订的，只是当时的活动，而针对下一条活动，是无法取消的。同时，他还表示，如果想完全退订，工作人员可以做好记录，反馈以后再进行退订处理。

　　随后，记者又联系到了“天眼查”，工作人员表示，如果用户发出了退订指示，一般都会成功退订的。针对市民麦郎在退订后仍旧收到推送信息的情况，在进行简单调查后，他们了解到，应是短信服务商的技术通道处理出现了问题，“我们（公司）负责启动服务，短信服务商负责发送。”工作人员表示，更加具体的情况，有待短信服务商给予反馈。

　　代发平台：

　　“退订回T”只是一种形式，无实际作用

　　成都商报记者以企业名义联系到一家位于北京的服务商，表示想进行营销短信群发方面的合作。对方工作人员表示，营销类短信按照相关法规，必须在内容中加入“退订回T”等类似字样，且不可更改。

　　用户可否自行退订？针对记者的问题，工作人员称：“其实你每次看到的退订回‘T’，只是一个形式。就算你回几百遍‘T’，也无法退订。 ”他还表示，至于国内通信运营商的短信，如遇到用户回复字母退订、客户又打电话确认的情况，确实可以实现退订。一般情况下，若市民多次回复“T”退订，会导致自身手机的短信功能受到影响，最后也有可能不再收到推送，归根究底，“这只是对短信通道的一种投诉，但不会退订。后台给用户发，用户还是能收到。

　　专家说法：

　　回“T”可能泄露信息 建议不回复或拉进黑名单

　　为何按要求操作，还是无法退订呢？就此，成都商报记者联系到民间信息安全组织网络尖刀创始人曲子龙。

　　曲子龙告诉记者，以此类长号形式发送的推销短信，涉及商家、短信代理平台和短信接收方（即用户）三方。商家委托短信代发平台，向用户发送具有营销等内容的短信，退订的具体方式由短信代发平台决定。一般存在两种情况，一属于技术层面的问题，平台收到退订信号后，没有及时反应；二是平台没有编写相应的退订程序，短信中提供的退订方式只是做个样子，无法起到实际作用。

　　提供一个名存实亡的退订方式，并不是短信代发平台画蛇添足。实际上，这涉及到国家相关部门对短信的监管。早在2015年，我国发布的《通信短信息服务管理规定》中便明确要求：“短信息服务提供者、短消息内容提供者，未经用户同意或请求，不得向其发送商业性短消息……”因此，很多公司发送营销短信，多会加上退订方式。

　　那用户该如何处理此类垃圾短信？曲子龙给出的建议是：不回复，或者将对方号码加入手机黑名单。

　　曲子龙称，用户的退订回复，有时反而会被后台认为是活跃用户，此后不断升级推送频率也有可能。在漫天的短信背后，还存在一部分不法分子，他们会在后台设置参数，用户回复“T”进行退订，后台实际执行的可能是“同意”“注册”等操作。就此，用户个人信息或遭到泄露，财产安全受到威胁。同时，曲子龙也不建议用户联系通信运营商进行短信拦截，“目前，还无法针对特定号码拦截，这就可能造成误伤。不该收的没收到，该收的也没收到。”

　

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