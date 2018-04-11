无锡外卖战升级:苏州骑手被曝驰援 工商局约谈运营商

来源：整合自无锡日报、江南晚报

无锡日报4月11日消息，“今天你点外卖了吗？”这是最近两天，锡城市民见面的问候语。

10多天来，两家外卖平台发了疯的乱抛优惠券讨好商家和消费者，消费者高兴了坏了，但同时也出现了因为抢单火爆，很多订单不能被确认被迫取消的情况。这边两家的战斗还未打完，那边“饿了么”9日晚间也加入进来。

对此，我们微信后台一些粉丝留言：放着你们斗来斗去，没人管？

不管是“龙虎双斗”，还是“三国大战”，但管理部门不答应！

无锡工商局召开紧急行政约谈会

今天上午，无锡工商局召开紧急行政约谈会，约谈美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商。

记者到达现场时被告知，按照流程，工商部门和美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商有10分钟的闭门约谈。

工商部门将推出什么样的举措干预外卖市场？

三家外卖运营商还打不打？

约谈现场

出席本次行政约谈会的政府领导及部门分别是：无锡市工商局副局长苏益玲、副局长张贤、无锡市公安局副局长龚清荣以及市工商局经检支队、法规处、公交处、网监分局。

目前，无锡市工商局已经对三家外卖服务平台在锡分支机构进行了检查，收集了相关的证据资料。

初步调查情况显示，相关外卖服务平台的行为已经涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为。

基于以上无序竞争行为对我市竞争环境、营商环境和消费环境产生的不良影响，无锡市工商局责令相关平台经营者立即采取以下措施消除不良后果：

一是立即停止实施涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，防止损害后果的持续扩大。

二是积极主动协助、配合执法部门开展相关执法调查，如实提供相关资料或者情况。

三是迅速对经营行为开展自查自纠，主动纠正其他可能影响市场经营秩序、侵害消费者合法权益的经营行为，如虚假宣传、消费欺诈等。

对此美团、饿了么、滴滴外卖平台代表均表示：

遵守政府部门的约谈要求。

新闻链接

《无锡外卖大战升级 苏州骑手被曝驰援, 市工商局今天约谈运营商》：

据江南晚报消息，4月10日一早的无锡街头，外卖小哥似乎又多了不少，已激动了一天的无锡人，仍在下单、下单、下单……4月9日，随着滴滴外卖正式结束测试 宣布落地无锡，美团、饿了么两家外卖App随即应战，全国首例城市级外卖火拼大战在无锡展开。“战况”激烈程度震惊全国网友——各家外卖App优惠券在微 信朋友圈刷屏，不仅如此，因无锡外卖骑手人手不够，苏州骑手也誓师来无锡驰援了！

早在4月1日，以滴滴出行为人所知的滴滴，就在无锡开始测试自己的滴滴外卖，引起了业界对其介入外卖市场、会引起美团和饿了么反击，从而引发外卖市场大战的 猜测。现实中走向也确实如此，到了4月9日，这场本来还处于双方蓄势阶段的大战，因为滴滴外卖宣布结束测试、正式落地无锡而全面开火，滴滴、美团纷纷甩出 了大把优惠券，吸引消费者下单。当天稍晚些时候，饿了么也加入战团，优惠券如潮跟进。一时间，无锡人被震惊了，几元、几毛甚至1分钱就能点到平时够一个 人、几个人吃的外卖，点外卖像不要钱，物价一夜回到十几年前。

江南晚报微信公众号 对此进行了报道，发布了头条文章《无锡人最近好爽，点外卖像不要钱！今天更是动静太大，网友直言有负罪感……》，迅速刷爆了微信朋友圈，20小时不到点击 量已超55万。大战中的各方，外卖小哥、入驻商家、点单市民纷纷留言，在这场罕见的全城外卖狂欢中，表达自己的意见和情感。大战还引起了全国网友关注，经 新浪、交汇点等传播，更多网友赶来围观，“啥时候大战来我们这里？”

4月10日是 大战全面开火的第二天，势头依然不减，让人吃惊的是，因为外卖骑手供不应求，网友曝光苏州骑手誓师来无锡驰援。同时，一片为大优惠的欢呼中，也有网友指出 大战喜中存忧：外卖配送难以及时、商家给的外卖量少质差、外卖增量导致的交通和环保问题、未来外卖市场是否会形成垄断巨头的报复性回涨等等。

更 值得思考的是，全国首例城市级外卖火拼大战为何会出现在无锡。坊间传闻，大数据显示无锡人点外卖最多，因此之前美团等外卖App在无锡的业务开展得红火。 对此问题，滴滴、美团都没有正面回应，而且不愿明确这场大战的休止时间。滴滴方面回应说，“滴滴在无锡上线后效果超过此前预期。无锡是一座开放包容的城 市，我们与当地商户的合作非常愉快，骑手们来自五湖四海，他们热情并士气高昂，这些都将帮助我们更好地服务用户。”而美团方面回应称，“得益于无锡当地良 好的消费能力和城市人口，无锡一直以来就是美团外卖的重点市场，未来我们将一如既往地扎根无锡，服务好无锡的用户。”

这场大战已引起了全国业界的关注，它是否已对市场秩序造成影响？无锡市工商局表示，将于4月11日上午约谈滴滴、美团和饿了么三家外卖运营商。

（原题为《无锡市工商等部门约谈滴滴、美团、饿了么~相关行为涉嫌违法、立即停止！》）