黑猫投诉正式上线 负责人：要把消费问题前置化

黑猫投诉平台负责人高军委

新浪科技讯 3月14日下午消息，今天下午，微博和新浪网联合举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛，双方联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线。黑猫投诉平台负责人高军委称，消费者遇到不满后可迅速、准确地传达给商家，这是平台努力的目的。

高军委认为，很多问题的产生是因为彼此沟通不顺畅或信息不透明，黑猫投诉平台的上线将解决类似问题。首先，用户可通过黑猫投诉，把投诉需求尽快传达商家，而商家也可通过一种简便的方式回复消费者的疑虑，“我们要把消费问题前置化，在这个问题发生之前，我们就把消费知识的普及做到位，这样可以节省大量过程中无效的投诉，这是我们需要共同努力的地方”。

论坛期间，微博还发布了《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。

黑猫投诉平台官方数据显示，自1月30日试运营以来，该平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。(韩大鹏)