许洪波：区块链带来的IP证券化将改变文娱行业潜规则

来源：起风财经

智勇相对论 第四期

主持人：起风财经创始人 罗智勇 对话嘉宾：创大资本董事长 许洪波

嘉宾介绍

许洪波 创大资本董事长

（1）许洪波先生在 7个国家11个城市工作过，是全球第一批人工智能和机器人的技术专家，主攻研究neurocomputing神经网络计算领域 。

（2）许洪波先生是互联网最早的标准Android的前身~全球移动Java标准的六个起草人之一。

（3）许洪波先生曾在全球领军互联网企业BEA、Sun等担任首席架构师和首席科学家。

（4）加密学和开源软件是区块链技术的基础，建设高质量的开源社区是建立区块链社区的保障。许洪波先生不仅是全球最早研究加密学的专家，同时许洪波先生作为发起人和项目负责人，联合3大洲、9个国家的21个合作单位共同承担了欧盟第六框架计划的重大科技创新项目QualiPSo，是历史上最大的开源软件科技项目，也是迄今为止世界上在开源软件关键环节――质量保障方面的最大投入。

（5）许洪波先生是中国15位“核高基”科技重大专项总体组成员之一（15位成员之中有9位院士、2位将军，许洪波先生是唯一的海归），许洪波先生在核高基负责移动互联网、智能硬件。

（6）许洪波先生投资的项目包括：F5无人便利店，火星兔子无人超市，差评，礼物说，兼职猫，精明购，高木人工智能K12教育，点米科技（2号人事部）、合纵文化、奇艺果、遇善房、名人朋友圈等。许洪波教授投资的项目，超过70%的成功率，是中国早期投资回报率最高的投资人之一。

以下为访谈实录：

关于区块链改变的是生产关系

起风财经 罗智勇：对于区块链为什么有可能带来一场新的商业变革，一种比较普遍的说法是，以往新技术的产生价值在于提高生产力，而区块链改变的是生产关系，我们看到许教授在之前的媒体采访中也有同样的观点。您能不能举一个商业应用场景的案例，用通俗易懂的方式来做个解读呢？

嘉宾 许洪波：关于生产力和生产关系的这个问题，我尽量用通俗易懂的语言来解释。

在过去所有的技术革命，主要是效率之争。不管从最早的我们所谓的农业革命、工业革命、信息革命、互联网革命，确实是极大的提高了人类在改变世界的工作和生活中的效率。

那么为什么说区块链有可能去改变生产关系呢？其实在我们所有的商业模式上，在我们所有的产业结构上，我们老是说一个话，叫做“给股东创造价值”。

我们在整个商业上有个金科玉律，就是做公司的目标第一叫做给股东创造价值，第二给客户提供服务。那么，其实这两点，在一个商业社会里面，你会发现会经常是冲突的。

举个例子来说：我是天猫上的一个剁手党，我每年天猫上花五百万，买了各种天猫上的各种产品和服务。就算如此，马云不会给我万分之一的股份，对吧？因为他没有义务和权利给我这样的股份，所以就是说其实我作为客户对于企业的成长做了很大的contribution，但是按照今天的公司的股权机制并没有获得相应的回报。

那么，在一个区块链的产品下，因为我们有一个很重要的假设，就是说总量恒定。举个例子来说，比特币，总共才两千一百万枚。那么假如商家给用户的总体积分是恒定的话，其实你可以把它理解成是某种形式上的股权，因为他总量是恒定的，这一个股权制度上总量是百分之百啊，这个道理大家是很容易理解吧。

所以作为在整个区块链的体系上来说，我获得的激励，比如说我获得的代币，既可以用来购买相应的产品和服务，同时因为它的总量恒定的特性，它又可以成为公司股权的一部分。这就是我们说的史无前例的把公司的消费者（最终的客户）和公司的股东，包括公司的政策的制定者，三者可以有效的连接在一起，成为一个整体。

那么这样的特征是在过去的商业社会里，是史无前例的，这也是可以极大地去促进整个共享经济环境下整个用户的参与能力。这就可以创造一个所谓的人人为我，我为人人的新业态。而这个新的业态可能就是需要我们去重新去定义。比如说即时通信，重新去定义我们说的文件存储；比如说像现在的反馈，重新定义社区；比如说新出来的去中心化，构筑的整个生态环境可能比目前所谓由技术寡头所构筑的生态环境整体的规模要大非常多。

