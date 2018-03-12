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掉进刷单陷阱被骗19万 用户质疑腾讯企业QQ审核不严

掉进刷单陷阱被骗19万 用户质疑腾讯企业QQ审核不严
2018年03月12日 09:40 新浪综合
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　　原标题：掉进“网络刷单”陷阱被骗19万 没挡住“高佣金”诱惑 用户后悔不已并质疑腾讯企业QQ审核不严

　　来源：IT时报

　　IT时报记者 吴雨欣

　　“淘宝刷单兼职，只需每天晚上花打游戏的时间，就可以赚到和工资差不多的佣金！”许多人都收到过类似的兼职短信，一旦你动心，很可能就落入陷阱之中。

　　近日，冯谦（化名）向《IT时报》反映，他在去年11月28日因网络刷单诈骗被骗191036元，这是他工作多年的全部积蓄。

　　回想起与骗子QQ聊天的过程，冯谦也曾有过怀疑，并在事发当晚向QQ安全中心举报， QQ安全中心回复称“暂时无法认定对方存在违规行为”，加上对方拥有腾讯认证的企业QQ，冯谦最终还是落入骗局之中。

　　掉进高佣金陷阱

　　2017年11月28日，根据短信提示，冯谦添加了一个企业QQ，对方声称自己是淘宝网客服，为博取冯谦信任，先后发来某人力资源公司的营业执照、基础信息图片及一份双方合作的合同，并不断强调任务高佣金、无风险。

　　这位人士向冯谦介绍，所谓网店刷手，就是为网店刷信用、为淘宝商家刷流量和销量等，只要开通支付宝、网银或信用卡，流动资金在600元以上就可接任务，一个任务一结账，3至5分钟返款。接的任务越多，拍的东西越贵，佣金就越多。

　　刷单流程并不复杂，客服人员会给刷手派单，任务单里包含了需要拍下的商品链接。刷手付款拍下商品后，客服人员再将刷手提前支付的货款和佣金返回，拿到佣金的刷手需要给卖家确认收货并好评。如果有人质疑：“万一我们的钱不返还呢？”客服人员的回答则是：“淘宝在未确认收货前可随时申请退款，这就是保障。”在和冯谦聊天的过程中，对方不断发来其他人刷单获得高佣金的截图来骗取信任。

　　动心了的冯谦决定先试一单，但付款方式却变了，不再是从商品页面直接拍下付款，而是扫描对方微信二维码付款。在付款后的几分钟后，冯谦收到了支付的本金和一百多元的佣金。同时对方开始游说冯谦接更多金额更大的任务，刷1000元以上的佣金是6%、刷5000元以上的佣金是8%，刷万元以上可以达到10%甚至15%。

　　当冯谦再次扫码接单时，发现自己的微信账户有限额设置，所以无法完成转账。当晚9点左右，原本一直与冯谦聊天的企业QQ突然不再回复消息，诈骗分子用个人QQ号指导冯谦转账，并谎称企业QQ已经下班，要换一个专门对接会员的QQ号接待冯谦，更多大额转账的欺骗都通过这个个人QQ号进行。经统计，冯谦通过支付码、手机银行、网银等不同方式转账共191036元。

　　曾向QQ安全中心举报

　　冯谦事后回想起来，其中有诸多疑点：本来说是淘宝刷单，对方发来的链接却是京东的商品；说好的是一单一结账，当冯谦开始选择大额商品时，变成了一个任务一结账，而一个任务中包含10单；原本是买家收货后卖家才能收钱，却变成直接扫描二维码、网银转账。

　　“后期需要拍下的商品都是奢侈品衣服、女包等，一件商品就是几万元，只是拍下不付款，付款是直接给对方银行转账。” 冯谦说，在他拍到第九单时一直催促对方返本金和佣金，但对方说他的任务单只成功99%，再拍下一件大额商品就可返钱，“如果不拍最后一件商品也可以，前9单的钱佣金不给，11月30日18点前返还所有本金。”

