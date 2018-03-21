拍拍贷第四季度净亏损7790万美元 同比转亏

新浪科技讯 北京时间3月21日晚间消息，拍拍贷(NYSE:PPDF)今日发了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，营收为人民币9.121亿元(约合1.402亿美元)，而上年同期为人民币4.923亿元。基于非美国通用会计准则，营收为人民币10.198亿元(约合1.567亿美元)，同比增长107.2%。净亏损人民币5.071亿元(约合7790万美元)，而上年同期净利润人民币2.660亿元。

整个2017财年，营收为人民币38.958亿元(约合5.988亿美元)，而2016财年为人民币12.087亿元。基于非美国通用会计准则，营收为人民币40.035亿元(约合6.153亿美元)，同比增长231.2%。净利润为人民币10.829亿元(约合1.664美元)，与2016财年的人民币5.015亿元相比增长115.9%。

第四季度业绩摘要：

营收为人民币9.121亿元(约合1.402亿美元)，而上年同期为人民币4.923亿元。基于非美国通用会计准则，营收为人民币10.198亿元(约合1.567亿美元)，同比增长107.2%。

贷款便利化服务费为人民币6.202亿元(约合9530万美元)，而上年同期为人民币3.129亿元。

促销服务费为人民币2.272亿元(约合3490万美元)，而上年同期为人民币8090万元。

基于非美国通用会计准则，运营利润为人民币3.274亿元(约合5030万美元)，与上年同期的人民币1.631亿元相比增长100.7%。

净亏损人民币5.071亿元(约合7790万美元)，而上年同期净利润人民币2.660亿元。

截至2017年12月31日，累计注册用户6540万。

累计借款人数量为1050万。

累计投资者数量为55.9760万人。

第四季度服务借款人400万，同比增长117.5%。

第四季度撮合借款交易总额人民币176亿元，较去年同期增长133.7%。

平均借款期限为6.7个月。

2017财年业绩摘要：

营收为人民币38.958亿元(约合5.988亿美元)，而2016财年为人民币12.087亿元。基于非美国通用会计准则，营收为人民币40.035亿元(约合6.153亿美元)，同比增长231.2%。

贷款便利化服务费为人民币28.433亿元(约合4.37亿美元)，而2016财年为人民币9.114亿元。

促销服务费为人民币6.688亿元(约合1.028亿美元)，而2016财年为人民币1.268亿元。

基于非美国通用会计准则，运营利润为人民币17.430亿元(约合2.679美元)，与2016财年的人民币2.368亿元相比增长635.9%。

净利润为人民币10.829亿元(约合1.664美元)，与2016财年的人民币5.015亿元相比增长115.9%。

2017年借款人数量为870万，较2016年增长158.6%。

累计投资者数量为55.9760万人。

2017年撮合借款交易总额人民币656亿元，较2016年增长229.9%。

2017年平均借款期限为7.5个月。

第四财季业绩分析：

营收为人民币9.121亿元(约合1.402亿美元)，与上年同期的人民币4.923亿元相比增长85.3%。

贷款便利化服务费为人民币6.202亿元(约合9530万美元)，与上年同期的人民币3.129亿元相比增长98.2%。

促销服务费为人民币2.272亿元(约合3490万美元)，与上年同期的人民币8090万元相比增长180.9%。

其他营收为人民币1.724亿元(约合2650万美元)，与上年同期的人民币9850万元相比增长74.9%。

净利息开支和贷款拨备损失为人民币1320元(约合200万美元)，而上年同期为收入人民币360万元。

原始和服务开支为人民币2.963亿元(约合4550万美元)，与上年同期的人民币1.167亿元相比增长153.9%。

销售及营销开支为人民币2.386亿元(约合3670万美元)，与上年同期的人民币1.274亿元相比增长87.2%。

总务及行政开支为人民币2.504亿元(约合3850万美元)，与上年同期的人民币8860万元相比增长182.5%。

运营利润为人民币1.136亿元(约合1750万美元)，而上年同期为人民币1.631亿元。

基于非美国通用会计准则，运营利润为人民币3.274亿元(约合5030万美元)，与上年同期的人民币1.631亿元相比增长100.7%。

其他收益为人民币6.949亿元(约合1.068亿美元)，而上年同期为人民币1.247亿元。

所得税抵免为人民币7410万元(约合1140万美元)，而上年同期所得税开支为人民币2180万元。

净亏损人民币5.071亿元(约合7790万美元)，而上年同期净利润人民币2.660亿元。

归属于拍拍贷普通股股东的净亏损为人民币13.039亿元(约合2.004亿美元)，而上年同期归属于拍拍贷普通股股东的净利润人民币1790万元。

截至2017年12月31日，拍拍贷拥有现金和现金等价物人民币18.911亿元(约合2.907亿美元)，以及短期投资人民币19.589亿元(约合3.011亿美元)。

业绩展望：

拍拍贷预计，2018财年第一季度贷款总额将达到人民币700亿元至800亿元。

电话会议：

拍拍贷管理团队将于美国东部时间3月21日早上8点(北京/香港时间3月21日晚上8点)召开电话会议。收听电话会议的号码如下：美国（免费）：1-888-346-8982；国际：1-412-902-4272；中国香港（免费）：800-905-945；中国香港：852-3018-4992；中国大陆（免费）：400-120-1203。

此外，拍拍贷网站投资者关系网站http://ir.ppdai.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)