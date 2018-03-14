黑猫投诉平台上线 运营负责人:对消费投诉将持续追踪

黑猫投诉运营负责人芦美凝

新浪科技讯 3月14日下午消息，今天下午，微博和新浪网联合举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛，双方联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线。黑猫投诉运营负责人芦美凝称，未来将持续为消费者打造公平公正的平台，实质性地解决每一个消费问题。

“黑猫是连接企业的沟通枢纽，我们的目标是连接企业的高效服务平台，为每一个人连接服务”，芦美凝称，对于消费者来说，只需要使用个人的微博账号，登录到黑猫平台就可达到投诉诉求，运营团队会经过筛选，及时投诉给商家。若消费者与企业的沟通回复有任何异议，也可重复提交订单，“黑猫是一个更安全、更可靠的投诉平台，黑猫服务不是一个裁判的决策”。

芦美凝表示，未来双方将结合大数据推出红黑商家信誉榜单，一方面是基础建议型的需求，另一方面是打造良好的信誉系统。此外，对于一些代表性的消费投诉案例，黑猫平台将持续进行关注和追踪。

论坛期间，微博还发布了《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。

黑猫投诉平台官方数据显示，自1月30日试运营以来，该平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。(韩大鹏)

附芦美凝演讲全文：

芦美凝：各位领导，各位嘉宾，各位媒体朋友们，大家好，首先欢迎大家来到2018微博315线下论坛的活动现场，我为大家简单介绍一下黑猫到底是一只什么样的猫，我们怎样为消费者解决消费问题呢？

首先随着我国经济的发展进入了黄金时期，对消费者权益的保护也成为了社会上的问题，我国的消费能力越来越强，越来越强的同时，出现的问题也越来越多，如何构建一个健康的消费维权环境，新浪推出了维权平台。为了保障消费者正当权益理念，为中国消费群体打造一个良好的消费生态链。

如图所示，我们的定位是打造公益性的消费服务平台，黑猫是连接企业的沟通枢纽，我们的目标是连接企业的高效服务平台，为每一个人连接服务。

现在我为大家简单介绍一下，首先为了方便大众网友更高效的提出自己的消费诉求，我们和微博强强联手，消费者只需要使用个人的微博账号，登录到黑猫平台就可以达到投诉诉求。运营团队会经过筛选，及时投诉给商家。接下来企业在受理投诉的时候，会用账号接到投诉，如果消费者对于与企业的沟通回复有任何的异议，也可以重复的提交订单，如果他满意了企业给他的回复解决，也可以给予商家的服务给予评分，黑猫是连接消费者给他一个更安全、更可靠的投诉平台，黑猫服务不是一个裁判的决策。

我们是一个新的方法和入口，更多能方便提出消费投诉的入口，接下来我们直接商家为每一个有效的投诉进行落地发声，接下来有律师专家联盟为消费者提出更专业的意见，以规避在消费者在维权的过程中遇到的维权之坑。

我们会和微博强强联手打造大数据，归纳消费者维权投诉案例，也就是说很多网友在公共平台上会提出自己的消费需求，黑猫平台在收集这些平台的同时会引导消费者更加的完善自己的消费信息，以便企业为大家更高效的解决问题。

目前我们的产品优势可以分为五大类，首先是深入媒体追踪，对一些代表性的消费投诉案例，我们会持续进入关注和追踪。其二，我们会给商家直击各个商家的问题，我们会个媒体各个商家一起打造消费者联盟，为每一个案例保驾护航。我们会为消费者带来实在的意见，保障他们在以后的消费者不会遇见曾经发生过的问题。

我们会结合双方的大数据推出红黑商家信誉榜单，一是基础建议型的需求，二是打造良好的信誉系统。

我们希望在未来的日子里，黑猫能够结合更多的协会和媒体朋友们，接受各个群体持续为消费者做出公平公正的平台，为每一个消费问题做到实质性的解决。