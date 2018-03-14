安联环球投资：比特币一文不值 泡沫可能很快破裂

新浪美股 北京时间14日彭博消息，安联环球投资认为，比特币泡沫是什么时候破裂的问题，而非会不会破裂的问题。

这家管理着5，000亿欧元的公司表示，这种加密货币一文不值，即使区块链技术可能会给投资者带来巨大益处。

“我们认为其内在价值是零，”该公司全球经济与策略部门主管StefanHofrichter在近期刊发的文章中表示。“比特币无法产生任何收入流。”

虽然人们对黄金也会有同样论调，但是黄金被普遍认可具有保值功能的历史已经长达2500多年，而比特币却十年不到。

教科书案例

他写道，作为全球最大的加密货币，比特币符合资产泡沫的所有关键指标，其中包括过度交易、“新时代”理念、杠杆加剧。比特币狂热是一个典型的教科书式的泡沫，可能即将破裂。

除了Hofrichter之外，早已有一批评论人士质疑比特币的潜在价值。匹兹堡大学的研究人员总结道，以传统工具计量，比特币是一种没有价值的资产；经济学家鲁比尼将比特币称之为“人类历史上最大的泡沫”。

截至东京时间下午14：45，比特币交易价格上涨0.7 %至9，126美元。在谷歌宣布将从6月开始禁止推广加密货币和首次代币发行的网络广告在其网站出现后，比特币回吐了之前约为2%的涨幅。比特币现已较去年12月份高点下跌逾一半。

不过，Hofrichter认为，比特币泡沫破裂不会对股票和债券等常规资产产生重大影响。

“比特币的消亡对现实世界几乎没有溢出效应，因为这种加密货币市场的规模仍相当小，”他说。“因此，我们认为比特币给金融稳定带来的风险可以忽略不计，至少在今天看来是这样。”