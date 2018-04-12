健身行业成绝对风口，选传统还是新兴？

文 | 品途商业评论

大概是在国务院将全民健身上升为国家战略之后，人们的健身热情日益高涨，庞大的健身人口为健身行业带来了巨大需求，体育产业成为绝对风口。也正是在此风口之下，健身市场呈稳健增长态势。数据显示，去年我国健身房市场规模已达900亿元。据预测，2020年将有望达到1230亿元。

在整个行业不断发展壮大的同时，健身房也正历经转型变革。许是消费升级对于健身行业提出更高要求，原本就饱受诟病的传统健身房更加弊端凸显，而重新定义健身行业的智能健身房逐渐成为市场新宠。

横行数年的旧模式竟轻易被新兴事物击溃，未来又是否会走向凋亡直至取而代之？全民健身正热，健身房却危机四伏。

互联网冲击下的传统模式面临大考

这些年来，健身行业陷入了怪圈，各种差强人意的消费体验步步瓦解着用户残存的信赖，同时也将潜在消费者无情地拒之门外。年卡会员、私教推销、到店关门、跑路风险…每一点都直指传统健身房的差劲与不堪，但这些似乎又不能完全构成传统健身房遭受威胁的理由。

在这个科技飞速发展的时代，“智能化”概念已经渗透到生活的方方面面，也让人们看到了更多可能性，包括在健身行业的应用。国家体育总局局长苟仲文曾公开表示，要通过科技创新提高体育产业发展质量，显然，传统健身房并不具备。

首先，获客层面。提到健身房，耳边总响起熟悉的吆喝声——“帅哥美女，游泳健身瑜伽了解一下啊”，这就是传统健身房惯有的推销手法，扎堆的推销人员占领地铁站、公交站等公共场所，洗脑式疯狂输出，但笑脸相迎得到的却多是置之不理，抑或敷衍了事。如此高的人力成本、时间成本，最终收效甚微。现如今，我们身处互联网时代，流量都在线上，有效地利用互联网优势实现高频低成本获客才能事半功倍。这一战，传统模式完败。

再者，约课方式。传统健身房一般晚间设有团课，瑜伽、舞蹈、基训等等，遇上稀缺课程则需要和健身房端提前联系预定，这里就涉及到约课程序。不同于新型智能健身房的线上系统一键搞定，传统健身房多仰赖于微信、QQ等社交软件，如此方式一方面不能确保是否遗漏，另一方面用户不能直观的看到课程，造成不便体验。

另外，管理缺失。传统健身房的年卡一经售出，服务质量及体验感受都会大大下降，基本处于无人问津的状态，纯粹依靠自主练习，而以互联网玩法为基础的新型健身房以基本实现全程数据跟踪，包括进店次数、体测报告、卡路里消耗等等，形成用户专属健身档案，以供随时监测，加强自我管理。

还有，功能不便。传统健身房多采用前台“签到”的方式进店，会员需要亮出健身卡，服务人员刷卡继而拿上更衣柜钥匙才可进入。在新型健身房大可不必如此大费周章，用户只需到店“刷脸”，使用佩戴健身手环便可按需解锁任一设备、随意挑选心仪位置的更衣柜、智能控制淋浴，专人专属，安全可靠。

当然，两者之间的优劣远不止此。与其说传统健身房是受限于自己，不如理解为其已被时代所抛弃，可以预见的是，变革之路势在必行。

线上平台转攻线下也并非坦途

传统大军正积极突破局限，寻求智能化转型的同时，还有另一拨依托互联网的流量平台也在大举进军线下，比如Keep。

就在日前，keep在北京华贸开启了首家线下门店Keepland，其定位是跳脱出对传统健身房的认知和限制，希望构建一个全新、更酷的运动交互的空间。比如当你在商场等女朋友逛街的时候，不是去星巴克喝杯咖啡，而是去Keepland训练一个小时。Keepland采用按次售课的方式，包括燃脂、塑形、瑜伽等课程，每节课1个小时，售价59元或79元。

其实说白了Keepland就是一线下健身房，但Keep内部不允许说“健身房”三个字，如果谁说了就会罚微信红包。如此介怀，keep对于线下转型似乎并不是那么胸有成竹。

毫无疑问，Keep算是国内健身运动工具类产品中的佼佼者，无论是知名度还是体量。去年8月，Keep高调宣称注册用户数突破1亿，这也是国内首个用户数破亿的运动app。时至今日，累计用户已突破1.2亿。

细思Keep寻求转型背后，无非是当下互联网公司们的共同归宿，在经历了流量长跑后面临变现，但是用户留存较差导致黏性过低，线上盈利难题倒逼它往线下走，可带着大流量进场的Keep转型路似乎并不会顺畅。

再加上2017年是健身市场爆发的一年，以觅跑、公园盒子等为代表的共享健身仓随着共享经济大潮席卷而来，以乐刻、光猪圈等为代表的智能健身房也在“互联网+”的风口下接踵而至。眼下，Keepland的开局就面临前有饿狼后有猛虎的境地，想要突围实属不易。

而从健身房本质来说，线下健身房是一个重资产行业，成本极高，动辄数十万一台的健身设备，成本比例扩大。Keep的线上是比较容易聚合用户，而到了线下用户则比较分散，从线上切入线下究竟能获取多少份额还是得看资金投入，否则盈利也成空谈。

论跳出乱象的正确解决方案

显然，无论是传统模式面对智能化的责难，或是互联网品牌转型线下的盈利难题，这两个细分模式都存在一定问题，健身行业究竟该如何发展才能跳出乱象，走向规范有序？

这里其实和零售业是共通的，新零售概念当道的今天，各大电商都在发力线上线下打通，然而线上平台起家的京东没有选择从零开始着手线下门店，而是在去年与沃尔玛共同启动线上线下联动的促销活动“8.8购物节”，实现包括联合促销打通双方用户群体，通过线上线下门店的相互渗透实现互通，试点部分库存商品共享，在供应链和后台技术方面进行了更深度的融合。如此一来，京东与沃尔玛的合作实现了业务落地，接力沃尔玛的资源快速全球化，还有利于强化供应链，强化商超类产品的价格优势；而对于沃尔玛来说，此前在中国市场的电商发展并不顺利，通过京东借力发展了中国区电商业务，这笔账怎么算都是双赢。

试想当初京东若凭一己之力发展线下，开店、扩张、下沉…何时才能与苏宁之类拥有线下优势的对手相抗衡。健身行业也一样，因其重资产属性，需要大笔资金投入，线上平台转型也不可能替代传统健身房，最现实的来说，开一个门店需要多少钱，覆盖一条街道需要多少钱，扩张新的城市又得多少钱。

如今的健身房越来越强调以用户需求为导向，最终还是要落实到便利性。类似于一兆韦德、威尔士这样的大型健身房是拥有了足够的品牌知名度，但多为动辄几层楼的大型场馆，散布密度却是远远不够的，试想作为用户你是否愿意花大把时间往返于健身房和家之间？这里就凸显了新兴模式的优势所在，主攻高密度小型健身场地，让健身房如便利店一样随时随地可见。可惜的是，对于很多新兴品牌来说还是卡在了资金上。

与其从无到有，不如互相借力。未来健身行业的发展趋势不应再是互相对抗、势不两立，而取长补短，走向传统和新兴的融合才是正道。

“时代在抛弃你时，连一声再见都不会跟你说”，张泉灵的这句话用在当下的健身行业一样合适，未来已来，变革刻不容缓。