那么举个例子来说，你看以太坊四年的功夫，他构筑的生态环境，其实远比十年的facebook要大的多，就是这个道理。

其实我想总结归纳一点，你可以通过智能合约去有效地对你的整个流通机制的代币，去做到总量恒定。那么就使你的代币具有股权属性，而这个同时有商业的流通价值。这样的有机组合，其实就是整个生产关系可以被重新定义。针对主持人的第一个问题，那我的解答到此完毕，谢谢。

起风财经 罗智勇：OK，非常感谢许教授的解答。那在这个问题上，我们再简单的延伸一个小问题。比如说刚才这个案例，淘宝购物或者是在其他任何一个场景上的商家消费来说，在没有区块链以前，可能我们大家比较常见的比较容易理解的一个方式是我买了他的产品或者服务之后，那如果说做得好的商家有可能他会给我积分。这个积分同样可以去兑换。当然他会有一个比例可以兑换未来的服务或者商品或者是怎么样，他也是一个权益。那积分和Token的核心区别是什么？

另外，因为没有之前的这个预设的规则，积分的总量，其实没有一个所谓的总量恒定的概念。但是现在，通过区块链以后我们用这种token的激励方式，商家的消费通过token的激励让他产生一种新的关系。这里面同样带来一个问题就是：假设我们刚才说的总量是恒定的，那么商家在进商品销售和服务的过程当中这token对用户的激励，那么它就是会有使用完的时候，那么这个从商业循环的角度上来说，他应该怎么去处理呢？

嘉宾 许洪波：这是一个非常好的问题。那我们今天的积分体系，最大的问题就是正如您所说：第一，他的规则是由商家自己去确认的，同时可以去随意修改。比如说今天淘宝出来个新的制度，说5月1日之前大家积分不用的话全部清零。第二就是因为它的无限增发。那么它的价值，就像委内瑞拉币一样。就是那张纸是的话，因为大家不知道会增发多少。一个无限通膨的角度来说，激励机制是没有价值的。

那么在一个区块链的体系下，有两点非常重要的。第一，规则是通过智能合约所确认的。那这个确认是应该在整个生态系统达到共识，并且机器达到共识的基础上，是不能随意篡改的。第二个就是，它的总量是恒定的。那在这两个前提下，就让整个的Token，其实在我看来它是具备股权属性。

大家知道股权是什么属性，在早期的时候，这个股权不值几个钱。比如说马云刚做阿里巴巴的时候，其实淘宝恐怕是一文不值，或值一点点钱吧，那么今天阿里、淘宝、天猫，那肯定是非常非常值钱。

作为用户的角度来说，谁在早期参与，谁建立了整个生态的健康，而因为这个原因获得相应的激励，这个激励是随着公司的成长而成长。而不是想象我们所说传统的积分机制，这个是是随着公司的成长，而这个积分是越来越不值钱了。所以一个是在增值的过程，一个是在贬值的过程，这是一个非常非常大的不同。

您刚才说的第二个问题，就是说，如果在总量恒定的前提下，积分不是以后越来越贵？其实我觉得这就是这个生态需要达到的目标。拿几个例子来说，十年前的Bitcoin，那肯定是每个Bitcoin是值0.003美分吧（我印象是）。

所以当时就有个很出名的真实的案例：有人花了一万两千个Bitcoin去买了两个披萨，因为这就是当时的价值。可是我们今天随着Bitcoin作为一个数字货币的存储物，它的价值越来越得到行业的公认。那么Bitcoin的价值，今天可能一个Bitcoin，就算今天我们说是在整个向下的趋势上，恐怕也可以买大几百个披萨对吧。

能不能用完，其实的话我觉得是怎么拆分的问题。举个例子来说，因为这是一个数字资产，那么原先可能是一个数字代币可以去相当于一块钱，但是在拆分的情况下，你可能随着升值，可能你就是0.1个代币可以买1元钱的货品，那么，如果这个再稀缺，那可能就是0.01个代币可以买相当于1元钱的货品。所以，当然我们知道如果在ERC-20，它是可以切到小数点后十八位数，那么这肯定是一个海量添加的数字，可以支持任何的商业流转和激励制度。

