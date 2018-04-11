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李想的最后一张牌

李想的最后一张牌
2018年04月11日 15:15 新浪综合
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　　猎云网 文/饶翔宇

　　李想的最后一张牌 

　　这一次，不知道李想能否等到荷官派发最后一张牌的时候。

　　赌桌上，扑克牌最流行的玩法之一叫梭哈。参与梭哈的玩家每人一张底牌，荷官每轮给赌客派发一张，一共4轮。每轮中，牌面大者叫注，余下众人根据底牌大小决定是否跟注。

　　底牌太小，提前离场；叫注太大，痛心出局。几轮下来，能坚持到梭哈的人，除了运气，最大的倚仗就是对于牌面的底气。

　　赌桌众生相就好似创业的浮世绘，创业之路维坚，路上的人们来来去去，林林总总的人世浮沉也像是一场场赌局。

　　李想曾经上过两次桌，分别是高中毕业时创办的泡泡网和时隔5年之后的汽车之家。彼时的他虽然年纪轻轻，却比桌上别的玩家握着更好的底牌和更漂亮的牌面。

　　不过，成也年轻，败也年轻，底牌好终究敌不过套路深，决定赌局的输赢除了底牌，还有筹码以及玩家的心态。一路从农村走出来的李想握着一手好牌，无奈筹码不够，亦或是专注度不高，碰上资本雄厚的老道玩家，两次都以中途离场结束。

　　年少成名

　　1981年，李想出生于河北石家庄的一个教师家庭，父母均毕业于中央戏曲学院，可谓是书香门第。与一般子继父业的逻辑不同，小时的李想对于文艺范的东西似乎不大感冒，反而对于电脑科技有着浓厚的兴趣。从初一到初三，李想买遍了市面上所有的电脑类报纸和杂志，通过自我学习和思考，完成了初期的知识积累，对于行业的观察和判断也由此初步建立。

　　“我一直认为这些编辑还有作者，说的都是对的。当我自己真正接触电脑的时候，发现他们写的90%狗屁都不是。” 高一时，李想买了第一台电脑， 8000块钱，奔腾133。买了电脑以后，李想发现这些报纸杂志上写的非常不靠谱。

　　于是，李想开始按市面上最流行的文章风格写，怎么选电脑、不同显卡的区别、电脑怎么配置。投的第一篇文章，就被《电脑商情报》全文刊发。“占了一个整版，而且基本上没改。那是我在高一的时候第一笔收入，大概600块钱。”尝到了写文章赚稿费的甜头后，也凭着兴趣和早前从杂志报刊吸取的养分，李想在之后创办了自己的个人网站——显卡之家。

　　网站创办的时候是在20世纪末，那是互联网泡沫最严重的时候。“赚钱非常容易，不停地有广告商找过来，网站上的广告展示一个月就有1万多块钱收入。”那一年，18岁的李想赚到了人生中的第一桶金，大概有10万块。

　　不得不说，李想在年少时期所表现出的对于行业机会的判断和把握，超乎寻常。这也难怪曾经有人将他看做早期互联网时代“最好的产品经理”。判断力、执行力、预见性，李想身上具备的这些属性让他能敏锐感知到行业的风向，提早进场，占得先机。

　　“回过头去想，我做网站的时候，为什么会比别人的访问量高。”李想后来回忆到这段经历表示，其实特别简单，他发现所有的网站在用户访问最多的时间段（凌晨），没有更新，只有李想每天早上5点钟起床来更新网站。“竞争对手还骂我是一个神经病，每天那么早起来更新网站，他们一直骂到自己的网站没了，也没有像我一样早起更新。”

　　到了高三，李想面临一个艰难选择，是否高考。说服父母其实不难，那时的李想一个月的收入是父母一个月工资总和的10倍。父母开明，李想执着，望子成龙是父母最大的心愿，他们决定放手让他去试试。

