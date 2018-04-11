车险理赔反欺诈平台元嘟嘟获千万级天使轮融资

文 | 投资界

近日，车险理赔反欺诈平台元嘟嘟科技宣布完成盈动资本千万级天使轮融资。本轮融资将主要用于保险科技研发、技术创新、团队拓展等。

保险行业的风控安全问题已成为国家关注的重点。2018年4月，保监会出台监管规定，要求从业的保险公司必须提供和具备反欺诈的风险控制机制。然而在车险业务中，保险公司普遍对20%甚至更多的欺诈案件无可奈何，行业急需可行的解决方案。

元嘟嘟运用保险科技、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，建立人工智能平台，分析大量风险欺诈场景，并据此推出风险管理工具。保险公司通过其反欺诈系统，可精准识别车险欺诈案件，防渗漏系统则可降低车险赔付成本。

随着车险费改的深化，趋势上会进一步向消费者让利，不断降低车险费率。而这将冲击保险企业原有的成本结构（包括赔付成本、运营成本和销售成本），更多的保险公司将开始寻找减少整体理赔支出的方式，以提高整体盈利能力。在此背景下，元嘟嘟认为，其帮助险企提质、增效，降低赔付率的效果将更加凸显。

本轮投资方盈动资本也表示，随着互联网保险的入场，运营成本和销售成本都在增加，能够实现成本大幅度降低的只有赔付成本这一块。而在车险理赔反欺诈解决方案上，盈动看好风控企业元嘟嘟专业的团队与产品。

据了解，元嘟嘟创始团队包括来自美国硅谷的人工智能科学家、国内保险科技专家及保险资深从业人士等，各成员均在车险理赔行业积累了较丰富的经验。