关于IP证券化

起风财经 罗智勇：我们注意到许教授之前有过一个IP证券化的提法，并且举了一个范冰冰的例子，她当年刚出道的时候一个月才1000块钱睡地下室，但今天随便一个合约可能都得千万级别。包括还有很多有才华的艺人，如果能够有更好的机制会更快速的成长起来，能否畅想一下当文娱行业被区块链化改造后会发生什么？区块链真的能颠覆行业原有的潜规则吗？区块链化之后应该是怎么一个形态，包括我们看许教授投了合众文化，其实也是音乐产业。我们也希望了解许教授在这个方面的看法。

嘉宾 许洪波：我特别看好区块链的两个应用场景，第一个就是区块链与互联网的结合。一张可信的互联网，我认为这是未来人类进入机器时代、进入人工智能时代的一个可信基础。第二个就是IP证券化，今天我想和大家去分享的第二个领域，就是IP证券化。

IP证券化，是需要解决一个什么问题呢？那我觉得简单地用一句话来回答：就是让天才们为全社会为全人类的利益服务，而不是为某一个公司和某一个黑中介来服务。

在我看来，人类的进步并不是靠广大劳苦大众的艰苦努力。在这个世界上有那么一群人，他们是上帝的信使，他们启迪了人类的智慧。比如说牛顿，比如说尼采，也比如说毕加索、贝多芬、梵高。包括伟大的足球运动员，梅西、c罗。这些人是极大地激发了人类的创造力，激发了人类对未来、对世界的理解。

在传统的整个商业模式里面，是很没有办法给创造力来定价的。所以就意味着许多围绕创造力做贡献的人，要不就变成大公司豢养的宠物。比如说，美国的就是facebook、apple、谷歌，更别说中国的BAT。他们豢养了全世界最聪明的一批工程师。

可是你会发现其实绝大部分，百分之九十九的工作吧，因为我们都是我是从大公司出来的。可能群里很多人都是从大公司里出来，那你会发现。其实你在大公司里绝大部分的工作，通常是一个日常工作，而不是创造力的工作。

对于广大的以创意为核心的产业来说，比如说音乐、艺术、美术、体育等等这些产业里面，其实是长期杰出的艺术天才是饱受苦难，而且受那些黑中介的折磨的。

这里很重要的一点，就是说我们怎么让这些人，摆脱所谓中介的锁定机制，那么很重要的一点就是说我认为这些天才，他们应该是为全人类的共同利益服务。这里面其实Token做了一个非常重要的体制。比如说从我们说的创造力，从程序员的角度来说，比如说你就是零六操作系统的创始人，比如说我们说的叫中本聪的那个人。那么这些人的话，他们应该去为人类服务的，他们创造的系统的话，其实极大地提高了我们工作和生活中的效率。

举个例子来说，在整个艺术文化产业，那么就像我们说的，在过去为什么会有那么多的中介服务？是因为明星的成长是一个非常昂贵的路程，而中介通过星探（或者叫中介或星探），他们去有系统性的挖掘早期明星，把他们锁定二十年，以此获利。但这些人的天分，如果我们可以通过代币这样的激励机制，让全世界人来共同享受他的天才和他的创造性，那就会打破了今天的中介制度和今天的公司制度。

这回到刚才第一个问题，那么今天在明星和粉丝之间的关系是不平等的。比如说他喜欢明星，去购买他的票或者购买他的纪念品，过去他只是一个单方消费的行为。但是如果我作为粉丝，举个例子，范冰冰的早期拥护者那么的话，通过把范冰冰捧红，因为我喜欢范冰冰喜欢这个明星同时获得回报，其实就会让广大的艺人摆脱今天的中介制度。

在整个文创产业，产业链特别长，中间的中介特别多，中间造成的价值不平等性特别严重。所以，其实这些领域就是特别适合用区块链来重新改造的。

通过区块链，让更多的粉丝，包括更多的我们所谓的幕后，共同参与，去协同创新和推广的话，去创造出一个更加公平的、有别于今天不同的业态。所以这就是我们看到，区块链的一个最大的价值，在我简单的一句话就是：重新释放创造力、重新定义公司。

