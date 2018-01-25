苹果HomePod即将发售 有望扭转智能音箱价格战

一再“跳票”的苹果智能音箱终于要推向市场了。

苹果公司日前宣布，去年在WWDC开发者大会上亮相的智能音箱设备HomePod将于2月9日起上市。不过，可惜的是，首批产品将率先在美国、英国和澳大利亚等英语国家推出。

在HomePod发布前，苹果公司似乎并不看好智能音箱市场。苹果市场营销副总监席勒曾表示：“人们可能并不想对着一个不想说话的机器开口。” 他还曾嘲笑亚马逊的Echo因为没有屏幕而难以被市场广泛接受。

随着智能音箱市场成为越来越重要的用户接口。根据美国研究机构发布的一份最新报告，美国用户在智能音箱上使用语音的时间远远超过了其在智能手机上使用语音的时间。另据IDC的报告预测，到2020年人工智能在产业的渗透率，智能家居将占比27%。由此可见，智能硬件市场在2018年将对整个电子消费市场产生深远的影响。

在今年美国CES消费电子展上，移动芯片公司高通的智能音频平台支持亚马逊Alexa、微软小娜，及Android Things与Google Assistant等多个人工智能助理。

目前亚马逊占据了智能音箱的大半个市场。根据调研机构eMarketer的最新研究报告，在智能语音控制音箱市场中，亚马逊已经占据超过70%的市场份额，谷歌市场份额为24%。2017年全球智能音箱用户数量预计有望翻番达到3560万台。

苹果作为智能音响市场的“后来者”，是否能占领这个原本已经非常拥挤的市场仍然不确定。

Canalys分析师Ishan Dutt对第一财经记者表示：“苹果可能会希望在智能家居方面迎头赶上。但人工智能和智能助理并不是他们的核心产品和首要发展需求。相比之下，谷歌和亚马逊是‘更加严肃’的参与者。”而且考虑到HomePod相对高昂的价格，消费者未必会为此买单。

不过，业内人士认为，苹果HomePod的推出可能对市场的参与者是一个利好。出门问问创始人、CEO李志飞对第一财经记者表示：“业界期待苹果的HomePod将重新定义消费者对智能音箱的价格认知和产品认知，我们相信大家将会从只看价格稍微转移到关注产品体验和品质，虽然影响有多大现在还不知道，但肯定是正面影响。”

李志飞认为苹果HomePod的首批出货量如果在100万台是完全有可能的，全年销量至少也能达到500万至600万台。他同时表示，目前中国消费者对于智能音箱的认知价格普遍偏低，这主要是因为一些国内厂商大打价格战。

中国作为苹果最重要的市场，近年来也诞生了多个苹果智能音箱的强劲竞争者。2017年双11期间，原价499元的天猫精灵X1折后促销价不到100元而背靠京东与科大讯飞的、由灵隆科技研发的预约价299元的叮咚TOP，更是降到了令人咋舌的49元。阿里巴巴曾表示并不靠硬件赚钱，而是希望更大程度上降低行业的门槛，让更多的用户能够使用这款产品。

目前在智能音箱的普及过程中，主要面临的市场阻力是语音识别、语义理解等的相关技术不够成熟，用户体验不够好，以及相关内容与服务还不够丰富，应用场景还不够广泛，这些都导致了用户黏性不强。

随着人工智能技术的发展，未来的人工智能将会更懂得人类。研究机构Gartner的最新报告认为，未来的智能家居的两大推动力是情感人工智能系统以及其他用于会话系统的人工智能驱动型技术。而随着第二波潮流的涌现，人工智能技术将为越来越多的客户体验场景带来附加价值，其中包括：教育软件、视频游戏、诊断软件、运动和健康表现以及自动驾驶汽车。