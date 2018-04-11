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这些行业都将迎来扩大开放，特别是金融业

这些行业都将迎来扩大开放，特别是金融业
2018年04月11日 13:44 新浪综合
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　　服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，同时要加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。

　　文 | 投资界

　　4月10消息，中国国家主席习近平应邀出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表重要主旨演讲。

　　在这次演讲中，习近平宣布，在扩大开放方面，中国将采取多项重大举措。习近平表示，投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资，将要创造更有吸引力的投资环境。

　　以下为新华网文字实录：

　　第一，大幅度放宽市场准入。

　　今年，我们将推出几项有标志意义的举措。

　　在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，同时要加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。

　　在制造业方面，目前已基本开放，保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业，现在这些行业已经具备开放基础，下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。

　　第二，创造更有吸引力的投资环境。

　　投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。

　　过去，中国吸引外资主要靠优惠政策，现在要更多靠改善投资环境。

　　我们将加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护，坚持依法办事，鼓励竞争、反对垄断。

　　今年3月，我们组建了国家市场监督管理总局，还有一些其他新的机构，对现有政府机构作出大幅度调整，坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端。

　　今年上半年，我们将完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

　　第三，加强知识产权保护。

　　这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。

　　对此，外资企业有要求，中国企业更有要求。

　　今年，我们将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。

　　我们鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。

　　同时，我们希望外国政府加强对中国知识产权的保护。

　　第四，主动扩大进口。

　　内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。

　　中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。

　　今年，我们将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。

　　我们希望发达国家对正常合理的高技术产品贸易停止人为设限，放宽对华高技术产品出口管制。

　　今年11月，我们将在上海举办首届中国国际进口博览会。

　　这是个大平台，今后要年年办下去。

　　这不是一般性的会展，而是我们主动开放市场的重大政策宣示和行动。

　　欢迎各国朋友来华参加。

　　我想强调的是，我刚才宣布的这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。

　　我相信，经过努力，中国金融业竞争力将明显提升，资本市场将持续健康发展，现代产业体系建设将加快推进，中国市场环境将大大改善，知识产权将得到有力保护，中国对外开放一定会打开一个全新的局面。

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