起风财经 罗智勇：OK，在这个问题上，我们也延伸一步，拿文化娱乐行业来说，这个行业的产业链条的确是非常的复杂。这个行业里面可能有这种娱乐的企业公司、然后有星探、有经纪人，然后再到各种行业链条上的各种节点的企业。甚至，我们在往复杂了一点说可能还有一些人性层面的问题，比如说行业的一些潜规则。那就好比说同样是一个机会，那可能某些这个这个演员或者是艺人或者一个人，他愿意被潜，可能他会获得更多的机会。那像这些情况，您觉得就是用区块链他能够对他带来彻底的改变吗？甚至能够把行业改造得更加的透明？

嘉宾 许洪波：其实这里面，有一个非常核心的问题，就是要机制反转。在过去，在这个产业链上，这个行业的决策者掌握着所谓的创作者、艺人的生死大权。

第一类就是所谓的中间中介人；第二类，是媒体渠道，这些公司。那么，就是过去，这些行业上枢纽的决策者具有生杀予夺的大权。在一个区块链的社会里面，我们希望是把这个选择权，交给粉丝，交给大众，我们希望创造的是一个粉丝的宇宙，由粉丝来投票。

举个例子来说，不是张艺谋说巩俐好就是好，而是说这个剧本可能有十万人去投票。比如说，很多的网络小说，其实他的剧本的情节是由粉丝告诉作者，剧情应该怎么走。我们有粉丝的投票作为一个基础，来主导整个IP创作过程，虽然有非常大的不同，但是从这个角度来说，究竟是粉丝有发言权呢，还是专家有发言权？

在互联网上有一个非常经典的案例就是维基和大英百科全书之间的PK。维基刚出来的时候，大英百科全书完全嘲笑维基说这么一个破烂玩意儿，连个高中生的水平都没有，大家不会看的。

可是因为维基创造了一个大家共同参与的环境，在不到十年左右时间里，维基变成了全世界大家用的最多的知识编辑的一个工具，也是一个知识的百科全书。到了今天大家都用了维基，大英百科全书在哪了，破产啦。所以的话从这个角度来说，我觉得，应该把投票权和选择权交给粉丝，那么如果粉丝喜欢他，粉丝投票，让明星获得更好的舞台。

这就是和今天的文创产业制度是完全不同。所以也是彻底变革了今天所谓的靠专家，靠中间人制度为核心的星探制度和渠道制度。我相信在未来，我们还是从文创产业的角度来说，我们应该去建立起更加平等互动的粉丝、明星以及幕后就是各种创造者之间的关系、

今天的这个体系，其实，另外有一个极大的不公平，就是说在整个的创作者的环境。举个例子，有几个不公平，第一个，这首曲到底下载了多少次是中国移动说了算，是腾讯说了算，到底是多少，需要一个公平的、不可篡改、不可逆的这个这么一个体系做衡量，那么第二个就是好的作词，作曲家。他们的贡献，其实并没有得到认可。我知道中国最好的作词者，一首歌，获得的整个报酬就是三万块钱，一个明星出场动辄几百万上千万，这也是一个另外的极大的不公平。而这些，其实我们都是希望，在区块链的生态里面去变革的。

关于区块链技术发展的分析和预测

起风财经 罗智勇：区块链当前还处于非常早期的阶段，今天的区块链和90年代末的互联网可以做类比，从技术层面来说，制约区块链大规模商业化应用主要难题是并发处理能力的提升和跨链技术的突破，我们知道许教授是顶级技术专家，能否从专业的角度对区块链技术的发展做个分析和预测，区块链实现规模化商业应用的时间和当年互联网到移动互联网所用的时间相比是否会大幅缩短？

嘉宾 许洪波：这样说吧，我觉得现在区块链，尤其在公链上有一个唯技术论，因为就是技术的瓶颈，滞后了整个产业的发展。

我认为，这是从硅谷传出来的一个阴谋论。乔布斯在他活着的时候说了一句让我印象非常深刻的话，他说，这么多年来我终于明白一个道理，基于技术找场景，永远不工作，你永远必须基于场景找技术。这是什么意思，其实我们再看整个TMT产业的发展，我们再看整个互联网产业的发展，最后都是更差的技术打败了更好的技术。

