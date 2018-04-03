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360回A后首发财报:超业绩承诺 收入多来自导航、游戏

360回A后首发财报:超业绩承诺 收入多来自导航、游戏
2018年04月03日 17:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月3日下午消息，360公司发布2017年年度财报。在2017年，360公司实现营业收入122.38亿元，比上年同期增长23.56%；归属于母公司股东净利润 33.72亿元，比上年同期增长80.15%。

　　根据重组上市相关协议，360公司承诺在2017年至2020年，扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元，共计130.5亿元。

　　财报显示，2017年归属股东的扣除非经常性损益的净利润为27.5亿，比首期业绩承诺的22亿元多出5.5亿元。

　　报告指出，2017年，360公司主要收入构成为互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务，其收入分别为91.15亿元、16.98亿元、10.99亿元。其中，智能硬件业务增长较迅猛，毛利率比上年增加10.89个百分点。导航、游戏、搜索业务继续成为主要收入贡献来源，360安全卫士、PC浏览器、手机卫士收入增长显著。

　　据360公布的数据，截至2017年末，该公司PC安全产品的市场占有率为95.66%，平均月活跃用户数达5.15亿，移动安全产品的平均月活跃用户数达3.50亿。

　　业内认为，在报告期内，智能硬件业务收入增长，主要是由于硬件三产品均推出一系列新品，包括智能手表、智能摄像机和路由器等，导致销量同比大幅增加。

　　在360公司公布的未来战略中，其将提升在安全方面的自主创新能力和研发能力，并建立人工智能、操作系统、云服务的研发平台。在智能硬件领域，将对穿戴设备、智能家居产品和消费车联网进行研发。(韩大鹏)

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