美女CEO涉重大欺诈 曾被认为是下一个“乔布斯”

伊丽莎白·霍姆斯 （图片来源：今日美国）

海外网3月15日电 美国血液检测科技公司Theranos创始人兼CEO伊丽莎白·霍姆斯于当地时间14日被美国证交会指控“重大欺诈”，欺骗投资者总计金额超过7亿美元。霍姆斯已就指控与美证交会达成和解协议，将面临美国证交会的重罚。霍姆斯曾优雅得登上过美国多个主流杂志封面，身价达数十亿美元，美国媒体曾一度热捧其为“下一个乔布斯”。

综合《今日美国》、《华尔街日报》报道，美国证交会（SEC）执行部门联席主管史蒂文·培金介绍说，霍姆斯在2013年到2015年间欺骗投资者，称成功研发出一种血液检测仪器，可通过验血检测多种疾病，并已经准备好商业化。通过夸大和虚假陈述该公司的技术、业务和财务表现，Theranos融资金额超过7亿美元。事实上，经过多年发展，Theranos公司只能用他们的分析仪器完成小部分测试，大部分测试都是在其他公司制造的商用分析仪器上进行。

此外，公司前任总裁拉梅什·巴尔万尼也遭到指控，霍姆斯和巴尔万尼曾谎称美国国防部在阿富汗战争和救伤直升机上广泛应用公司的设备。事实上，曾担任美军中央司令部司令詹姆斯·马蒂斯只是以个人名义推荐在军队中应用Theranos公司的仪器，但没有通过军事监管机构的审核。据悉，马蒂斯曾是该公司的董事会成员，不过在2016年上任美国国防部部长时退出了Theranos的董事会。

对于“重大欺诈”指控，霍姆斯并没有承认也没有否认，已与美证交会达成和解协议。据悉，美证交会将对霍姆斯施以重罚，她将被剥夺公司控制权，将持有的1890万股票交还公司，禁止在未来10年担任上市公司的高层，并需缴纳50万美元罚款。

2003年，19岁的霍姆斯从斯坦福大学退学，成立了初创公司Theranos。随后，霍姆斯宣布公司研发出了多种疾病的血液检测方法，仅需从手指采集血液就可完成检测。2013年，Theranos和美国最大的连锁药店沃尔格林公司签署合作协议，在亚利桑那州开设了几十家健康中心。霍姆斯的这个雄心勃勃的“血液验病”引起了投资者们的极大兴趣，一度让Theranos的市值达到90亿美元。霍姆斯更是身价倍增，约为公司市值的一半。《福布斯》、《财富》和《Inc.》杂志等均让霍姆斯登过封面，《Inc.》杂志的头条报道霍姆斯是“下一个乔布斯”。

除了现任美国国防部长马蒂斯，Theranos曾有多名知名的董事会成员，包括美国两位前国务卿亨利·基辛格和乔治·舒瓦茨、前参议员山姆·纳恩和比尔·福斯特，以及前国防部部长威廉·佩里。

2015年，《华尔街日报》揭露Theranos公司严重夸大技术能力，令其所用科技的准确性和可行性受到严重质疑，并被监管机构盯上。2016年6月，沃尔格林宣布停止与Theranos的合作。2016年7月，《华尔街日报》再次指出Theranos被卫生监管部门予以处罚，其血液实验室营业执照被吊销。（编译/海外网 李芳）