　　首次入场，创办泡泡网

　　时间很快到了2000年，李想将自己的个人网站转成了泡泡网，那是一家有关IT产品的价值创造与资讯传播的网站，也是他第一次上桌的筹码。

　　2001年末，自称“不喜欢朝九晚五，追求工作和作息时间自由”的邵震，也就是后来泡泡网的副总裁，辞去了北京的工作，到石家庄玩。邵和李共同的朋友把他们拉到一起玩。言谈间，邵流露出愿意在北京帮李成立分公司，负责拉业务。时隔多年，谈起早期创业阶段拉拢人才的手段时，李想坦言自己身上有“农民般的正直”，因为诚恳待人，“所以这些人才都一直跟着我”。

　　次年年初，泡泡网的分公司随即在北京林业大学旁的一所民居驻扎下来。分公司很快拉到广告，李想决定自己也去北京，那年他21岁。在送儿子到北京之前，李想的母亲专门教他学会用机械式洗衣机洗衣服。

　　“那时候并不懂得什么叫管理，什么是团队协作，那时候想着自己尽可能努力，自己尽可能去做更多的事情，也不懂得沟通，也不懂得怎么去调动员工的积极性，建立什么样的管理结构。所以基本上一个公司能犯的所有的错误，都在泡泡网淋漓尽致的全部犯了。”

　　在泡泡网运营阶段，习惯了单独作战的李想在公司管理上的经验基本为零。那时候，李想认为自己的技术最高，唯一的想法就是“我很专业，还能每天工作十四五个小时，最好所有人都跟我一样”——对团队不信任，觉得自己特别牛。然而最悲惨的遭遇是，忽然有一天公司里90%以上的人在一天全离开了。

　　另外一个问题，电脑行业的真正爆发期是在2000年到2003年，2003年以后整个电脑市场开始平缓并往下走了。在市场爆发的时候是决定胜负的关键，平缓或者下滑的时候，再努力就没有用了，圈地变成了抢地。

　　“选择比努力更重要”，综合考虑后的李想不愿在不再上心的事上耗费时间。于是他收拾筹码，覆牌，趁着泡泡网还有利润之际，中场退局。

　　退场再战，成立汽车之家

　　离开泡泡网后，重新出发的李想当时筛选了三个领域，一个旅游，一个房地产，还有一个就是汽车。在研究了前两个觉得准入门槛太高后，李想选择了汽车，并在2005年成立汽车之家。

　　这是李想第二次上桌。

　　“当时一看汽车太好了，简直为我们量身订作。一方面，汽车是标准化的产品，这与我们做的IT产品非常相似。另一方面，当时这个行业里的人就是是一帮垃圾，所有的人天天在发厂商的新闻稿，不做任何东西，懒到没法再懒的地步。”

　　与平常冷静、严谨的不同，在发现同行劣势和入场时机时，李想表现出来了异常的兴奋和野心。骨子里，李想就是一个苛刻的产品经理，加上强大执行力，让李想成为了一个敏锐的商人。

　　当时行业内的普遍做法是，试驾一周后能发布厂商给的通稿和图片，就算格外重视了。李想拍着桌子问：“用户要什么？第一时间看到最新资讯，那么新闻就一定要连夜发。用户讨厌什么？全是千篇一律的通稿。那我们的就得是原创文章和图片。”

　　凭着速度和原创，汽车之家横扫了同行内一切过时的方式。之后汽车之家做了同行没做的各种尝试，比如建立更完善的汽车数据库、周六周日更新资讯。一年之后， “汽车之家”跻身中国专业汽车网站前5名。

　　汽车之家在高速发展，李想却又萌生了退位让贤之意。

　　“我们一帮人擅长做产品，了解用户，但是管理经验、销售经验都非常欠缺。”于是，李想在2007年引入了职业经理人秦致做汽车之家的CEO，而他甘当副总裁。

　　创始人主动让位，旁人觉得奇怪，李想却觉得一切理所当然：“创业者的第一任务是带领团队去赢、成为第一。我能做到第一，我就去做；我做不到第一，就去找能做第一的人。”

