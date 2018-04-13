平安好医生集资10亿美元最快月底招股 暂定5月中挂牌

新浪港股讯 据香港经济日报报道，由平保（02318）分拆、料集资10亿美元（约78亿港元）的平安健康医疗科技（下称平安好医生），市传昨通过上市前聆讯，最快月底招股，并暂定5月中挂牌，势掀起新经济新股热潮。

据悉，平安好医生将于下周进行上市前路演，了解基础投资者投资意向后，再拟定公开发售价区间，联席保荐人为花旗及摩根大通。

两名基金界人士预期，新经济股平安好医生营运模式具独特性，加上公开发售前获著名科技基金软银投资，只要估值并非太高，市场反应将相当热烈。

耀才预留500亿孖展吸散户

耀才（01428）行政总裁许绎彬预期，今年新经济新股反应相当热烈，平安好医生刚避过贸易战最紧张时刻，势可承接势头引来大量投资者认购，暂定会预留500亿元孖展额让散户认购。

平安好医生为健康管理及移动医疗公司，经上市前融资后，估值达54亿美元（约421亿港元），而初步上市文件显示，公司去年首9个月亏损约5亿元（人民币，下同），按年亏损收窄约1亿元。

有专门投资新经济股的基金经理指，科技公司初期要更多资金投入，随着客量增长而加大投资并导致亏损属正常，未来做好基建后将可进入正常营运收支模式，录得盈利之余更可能见爆发性增长。

陆金所申牌照短期有望获批

有份参与平安好医生上市前融资、惠成管理执行合伙人关启正指，看好平安好医生与平保所产生的协同效应，两公司可作交叉销售之余，分拆上市亦有助双方估值。

他预期，近日美国科技股表现较疲弱，或影响平安好医生定价“未必可以太进取”。

另一上市焦点陆金所，据悉亦正密锣紧鼓筹备申请内地营运牌照事宜，短期可望获批，并接力在港挂牌上市；对于发牌进度，陆金所发言人指，旗下P2P正在积极备案中。