举个例子来说，OSI7层结构是比TCP/IP好的太多的一个设计。那么，在所有的电信专家在讨论OSI7层架构，这个架构如何做得更完美的时候，TCP/IP出来了，TCP/IP赢了。再说一个，Mac就是苹果电脑，乔布斯认为他们的技术比windows牛很多，可能事实也是这样。可是大家看到最后，那个Macintosh因为他是封闭系统，和windows系统在竞争的时候，那么曾经一段时间，苹果的MacOS基本上给windows打到破产了。所以，我想说明，其实我们要考虑的是究竟要解决什么样的关键问题，而在基于这个问题上找到合理的技术解决方案。

回到互联网的早期，比如说在97、98年的互联网。我们肯定不会想未来的视频互动，需要什么样的技术体系，未来的搜索需要什么样的技术体系，在97、98年的互联网，当时网页都没有的时候，不能等技术成熟再考虑应该如何发展。当时什么内容最好，我觉得就是hao123，一键点击，必达你需要的网站。这就是当时最好的应用了，而当时的技术结构是可以支撑它的。

当然，回到区块链体系，其实的确有几个问题，底层的问题是需要解决的。那么，我想说下我的个人观点，我对任何公司都无恶意，但是，第一，我认为需要解决的问题，是PoW的问题，就是所谓的proof of work，这个算力的问题。

你如果发现在一个去中心化的体系里，而他的流转货币去给那个中心化的矿池给垄断了，我觉得如果中本聪在地狱里，一定会哭着醒来的。大家明白我的意思吧。就是说在去中心化的世界里最核心的流通竟然被中心化控制了。我个人的观点就是在未来一定要需要改变。

第二个，已经反复被市场所诟病了，中心化的交易所。 由于你很难去设想在如此大的利益驱动下，具有垄断性资源的组织不作恶，你不能把这个期望在这上面。所以，我觉得这是行业的第二个非常大的bug，需要被解决的。

那么，包括我们说的，你的这个币究竟应该放到服务器，还是由你自己所掌握，因为在今天的中心化的交易所是依赖于中心化的服务，提供商给你做服务，那么本质上，你的币应该有自己用户来掌握。

而这些的话，其实我认为，这是一些底层的机制需要解决的。另外一个非常底层的机制，就是用户的ID归属。今天你的用户ID不属于你，属于阿里巴巴，属于腾讯，属于百度，属于facebook，属于谷歌这些超级巨头。可是想过一个问题没有，超级巨头通过采集你的数据，做精准化的广告，不管这个叫AI也行，变成了万亿级的公司，创始人变成亿万富翁。可是我的ID属于谁？我认为，在一个整个的体系来说，如果让我们重新构思整个体系设想，用户ID应该属于用户自己，这个道理没有错吧。

回到你刚才说的。至于从技术的突破需要多久的时间才能解决？第一，我是一个乐观主义者，其实你看整个it整个摩尔定律依然有效，包括在物联网的世界里面。算力、芯片的成本的降低，摩尔定律依旧有效。所以，关键是我们需要构筑出什么一个让人幸福的、对世界有价值的落地场景，我觉得这才是问题中的重点

第二，这个产业变革的时间就像我说的摩尔定律依然有效，所以你可以指望或者期望这些技术会逐渐的给无数的聪明人去解决它。

有些本质性的问题解决不了怎么办，就像刚才说的，比如说瓶颈的问题，跨链的问题。那就意味着我们可能要从底层上重新审视这些机制的设计是否合理。比如说像我们的那个DPoS机制，去解决更加公平的确权问题，但是这些的话，其实我认为的话。一定会逐步解决的，而整个的市场的接受的速度来说，其实你会发现越来越快。整个移动互联网比互联网要快很多，那么的区块链的产业，我相信会有同样的趋势。