　　此时的冯谦开始有点怀疑，点击了QQ页面的举报按钮，并根据提示填写了举报的理由、对方的三个银行账户等信息。十几分钟后，QQ安全中心回复称：“根据你提供的信息，我们暂时无法认定对方存在违规行为。”收到回复后，冯谦打消了报警的念头，决定等11月30日对方返还其19万元本金。

　　但到11月30日，对方QQ离线，冯谦才意识到自己上当受骗，并向警方报案。

　　质疑腾讯审核不严

　　冯谦承认自己当时有点“钱迷心窍”，很多事后觉得不正常的骗子行为，都忽略了，但他觉得，如果一开始骗子不是用企业QQ和自己聊天，并提供了那些营业执照，自己也不会轻易上当。

　　据了解，腾讯企业QQ是为中小企业开发的在线客服与营销工具，需要提供营业执照和法人身份信息才可申请。相较于普通号码，企业QQ可以加更多好友，一个QQ号码可多个人不限地域同时登录且不易被盗号。

　　记者通过被认证为腾讯企业产品官网（b.qq.com）的网站了解到，根据认证的账号数和使用年限，企业QQ的价格从6000元到12600元不等。

　　冯谦质疑，腾讯对诈骗分子提供了企业QQ认证，是否存在认证审核不严格的情况；自己向QQ安全中心举报，审核结果却是“无法确认违规”，所谓的举报机制是否形同虚设。“我不知道自己每天这种濒临崩溃的状态还能维持多久，一度要借助药物才能入眠，父母怕我想不开，一直陪在我身边。”这19万元是冯谦的全部积蓄。

　　3月5日，腾讯回应记者称，冯谦一共提供了两个QQ号，其中企业QQ已于2017年11月28日做了永久封号处理，另一个被举报的个人QQ，QQ安全中心“暂时无法认定举报对象存在违规行为”的回复不存在问题，但冯谦告诉记者，当天他并没有看到任何企业QQ异常或涉嫌诈骗的提示。3月8日，在该事件过去3个多月后，记者尝试添加这两个QQ号，依然没有任何关于该账号存在异常的提醒。

　　对于QQ安全中心的举报机制是否形同虚设，企业QQ如何审核等问题，截至记者发稿，并未收到腾讯的回复。

　　律师说法

　　腾讯应积极配合公安机关

　　“腾讯并非执法机关，根据受害人提供的信息无法判断出对方是骗子，这无可厚非。但腾讯对申请办理企业QQ的付费对象应进行审核，如果企业QQ 行骗，腾讯是否要承担责任是有讨论空间的。” 北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌给《IT时报》记者举例，2015年网友在浏览有百度V认证标识的网站时被骗12余万元，法院认为百度在进行加“V”认证审核时，未尽到较一般推广更高的注意义务，且未采取相应措施的行为构成侵权。

　　IT法律专家、北京志霖律师事务所律师赵占领则认为，作为服务商，腾讯没有权利对点对点的聊天进行实时干预，如果腾讯对企业QQ的营业执照、法人身份进行核实认证尽到了合理注意义务，不应承担相应责任，但腾讯应配合公安机关破案，提供诈骗分子使用QQ时所留下的信息，比如其所登录的IP地址等。

　　消费提醒

　　如何“防骗”，消费者要注意以下几点：

　　1、不法分子多会通过网页弹窗、兼职QQ群、QQ空间发布网络刷单兼职信息，但网络刷单等虚假交易行为已被明令禁止，并非正当职业。

　　2、克服“贪利”思想，不轻信所谓的高额返佣，不泄露自身账户密码，不向陌生人账户汇款。

　　3、如果对方发来网站链接，一定要确认网站网页真实性。

　　4、若发现自己上当受骗，第一时间收集好证据并报警，最好不要超过24小时，警方将冻结不法分子账户，防止钱款转出。

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