　　经过泡泡网的摔打后，李想显然是明白“群狼生，独狼死”的道理。不过，此时的李想虽然身居副总裁，但他依然是最大股东。

　　牌，依然握在他手里。

　　失去牌权，再次出局

　　握着牌的李想对于未来无疑是乐观的，汽车之家经他之手诞生，在秦致手中成长、壮大。

　　从当时来看，对于商业的敏锐嗅觉，对于合作伙伴的选择和完全信任，李想确实具备了一个优秀创业者的绝大部分要素。但是，他却不是一个好的资本接盘手，也不是一个善于静待时机的老道赌客。

　　汽车之家是从泡泡网独立出来的一个项目，继承了泡泡网的股权结构，而建立泡泡网股权结构的时候，李想只有18岁，刚刚高中毕业的他一心只想着把事情做好，甚至只是让企业可以先活下去，根本没想到将其做到后来那么大的体量。

　　在2013年上市之前，汽车之家有过4次融资，其中最大的一次是2008年6月来自于澳洲电讯的，共计7600万美元，获得汽车之家55%股份，成为其最大股东。

　　2008年是全球性金融危机爆发的一年，无数企业在此期间纷纷破产，不知道李想的汽车之家是不是因此而卖掉了大部分股份，还是因为他又没有了继续玩下去的兴趣。

　　不过，不管怎么样，此时的牌面已经发生了根本性的变化，不再是大股东的李想失去了汽车之家的控制权。

　　之后，资本逐利的本性完全显现。2016年4月15日，汽车之家大股东澳洲电讯宣布，将以16亿美元价格出售汽车之家47.7%股权予中国平安。随后，汽车之家管理层迅速提出要对汽车之家进行私有化，买方团由汽车之家CEO秦致及管理层牵头，博裕、红杉、高瓴资本参与。

　　然而，由于入场过晚，秦致竞购失败，汽车之家易主平安，原高层管理团队李想、秦致等尽数出局。

　　“利益小的时候，什么都好说。利益大到一定程度，就超越了人性。”李想后来表示，上市之前，决策都是管理团队说了算就行了，业绩也都是疯狂的增长。上市以后，几十亿美金的市值摆在那里，在巨大的利益面前，换来的是决策效率的下降。

　　于是，第二次上桌之后，李想再次中途离场。

　　最后一张牌——车和家

　　“我创业的心态就和谈恋爱一样，当我发现我的全力以赴却没有结果的时候，我就会选择放弃，然后去寻找一个可以和我组建家庭的爱人。”

　　在2015年离开汽车之家，李想随及找到了他的真爱——车和家，并在此后快速进入角色，投钱创业、寻合伙人、搭团队、找地方建工厂、见一波波的投资机构，融资……

　　短短两年多时间，李想带着从汽车之家选择的一位HRBP，到如今车和家员工总数已达千人，每月都要入职近百人。就算这样，李想依旧坚持对经理级以上的人才进行面试。同时，车和家一场发布会没开，却已经累计完成了57.55亿人民币的融资。

　　近期，车和家又宣布与滴滴出行达成战略合作，双方将在打造共享出行场景专属的智能电动车产品、智能化车队的运营及服务、自动驾驶的规模化应用等方面展开深度合作。车和家与滴滴出行将共同出资成立合资公司，并组建团队。

　　“整个车的智能要完胜，这是我们给自己的定位。车和家的名字也是如此，从最早的时候，我就相信其实车会变成无人驾驶。除了公共空间，人最重要的私人空间是两个，一个是车，一个是家。”

　　这是李想在完成车和家30亿人民币B轮融资后不久的一次采访。这一次，李想和前两次创业一样，显得信心满满。凭着对于市场的敏锐和提前进场的执行力，李想又一次赶上了风口。

　　不过他也坦言，“我们只有一次出牌机会，如果一次不成功，其实再也没有出牌的机会了，哪怕融到钱都没有用。”

　　创业江湖，几经沉浮，李想带着车和家第三次上了桌面。在经历了前两次的创业后，李想对于创业的所有层面，包括资本、运营、股权全都体验过了， 前两次的经验告诉他，“除了好的运营，还要对企业有真正的控制权，不管用什么方式来实现都可以”。于是，重新上场的李想，虽经过4轮融资，他依然是车和家的最大股东，占股37.73%。

　　这一次，不知道李想能否等到荷官派发最后一张牌的时候。

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