关于全球视野下的区块链

起风财经 罗智勇：拿区块链来说，这两个月下来，大家会感觉到明显的说是有一种声音要开始寒冬了，那其实很简单的一个道理，就是因为区块链在过去一段时间，由于他的先天的金融属性的问题，就是这个数字货币。它被很多的投机者也好，或者说是很多别有用心的一些市场搅局者把它给做歪了，而没有真正跟实体经济，跟某些商业应用场景结合，来为用户创造实际的价值。这个也是我们现在整个行业都期待的。许教授，我们知道你身上有一个很明显的这个标签是国际化，曾经在7个国家11个城市工作过，近来在区块链方面也活跃在各个国际舞台，前不久在一个国际区块链峰会上刚和以太坊联合创始人做了一次深度对话，所以想请许教授从全球视野来谈谈区块链，目前中美两国在区块链的技术和商业化应用方面谁更具有优势？以及欧州几个主要国家和日韩的发展情况如何？

嘉宾 许洪波：这是很有意思的一个话题。其实这次和Joseph Lubin在对话，他说了一句很有意思的话，甚至是在小范围内说的，他说Government正在杀死我们的创新。但我想，他指哪个，因为我们是在SXSW，大家都明白他指的是哪个Gov，当然就是美国Government。其实这里一个非常有意思的问题话题。

第一，其实对于整个的区块链的技术发展来说，从过去十年来看，其实最紧张是美国。我想原因很简单，因为从比特币刚开始就挑战了美元。包括，如果在金融属性上来说，其实。区块链挑战了美元作为本币的地位。那么所以带来的结果是美国联邦政府包括SEC，一直是在强烈的打压相关的技术或者相关的产业发展。

从这个角度来说，恐怕我们和全世界是在同一个起跑线上。

那么有可能对大众的普及，感谢我们的这个微信群和三点钟群。中国大众和行业所得到的普及，可能超过美国民众。因为其实在美国的那个奥斯丁的“西南偏南”全世界最著名的文化与创新的融合会上，说的基本上还是我们的韭菜的科普知识，就是什么是区块链，这个中央账本到底能干啥，而不是说真正的应用在哪里。

但是从行业的角度来说，其实有一个非常重要的趋势，就是巨头进场。其实你会发现美国很多的政府部门，他们去积极的探索、利用区块链的这个技术，去提高整个企业、行业的工作效率的问题。所以你会发现大型创投PE，在区块链领域，尤其不是币圈，股权投资一点都不含糊。

那个大家记得今年一月份有一只猫吗，那个叫做CryptoKitties（加密猫）。一上线就把以太坊的公网给堵塞了，那么，这只傻猫上线的话也才两个月吗。那么，在上周还是前周，我记不清反正就一两周前吧，那么，Andreessen Horowitz和Union Square Ventures投了这家只有两个月的一个游戏一千二百万美元。

我听到的另外一个消息，说从Boston Consulting Group全世界第二大的咨询公司，出来了几个人要搞区块链的服务。连个网站都没有，就拿到了Union Square顶级VC的十亿美元的天使轮，所以，大家可以看到巨头越来越关注整个的区块链的产业带来的变革，不惜重金入场。

那么，说到其他的国家，其实日本，大家知道是在整个区块链的整个政策和整个的推动是最积极的。也希望通过区块链的技术变革，弥补日本所谓的失落十年。其他的国家包括越南、新加坡、迪拜，其实都在加大对于区块链的整个的法律法规的制定，以及有效的监管政策。

那么我想说明一个什么问题呢，其实我觉得区块链技术的普及和推广，令到中国有可能会在下一代的技术变革中走到世界的前列。中国今天在移动互联网，移动支付已经是世界领先。

那么，中国在应用场景的构造、运营和推广上有独特的优势。其实是完全有机会让中国的企业利用区块链的这股浪潮变成一个全球化的公司，因为区块链有个非常重要的基本属性就是，区块链的社群区块链的生态必须生下来的是面向全球化的，所以这是其实这是中国的企业一个千载难逢的赚钱机遇。

我想再补充一点，我觉得在未来的竞争一定是全球化的竞争。那么，今天美国是希望通过全球化去加强它的以美元为中心的霸权地位。而区块链是给我们国家的企业，我们国家的政府有一个非常好的历史机遇。实现我们和其他国家之间的互惠共赢，去共同构建一个更加健康，互惠的国际化的生态体系。我想这也是“一带一路”的战略目标。那么区块链是一个很好的技术实施手段来实现这一目标，这是我想表明的观点。

