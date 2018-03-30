原标题：快捷支付、代扣代付通道受阻，被督促接入网联渠道 第三方支付正本清源

来源：南方都市报

“今天刚接到通知：6月30日前，所有第三方支付机构与银行的直连都将被切断，银行不会再单独直接为第三方支付机构提供代扣通道。”华东一家老牌支付公司区域销售负责人杨明(化名)昨天向南都记者表示，从今年开始，因为代扣业务受到影响，他们包括互金在内的商户都不同程度受到冲击。

南都记者注意到，“6·30”大限将至，网联清算有限公司（以下简称网联）日前下发42号文督促第三方支付机构接入网联渠道，但让第三方支付公司更忧心的是骤然收紧的快捷支付、代扣代付渠道。

“控制了通道就掐住了命脉，做支付的，没有通道还能正常运作吗？”沪上一家中型支付公司相关负责人昨天向南都记者表示。

支付机构：

没想到这次整顿力度如此之大

不过，杨明对与银行的直连将被切断并不显得十分在意：“我想总会有对策的。”杨明不在意的原因，是过去数年每一场针对第三方支付的整顿，行业各家总是能各显神通，找到化解的办法。

但杨明不清楚的是，随着网联的成立，以及这次整顿与以往或许有些不同，一切可能没有他设想的那么乐观。

“哪位大佬有通道”、“老板们给几个口子给条生路”、“谁有快捷通道，我这边有代付通道可以交换”……连日来，南都记者在多个支付群上不断看到类似求快捷支付、代扣代付通道的信息。

其中一位总部位于上海的支付机构广州分公司负责人告诉南都记者，公司最近很需要快捷通道，因为没有想到这次整顿力度如此之大，以前也经历过突然关通道，但往往两三天、最长一周左右就能够恢复了，对机构业务影响较小。

但以此次率先整顿第三方支付代收的农行为例，南都记者从业内了解到，该行自3月17日正式停止将银联代收接口用至消费、转账汇款、互联网理财(包括但不限于P2P)、基金、消费金融、还款、直销银行等场景后，至今尚未恢复。

第三方支付确实有点慌。这与第三方支付平台的业务结构有关，以持有网络支付牌照的第三方支付平台为例，线上支付主要有网关支付、代扣代付和快捷支付三种方式。

其中，快捷支付和代扣代付是目前第三方支付平台最主要的业务类型，对其营业收入贡献较大。例如，根据宝付的招股书，其收入的主要来源就是互联网第三方支付中的代扣及代付两大类业务，其中代扣业务收入占主营业务收入比例平均为92.40%。

转型：

有公司用“协议支付”代替代扣业务

快捷支付和代扣代付因何遭到整顿？缘起支付接口滥用，引发央行重拳整治。

“代扣业务发生时不必征求用户许可，具有一定的安全隐患，央行在281号文中明确强化代扣业务管理，并禁止收款人滥用、出借、出租、出售代收付交易接口”，苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言指出。

据悉，2017年12月央行发布《关于规范支付创新业务的通知(281号文)》要求，加强支付业务系统接口管理，包括加大交易监测力度，确保接入单位将支付业务系统接口用于协议约定的范围和用途，并采取有效措施防止支付业务系统接口被用于违法违规用途。此外，2017年6月央行发布110号文，规定集中代收付中心对代扣额度的限制和后续代扣业务行业只能用亍公益和公用事业。

监管政策重点整治，业内开始达成共识：代扣通道关闭已成定局。接下来有什么新办法可以补上代扣退出后的市场空白？

事实上，部分第三方支付公司已经设想到了可能的绕道方式———合规的方案，是通过快捷支付来替代，但该方案价格高，对第三方支付而言毛利低了很多。杨明透露，相较于代扣，快捷支付成本要高6倍、7倍。此外，他进一步透露，行业里有些不合规的办法是，将代扣业务的商户改变成为保险商户，这样市场报价具有竞争力。

南都记者注意到，已有大型第三方支付公司迅速推出了“协议支付”代替代扣业务。据该公司相关负责人透露，根据央行281号文和网联42号文，银行代扣业务通道在6月30日前将全部关闭。届时，投融资、消费金融、分期贷等行业将由代扣还款转变为主动还款场景。因此，公司近期上线了“协议支付”，此外还将上线“直接支付”等新产品。

所谓协议支付，是指客户通过与银行签订协议，将客户银行账户与商户关联账户进行绑定，付款时可直接输入商户关联账户的支付密码即可完成付款。区别于代扣，协议支付强调用户需要签约并完成绑卡授权，以及在支付中也需要用户授权，第三方支付机构才有权利通过网联(银联)将用户在银行卡中的钱划走。

采写：南都记者 吴梦姗 陈颖

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线上支付三种主要方式

1 网关支付：第三方支付公司作为代理(网关)，接入银行。用户在网关页面选择银行，页面跳转到第三方支付平台，然后重定向到对应的银行，用户在银行电子银行官网，采用网银完成支付。比如早期的12306购票支付页面。

2 代扣：代扣一般指用户通过线上或线下柜台方式签署“用户-商户-银行”的三方协议，授权商户可以从其银行账户中扣钱。

3 快捷支付：快捷支付针对小额支付的需求场景，简化了授权过程(比如只需要完成持卡人银行卡、身份证、手机号的实名认证即可)，同时通过下行短信验证码的形式来完成消费确认。