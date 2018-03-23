VR/AR不死 投资人说新机会在这五大方面

来源：证券时报网

证券时报记者 张国锋

前几年特别火的虚拟现实/增强现实（VR/AR），在最近两年的创投圈似乎有无人问津的迹象。由于硬件体验较差、落地场景又迟迟未定，让这个行业从曾经的风口直接跌落。

尽管听到行业融资的消息好像少了，但在“行业寒冬”的部分观点下，有数据报告却打了众人的脸。日前，由HTC Vive联合一众风投公司成立的VRVCA（虚拟现实风投联盟）联合投中集团以及两家行业媒体，共同发布了《2018年VR/AR行业年度投资报告》。报告中显示，2017年全球VR/AR投资规模仍然持续上涨，达到近30亿美元，同比2016年上升12%。

而展望2018年，近90%的投资人认为，今年VR/AR行业的投资总额有望与2017年整体水平持平甚至更高，而新的投资机会或许也将在今年涌现。

硬件受关注度骤降

从投资轮次看，行业资金和融资事件主要集中在中后期和种子/天使轮；A轮占总体项目和融资比例逐渐降低。

业内人士分析认为，之所以会出现这个现象，主要是因为在行业初期阶段，VR/AR初创公司在行业方向不明及缺乏数据的情况下需要更长时间验证企业和产品价值。此外，早期与中后期间的过渡资本不足，以及种子/天使轮平均融资额上升等也是重要因素。

行业领域方面，由于平均交易规模较大，工具及底层技术（40%）和硬件类项目（35%）仍然占了总投资额的大多数。从融资项目数来看，企业/垂直行业的融资项目在过去两年翻了5倍，成为投资人最活跃关注的领域；而在游戏和娱乐等内容行业，投资者态度则变得更加谨慎，投资集中于各类别的头部工作室。

业内分析指出，由于硬件出货量低于预期，投资者的关注重点从早期的硬件和内容（较依赖消费者渗透率）转向具长期投资价值并能跨内容和平台应用的工具与底层技术，以及能够快速验证产品价值并产生收入的企业/垂直行业领域。

有投资人接受证券时报·创业资本汇记者采访时表示，资本的谨慎是正常的，商业模式不清晰、回报率不明、硬件设备都未普及等。当前投资VR的风险极高，敢提前进入的资本都是来做战略布局的，还有一点梦想信念的支撑，那就是相信产业未来的发展前景。

在他看来，硬件的投资风口已过，独角兽难以出现。对投资人来说，垂直方案也会有机会，比如会议，房地产，旅游等，关键是要找到最适合的2B解决方案。

产业投资者成为主要力量

报告指出，在2017年，行业最活跃的15名投资者共投资了约150个项目；全球最活跃的机构包括Vive X、Presence Capital、The Venture Reality Fund、Tokyo VR startups、精准资本、Colopl Next等；国内的活跃投资机构则包括贝塔斯曼亚洲投资基金、松禾资本、鼎翔投资、UCCVR等。

同时可以看到，主流的传统风投基金（如红杉、IDG、启明、经纬等）在过去曾对行业进行一些早期的布局，而从目前来看这些投资项目并未获得重大的成功，因此在短期内这些投资人对VR/AR行业将持续关注但出手会相对谨慎；而专注VR/AR的风投基金则依然积极投资VR/AR领域的项目，但由于已经在行业关键的节点进行过不少投资，因而在寻找新标的时面临着避免跟现有投资组合业务重叠的挑战。

从实践上看，随着越来越多行业意识到VR/AR技术在业务上的应用价值，具产业背景的投资者在2017年成为投资的主要力量；这些投资者比起普通财务投资人往往更了解相关初创的价值，投后也可以提供更多战略和产业资源；而一些平常不涉足风投业务，专注于晚期私募股权交易或者二级市场的巨型基金（例如淡马锡、富达、中投等）因为看到VR/AR行业孕育出高估值独角兽的可能性（如Magic Leap、Improbable等）也开始在这领域进行投资布局。

与传统母基金之类的LP不同，许多VR/AR专项基金背后的投资者来自产业（如科技、游戏、文娱媒体等）或者政府背景；来自这些背景的资金持续流入成立新基金，并有着较长投资周期、对VR/AR有更专门深入了解、以及对部分投资标的有着明显倾向偏好等特点

五大潜在投资机会

对于投资人而言，项目实现退出回报是重要考虑因素。然而，目前来看，VR/AR行业仍处于初期阶段，退出渠道和案例非常有限。大多数退出的金额低于1亿美元，早期投资者回报在20倍以下。

有投资人直言，对于VR/AR初创企业，建议公司在种子/天使轮时尽量控制估值并多融一些钱（支撑18个月或以上），设定非常具体和明确的指标作为公司价值的验证门槛，无论愿景多大、技术应用可能性有多广，尽量先聚焦在少数几个细分垂直进行商业化，以及在适当时选择新的更适合自己产品形态和目标客户群体的设备平台（如一体机，移动AR等）。

谈及2018年展望，业内普遍认为，资本市场及生态持续增长，伴随着新的投资机会。大多数接受访谈的投资者认为相较于2017年，2018年VR/AR的总投资额将增加或保持在相似水平。

IDG资本TMT副总裁丁飞此前表示，VR/AR是未来的大趋势，而且是未来将渗透至人们衣食住行的底层科学。但也应看到，由于目前整个行业的软硬件碎片化严重，从采集、制作到输出的底层技术还未成熟，所以针对各职业的解决方案也处于探索阶段，用户多处于被教学阶段和猎奇阶段。

云九资本创始人曹大容在接受证券时报·创业资本汇记者采访时也认为，VR是全世界都在等待其爆发的行业，但现在之所以冷却，是因为硬件和产品都不够成熟，用户体验还处于中早期阶段。在他看来，VR一定是一个趋势，需要等硬件平台实现后，有更多应用市场进入，还需要一些时间。

那么，展望2018年，都有哪些潜在的新兴投资机会？报告综合了多位投资人的意见，总结出以下五点：

第一，移动AR：社交、游戏、零售等方面的应用；ARCloud之类的底层技术；3D建模等。

第二，AR眼镜：上游供应商（如光学器件、摄像头模组等）；工业级企业解决方案等。

第三，VR一体机：轻量级内容（轻交互、适合碎片化及高频使用）；底层技术（inside-out定位追踪、压缩/流媒体技术、计算机视觉等）；硬件设备碎片化的解决方案（如协助跨设备开发的中间件、跨硬件使用的平台）。

第四，PCVR设备升级：优质的线下体验店及解决方案；对硬件设备用户体验高度敏感的企业/垂直解决方案。

第五，5G：云计算；流媒体内容和技术；LBS应用。