关于区块链项目的投资

起风财经 罗智勇：我们知道许教授除了是技术极客外，从12年开始也在做创业孵化和投资，先是做了创新谷，15年又做了创大资本，同时这两年来也投了不少区块链项目，想请教一下许教授，评判一个区块链项目是否值得投的关键要素有哪些，和原先做古典互联网投资的评判标准有哪些差别？

嘉宾 许洪波：是这样的，关于这个投资区块链投资和古典互联网有什么不同，那我想先说相同点吧。

第一，其实商业的本质都是一样的。我们在投资任何一个企业之前。我们首先要想究竟解决了什么问题，为什么这个解决方案比现有的方案好十倍。所以这个不管是区块链投资，还是古典互联网的投资还是任何投资。我认为首先第一点，要回到价值投资的本质。就是说，这个应用究竟提供了什么样的价值，为什么比现有的方法好十倍以上。

第二，就是投资的本质，就是投人。这个人靠不靠谱，我们是不是该信任他。所以作为我来说，我是永远不会读一个白皮书决定要投一个项目。我一定要见到人，知道他是谁，去理解他做的事情，然后相信他的团队。这样的话，我们才会做出决定要投资。

所以，看市场、看人、看竞争优势，这三点，我认为，不管做什么投资，这都是必须要坚守的三个原则。

但差别在哪里？其实在整个的区块链的投资，第一个和传统的企业的股权结构不一样所带来的变化，第一个我觉得非常非常不一样的就是说我们要去理解宏观经济学，理解货币政策。因为，其实区块链确实在很多的应用上它有金融属性。所以，我们要更好的理解他所构筑的整个的商业流程的体系。和传统的企业投资看财务账本，是很不一样的。

那么第二个就是游戏理论。广义的游戏理论就是就是motivation。要解决的是为什么这个生态各方，都有共同参与的动力。不是简单的一句话叫做总量恒定，这个币价值当然越来越高。那这完全是扯淡。

因为我相信，或许在未来每一个企业，每一个人，都会有自己的代币。因为代币本质，其实我认为是一个信用体系，并不是一个金融体系。那么，在这个充分竞争的环境下，大家为什么用你的币作为流转体系。这个非常重要。这两点，恐怕在古典互联网的投资里面并不需要考虑。

第三个，就是说全球化的基因和社区的建设。

其实我看过很多的项目，大家都在把这所谓的团队的成员或者神秘化技术，说这里有个谷歌的技术大牛，这里有某某著名投资人，其实这些都不重要。如果我们看技术其实最核心的，很简单，我们可以看看那个GitHub，那个开源社区到底有多少的contribution，有多少的贡献，有多少的活跃度。是骡子是马拉出来遛一遛就知道了。所以不用吹牛。我们看看那个开源社区的代码的质量和贡献。如果是应用场景，那我就看这个应用，他的落地的可能性有多大，现在的基础有多少。

如果是IP那么的话，我们就考虑这个IP，他们怕围绕他的粉丝活跃度、忠诚度是怎么一个考量。这些东西我觉得就是我们需要在区块链上去考量的。

当然，其实最重要的一点，合法合规性是前提。

我跟很多创始人说，如果你真的认为你这个企业五到十年去可以改变世界的产业格局，可以变成下一个BAT。那么为什么会考虑纠结在三个月后怎么割韭菜这件事情上啊。所以，创始人的VISION，他所做的策略，这些的话都是我们综合考虑的要素。

起风财经 罗智勇：非常感谢许教授的详尽回答。从刚才的分析看来，其实不管是区块链项目投资，还是古典互联网的项目投资，其实从本质上，很多事情他还是共通的。从价值的塑造的这个方向上来说，任何一个项目，应该要为社会、为用户、为目标行业带来新的价值的提升。包括团队的判断等等这些其实是共通的。可能从区块链来说，需要增加的是一些更多专业知识的。这个判断能力啊，包括像这个金融学密码学等等，包括社会经济游戏规则的一些设计方面。这些是在区块链项目上需要投资人和创业者的一些能力的提升。

今天和许教授的对话，就进行到这里。感谢许教授的精彩分享。