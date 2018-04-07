美团收购摩拜:一个更动人故事让股东既往不恋向前看

原标题：美团闪电收购摩拜幕后：一个更动人故事让股东既往不恋向前看

4月4日上午11时许，美团创始人王兴以一封内部信，正式宣布了对摩拜收购战的完结。

一天之前的4月3日上午10时许，摩拜董事长李斌召开了一场电话会议，向摩拜董事和观察员，通报了美团收购摩拜的方案。不少人第一次听说这一方案。

4月4日零时许，摩拜股东会通过了卖身美团的方案：27亿美元的实际对价，其中包括65%现金和35%美团股权。

这不是有所股东都满意的方案，但在大股东腾讯和董事长李斌的推动下，卖身美团已经成了摩拜的惟一出路。

一名参与了摩拜后期融资的投资人在接受澎湃新闻记者采访时直言，这个方案不是所有股东都满意，因为估值没比上一轮融资时高多少，“但我们还是选择往前看，接受美团、摩拜强手联盟的结局。”

李斌闪电战

对于不少参与4月3日晚间投票的股东而言，他们也是在当天早间才确认了摩拜在卖身美团的消息。

据一名摩拜股东讲述，4月3日上午10时许，摩拜董事长李斌召开了一个电话会议，参会的有摩拜董事和观察员。李斌召开这次会议的目的，是为了替美团收购摩拜的方案争取更多支持。

李斌是出行领域的大佬级人物。他创立了易车网，并带领公司成功上市。他还是蔚来汽车的创始人。作为摩拜的天使投资人，李斌同样是灵魂人物：是他给了摩拜启动资金，也是他为摩拜搭建了早期的创业团队：胡玮炜出任公司总裁，王晓峰出任CEO。

当李斌通报美团收购摩拜的方案时，不少股东开始意识到，这可能已经是个很难反转的方案了。

综合各媒体的报道，在摩拜卖身美团之前的股权结构中，腾讯持有约20%股权，是摩拜最大的外部股东；李斌据信仍持有摩拜超过8%股份；A轮和B轮投资者愉悦资本持有6%股份。粗略估算，在股东会召开之前，支持摩拜卖身的股东已经有35%的基本盘了。

腾讯同样是力主摩拜卖身美团的，据说腾讯创始人马化腾为此还牵了线。一方面，摩拜烧钱难以为继；另一方面，美团收购可以提升估值空间。作为两家公司的重要投资方，这一出一进，腾讯划算。

而腾讯和李斌的态度，对相当比例的创投机构都有影响，因为不少机构本身跟它们在其他项目上也有合作。比如愉悦资本，它本身也是易车网和蔚来汽车的投资方，类似这样的股东，很难在投票时站到李斌的对立面。

早期投资者“既往不恋”

“连（愉悦资本的）刘二海都没说话了。”一名股东在接受澎湃新闻记者采访时直言，对于美团收购摩拜的方案，有不少摩拜股东不满意，但也不太愿意出来说话。

愉悦资本是摩拜的早期投资者。

按美团提供给摩拜的收购方案，摩拜的早期投资者（A轮、B轮）和创始团队，将拿现金；而C轮和D轮投资者则可以拿美团股权，或者说拿部分美团股权和部分现金。

这一相对平衡的方案，显然是为了照顾后期投资者，持有美团股票，它们还有机会在这个独角兽即将到来的IPO中，再获得一次收割的机会。

单从价格看，这可能不是最大化的收益，尤其是对于早期投资者来说。

所以，反对者仍然不在少数。据PingWest报道，在4月3日的股东会投票中，摩拜管理层的三个核心人物——CEO王晓峰和CTO夏一平，都投了反对票，二人占摩拜股权比例不到15%。总裁胡炜炜投了赞成票，占股权比例超过8%。熊猫资本合伙人李论，在股东大会的投票环节仍坚持投了反对票。

澎湃新闻记者未能向相关各方核实上述信息。

不过，领投了摩拜B轮融资并持续跟投了三轮的熊猫资本，在交易结束后发声称“回报可观”，“既往不恋，纵情向前。”据介绍，熊猫资本将获得现金和美团股票两种形式的收益。

当然，这是后话了。

“更动人的故事”

4月4日0时左右，摩拜股东大会顺利通过美团的收购提议。

参与摩拜C轮和D轮融资的机构，普遍获得了美团股票的“补偿”。

作为摩拜C轮和D轮融资的领投方，华平投资在交易完成后发声称，“在取得可观回报的同时，华平也将在交易完成后，成为美团的新股东。”

接受澎湃新闻记者采访的另一名摩拜股东也表示，还是很看好美团，它们非常注重用户体验，跟摩拜的价值观也吻合。

这家股东在这次交易过后，也将获得部分现金以及部分美团的股票。

可见的是，美团的股东很有可能在年内就获得一次兑现机会。

彭博社曾在3月末引用知情人士的话称，美团点评在考虑于年内登陆香港资本市场，公司估值将达到600亿美元。如果政策允许，也会考虑在中国内地上市。

“将摩拜收入囊中后，美团无疑向投资者讲了一个更动人的故事。”有分析人士指出，美团的估值在300亿-600亿美元，要想获得更高的估值，就需要更大的想象空间。之前的美团打车上线，如今的入主摩拜单车，都扩大了美团在出行市场的布局。

这对资本来说，也有想象空间。

华平执行董事胡正伟表示：“摩拜和美团的融合对于双方来说是一次共赢的选择，共享出行和本地生活服务天然就是强关联的两种业态，足以产生一加一大于二的效果。”

这话可能也是说给美团未来的新股东们听的。