互联网基金促销“红包”名目繁多 顶风作案不止

来源：IT时报

IT时报见习记者 李蕴坤

在互联网巨头入局后，基金销售领域硝烟四起，蚂蚁金服、腾讯金融、百度金融、京东金融全部持有第三方基金销售牌照，加上东方财富旗下的天天基金，腾讯参股的同花顺基金、好买基金等，瓜分了基金代销市场的大半江山。与此同时，层出不穷的红包优惠活动也相继而生。

3月21日，蚂蚁金服旗下的智慧理财平台蚂蚁基金经核查证实其“财富号红包活动”存在违规销售行为，违反了《证券投资基金销售管理办法》第八十二条第二项的规定：基金销售机构从事基金销售活动，不得采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金。2017年同花顺基金也曾因“518理财节”送基金份额的行为受到监管关注。

虽然被查处的平台已有杀鸡儆猴的味道，但并不说明基金销售平台上的“送红包”浪潮已经偃旗息鼓。

基金平台让红包飞

3月23日，蚂蚁基金的红包活动刚被叫停后，《IT时报》记者在天天基金App的财富号中发现红包奖励活动仍在继续，不同金额的奖励红包分别指向华宝基金和光大保德信基金。

例如“满5000可用16元”，“满1000可用5元”等，光大保德信基金的这两款红包分别被抢了93%和95%，华宝基金名下被抢最多的红包则是“满5000元可用20元”一档，系统显示被抢30%。

《IT时报》记者致电华宝基金相关人士，对方表示该财富号红包是天天基金单方面推出的红包活动，华宝基金事先并不知情。据了解，这些红包奖励均以答题形式发放，适用于天天基金庞大的客户群，华宝基金方面人士不排除天天基金是由于看好自家基金收益的关系才未经允许发放相关红包。同样，光大保德信基金的媒体负责人也对红包活动毫不知情。截至记者发稿前，天天基金上的财富号红包活动均已下线。

相较之下，京东金融上的奖金力度更加豪迈，形式也趋于多样化。进入京东金融App基金一栏下的定投专区，即可看到不同类型的奖励，例如3月27日有关小目标周定投的“瓜分18888元红包”活动，活动规则称在4月5日前设置小目标周定投，首次定投扣款的前5000名用户，可直接获得188元基金大礼包。

另外，在“新手福利”下还设置了答题有礼活动，持有天弘沪深300并在评论区答题即有机会抽取基金投资畅销书《指数基金投资指南》。在“每日打卡”下的天天领奖励中，如本金10万元，每一轮累计可领奖励55.34元。

蚂蚁基金方面表示，财富号红包是去年6月上线的一次活动，初衷是帮助金融消费者加深对基金理财的了解和认识，同时获得基金申购金额减免的权益，从而以更低门槛体验基金产品。但就此事与监管沟通之后，蚂蚁基金已于年前下线了该活动。

基金公司也打“擦边球”

屡见不鲜的基金红包，不只存在于第三方销售平台上的“先斩后奏”，基金公司本身也会为用户开放红包福利，例如光大保德信基金官方App上推出的“有钱一起赚，快乐领红包”活动，用户只需输入手机号，系统便将随机发放基金红包或购基优惠券，最高可赢取100元。

光大证券2017年年报显示，股票及基金交易量较2016年萎缩，市场活跃程度大幅下降，全年市场日均股基单边成交额为4986亿元，同比下降11.67%，行业佣金率持续下降。截至2017年末，旗下的光大保德信基金总资产11.43亿元、净资产8.50亿元、净利润1.57亿元，较2016年末的总资产8亿元、净资产6.88亿元、净利润1.11亿元有所提升。

曾在京东金融上参与“瓜分红包”活动的国泰基金方面人士告诉记者，自家的基金大礼包活动此前已下线，并称红包活动覆盖多家基金公司，不仅仅涉及国泰一家。在混合型中风险基金国泰聚信A（000362）的页面上，仍可看到购买10元以上基金可得188元券包的福利提示。

基金销售平台普遍的一折申购费率甚至免申购费价格战，延伸到线上变成打着“送秘籍”“领收益”名号发放红包。专业互联网、投资金融律师董毅智认为，购买基金这种理财产品，是一种投资行为，有很高的风险，是不保证刚性兑付的，如果商家都通过红包返利等方式去吸引投资者购买这种产品，这本身就是一种不负责任，可能会引发系统性风险。

“互联网销售基金，从监管上是以互联网为主还是以金融为主，之前一直存在争议。一些互联网巨头涉嫌利用自己优势地位，触碰红线，挑战监管。”董毅智说。