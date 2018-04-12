75亿！时隔一个月，当当“卖身”

文 | 投资界

时隔一个月，当当确认了“卖身价”——75亿元。

4月11日消息，今晚海航系旗下天海投资（证券代码：：600751）发公告，公司拟以6.23 元/股的价格发行6.52亿股，并支付34.4亿元现金，初步作价75亿元收购当当科文100%股权及北京当当100%股权。

同时，天海投资拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，即406，000万元，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

当当网也通过微博表示，当当与天海投资已经于今天签约，文件已经提交并等待相关部门审核。

75亿卖身，曾拒绝亚马逊、腾讯、百度

一个月前，3月9日，天海投资曾发公告称正与当当谈股权购买事宜，但具体方案仍在沟通协商中。事实上，早在去年10月就有传闻海航正在洽谈收购当当九成以上股权，估值超过10亿美元，但李国庆称该消息不属实。

资料显示，当当科文股权由俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修100%持有，北京当当则由天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce 100%持有。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为海航科技，实际控制人仍为慈航基金会，不会导致上市公司控制权的变更。本次交易完成后，俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股份。

以卖书起家的当当，成立于1999年，并于2010年赴美上市。上市当天，当当网开盘价为24.5美元，较发行价16美元上涨53%，股价最高达30.08美元，市值超过23亿美元。上市当日市盈率超过100倍，创下当时在美上市公司市盈率最高水平。

风头鼎盛之时，连京东在当当面前都是小弟。据公开数据显示，2008年京东的销售额仅为当当的75%。曾先后被亚马逊、百度和腾讯看上，但每一次都被李国庆夫妇拒绝了。

好景并不长，随着电商的大发展，图书之外的领域也如火如荼地兴盛起来。当初的小弟异军突起，在3C品类中杀了当当一个措手不及。数据显示，2015年第三季度，当当网的总营收数字是23.719亿元，而同期的京东商城在该季度总营收为441亿元。

2016年9月21日，当当网完成私有化过程，从纽交所正式退市，退市前一个交易日收盘时股价为6.63美元，市值5.36亿美元，这一数字不足2010年当当上市首日市值的四分之一。

据公告披露，在此次募集的40.6亿元人民币配套资金中，除用于支付本次交易现金对价外，剩余资金将用于当当全国第二总部建设项目、当当天津新建库房和附属项目等，助当当在互联网零售领域进行进一步发展。

买买买，整合中的海航

本次的买方天海投资是海航旗下的心产业平台之一，分别在上证B股（证券代码900938）和A股 （证券代码600751）上市公告显示，海航科技直接持有天海投资20.76%股份，为天海投资的控股股东。大新华物流控股（集团）有限公司持有天海投资9.19%股份。

天海投资原有业务较为单一，主营航运业务，经营及管理以天津、上海、宁波、青岛为基本港，至韩国的国际近洋及国内沿海多个口岸的集装箱班轮货物运输航线。传统航运业已难以适应目前经济形势的发展，天海投资也试图通过买买买转型，拟发展上游业务形成供应链一体化服务平台。

天海投资于2016 年末收购了IT 产品分销以及供应链综合服务行业的龙头企业英迈国际，并在其IT 业务基础上发展云服务等科技类业务。同时对公司原有业务的子公司进行了剥离。目前，主要业务为云服务平台，包括产业云，在航旅、金融、零售、物流等领域提供解决方案。

有分析人士指出，分析人士认为，在IT产品分销业务的整合上，当当有望通过英迈国际的全球供应链拓展3C品类的产品，扩大经营范围和营收规模。而英迈国际则可以通过当当打通产业链上下游，完成B2B2C布局，进一步开拓国内市场。

英迈国际在全球范围的150个物流中心和当当在全国的数十个物流中心可快速实现仓储物流区域互补以及仓储物流能力互补。此外，C端的当当目前拥有超过300万SKU，另有约3000个第三方卖家入驻平台，全国范围内开设117余家实体书店。可以很好地完善天海投资的业务板块布局。

但最终是否能达预期还有待时间检验，毕竟中国的“亚马逊”并不是真的亚马逊。过分轻敌、局势判断失误、错过时间窗口……曾经辉煌的当当也逃不过一手好牌生生为别人做嫁衣的命运。犹记宣布被收购后，李国庆在朋友圈感慨：“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟！”