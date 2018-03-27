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映客转战港股递招股书背后：营收、月活等多数据下降

映客转战港股递招股书背后：营收、月活等多数据下降
2018年03月27日 12:02 新浪科技
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　　新浪科技 谭宵寒

　　在去年12月中旬，与宣亚国际的并购交易终止，曲线上市的计划宣告失败后，映客在今年迅速转战港股，或者说，映客早已做好了两手准备，要赶在直播大浪热度再退却前登陆资本市场。

　　3月26日晚间，映客向港交所提交了招股书。根据招股书，2016年，映客总收益为43.35亿元，但在2017年，下降9%到39.42亿元。2016年期内亏损为14.67亿元，2017年该数字为2.4亿元；非国际财务报告准则计量下，2016年实现经调整纯利为5.68亿元，2017年为7.92亿元。

　　本次提交的招股书并未透露募资金额，所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。3月初路透社旗下IFR曾报道，映客筹划3亿美元香港IPO。

　　急于IPO背后的数据下降

　　映客登陆资本市场的动作始于2017年初，而这背后其2016年各项收入的高幅增长。从映客的财务数据来看，2015年二季度至四季度的总收益为2870万元，经调整净利为146万元，但在2016年其收益和经调整净利都出现了大幅度增长，总收益超过40亿元。

　　但同时，在2016年底，映客的平均每月付费用户数量、月均每付费用户充值金额已经出现了下滑，并在未来有继续下滑的趋势，这或许也就是映客急于登陆资本市场，并在去年底与宣亚国际的交易失败后，又迅速转战港股IPO的原因。

　　2017年第一季度，映客的月活用户数出现了大幅下降，并在其后逐步回升。2017年的直播月活数从第一季度的2212.4万人次上升到四季度的2518.4万人次，小于2016年四季度的3000.6万人次。但平均每月付费用户数字2016年第二季度达到高点261.5万人后不断下降，到2017年第四季度为65.2万人。

　　相对乐观的是月均每付费用户充值金额，2017年各个季度始终保持着环比增长，至2017年第四季度为673元，2017年第一至第三季度总体充值金额相比2016年同比有所下降，第四季度同比上升。

　　这些数据反映了直播行业以及映客的窘境——行业热潮和红利期退却，曾经因好奇而关注直播甚至付费的人群渐渐散去。

　　招股书中也解释了数据连续下降的原因，其一，行业从2016年迅速发展吼，2017年整个行业的活跃及付费用户群增长放缓；其二，一部分映客的用户在初始试验阶段后活跃度降低；其三，随着吸引更多公司进入市场，中国移动直播市场进一步分化；其四，用户有其他线上线下娱乐选择。

　　过于依赖于打赏

　　而映客的收入结构也并不乐观。根据招股书，映客的绝大大部分收益来自直播业务，2015年至2017年，直播业务所得收益占收益总额的94.6％，99.8％及99.4％，2016年直播收益为43.26亿元，2017年下降至39.19亿元。

　　而其其中，直播业务也较为依赖某些大客户，2015-2017年，直播业务最大客户的收益分别约站总收益的2.1%、0.4%、1%，五大客户的收益分别约占5.8%、1.5%及3.7%。

　　除直播业务外，在总体营收中占比不足1%的是网络广告业务，2016年该业务收入为924.4万元，2017年增长至2243.5亿元。招股书中指出，映客提供的广告业务形式主要包括App首页或其他位置的横幅或下幅广告，通过主播进行口头宣传，以及在直播间展示图像或文字广告等。

　　腾讯曾3600万元投资映客 今年已有投资者撤资

　　根据招股书，映客董事长、CEO奉佑生直接持股20.94%。首席运营官廖洁鸣与首席技术官侯广凌各直接持股4.69%。

　　映客曾以天使轮、A轮系列、B轮系列进行三轮主要股权工资，包括多米在线的1000万元天使轮融资，金沙江创投、紫辉创投、赛富基金、昆仑万维、宣亚国际的1.015亿元A轮融资，嘉兴光联、嘉兴光美、腾讯创业基地、芒果文创、安合瑞驰、宁波青正、紫辉创投的3.1亿元B轮融资。

　　而在映客上市前，已经有投资者离场撤资。2017年12月底，芒果文创将其持有的所有股权转给新投资者长兴盛钜，而其与映客的投资方紫辉聚鑫为同一基金经理管理，即紫辉创投旗下基金，该交易价格为6000万人民币，此前芒果文创2016年中入股时曾投入3600万元。

　　嘉兴光联在今年1月将其持有的部分股权转给驰誉投资，价格为7180万人民币，该交易结束后，嘉兴光联将继续持有映客注册资本13322元。值得注意的是，2016年9月，持有映客股份的昆仑万维的子公司昆诺赢展拟将其持有的3%的股权以2.1亿元的价格出售给嘉兴光信，映客估值至此涨至70亿元。另外，光信资本曾是昆仑万维的B轮投资方。

　　另外，映客的投资方中也浮现腾讯身影，此前，腾讯曾参与映客B系列融资，投资3600万元。这也意味着，今年有可能上市的三家直播公司，映客、斗鱼、虎牙背后都有腾讯身影。3月8日，欢聚时代公布旗下虎牙直播新一轮融资情况，腾讯以4.6亿美元战略投资虎牙直播；3月9日，斗鱼直播宣布获得新一轮6.3亿美金融资，腾讯独家投资，在此前轮次，斗鱼也曾获得腾讯两轮融资。

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