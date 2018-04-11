有戏电影获亿元A轮融资 IDG资本领投

文 | 投资界

有戏电影是一家特色酒店运营商，选择“电影+住宿”模式，酒店被装修成电影院场景，随处可见流行电影的雕塑或者穿着特定电影元素服装的服务员，并为消费者提供包括高清电影、电视、网络直播等需求。

4月11日消息，据野草新消费报道， 有戏电影酒店宣布近日宣布获得由IDG 领投，不惑创投及创始团队跟投高达1亿元A轮融资，其中，创始团队出资超过3000万元。

此前，公司曾于2016年获得真顺基金800万天使轮融资。电影酒店创始人贾超表示，本轮融资将主要新的门店扩展，技术开发和人才引进等方面。

有戏电影是一家特色酒店运营商，选择“电影+住宿”模式，酒店被装修成电影院场景，随处可见流行电影的雕塑或者穿着特定电影元素服装的服务员，并为消费者提供包括高清电影、电视、网络直播等需求。

数据显示，目前有戏电影十几家开业的酒店平均入住率已经超过95%，复购率也远高于一般的经济型酒店。平均房价为400到900元，单个酒店收入年收入大概在1000万元，净利润达到40%—50%，1年左右可以回本。

从盈利模式上，酒店行业的壁垒是“软硬件+服务”，未来除了“酒店运营+私人影院”的收入，电影酒店也将开发更多的“衍生品+宣发渠道”的收入。从2016年到2018年初，电影酒店主要还在做酒店服务体系摸索和直营门店搭建。贾超称，2018年有戏电影酒店将在全国布局200家门店，其中直营为50家，加盟为150家，同时，每个城市首家签约门店将实现加盟费全免政策。

不惑创投投资董事高亚捷表示，有戏电影酒店是新消费创业领域令人眼前一亮的创新公司，有戏的产品用户体验足够创新，公司运营数据增长持续靓丽，行业天花板足够高。我们作为天使投资机构，从天使轮到A轮融资，持续加注看好企业发展。

IDG资本 张海涛认为，有戏电影酒店符合国内消费升级的需求，看好中高端酒店快速上升的消费需求。贾超在酒店行业是非常专业，有潜力的企业家。作为本人从05年有玩投影的经验，大屏幕对用户体验是震撼的，IDG项目组团队都多次住过有戏电影酒店，这样的投资决定水到渠成。