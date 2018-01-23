“儿童邪典片”起源国外 遭中国制作公司“翻拍”

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 张子渊 李夏） 近日，国内视频平台传播“儿童邪典片”一事引发舆论关注。“儿童邪典片”视频以卡通片、儿童剧、木偶剧、动漫为包装，对艾莎公主、米老鼠、蜘蛛侠、小猪佩奇等卡通形象进行二次加工，其中充斥着大量血腥、暴力、恐怖、色情等内容。

昨天，全国“扫黄打非”办发布声明称，对“儿童邪典片”开展深入检测清查。目前包括优酷、爱奇艺在内的视频平台已经对相关视频和账号进行了删除下架。同时，北京市文化执法总队也下发紧急通知，查禁“儿童邪典视频”，并提出四点要求。

记者注意到，早在2016年就有国内公司制作并在网络上发布类似“儿童邪典视频”，该公司的电话昨日仍能够打通，公司内员工拒绝回答有关问题。

事件

包装暴力色情内容

标签“教育”推送给儿童

近日，一篇名为《一群变态锁定观看YouTube的孩童，我以前为他们工作》的文章在网络引起热议。该文章是一名自称曾经制作过“儿童邪典片”的员工自述国外某些机构，把一些卡通人物形象包装成血腥、暴力或色情的内容。

比如《冰雪奇缘》的艾莎公主被捆绑、被开喉、开颅，蜘蛛侠喝醉被撞倒。还有很多影片由小孩主演，以情色的形式描写孩子。

据报道，这些“儿童邪典片”已于2017年11月在YouTube上进行了删除，超过50个相关频道、15万个视频被处理。

不过，类似的视频却流传到国内，并呈现出“本土化”特色。其中一些视频被翻译成中文，然后发布在各大视频平台，并且在部分视频平台上，通过算法推荐的方式，将该类视频以“教育”“少儿”等标签推送给少年儿童。

通过网络上的截图能够看到，在优酷、爱奇艺等视频网站上，均曾出现过类似“儿童邪典片”。

11月22日，记者登录优酷、爱奇艺等视频网站搜索发现，类似视频基本已无法找到。

查禁

含“邪典”视频内容产品

游戏企业不得研发运营

1月22日，公安部治安管理局暨打四黑除四害专项行动办公室官方微博发布消息称，2018年，全国“扫黄打非”办公室将继续开展“护苗2018”专项行动，重点清理涉未成年人有害出版物及信息，严厉打击相关违法犯罪活动，希望广大网民积极举报涉“黄”涉“非”不法行为。并提示称一些二次加工后带有血腥暴力或软色情内容、甚至虐童的动画或真人短片，已悄悄流入国内各大视频网站。

1月22日下午，记者从北京市网络游戏专项整治工作会上获悉，北京市文化市场执法总队、市网信办、市公安局联合启动北京市网络游戏专项整治工作。会上，北京市行政市场执法总队发布了关于查禁“儿童邪典视频”工作的紧急通知。

通知称，近日，北京文化执法总队在网上巡查中发现多个“儿童邪典视频”通过互联网传播。此类视频以卡通片、儿童剧、木偶剧为包装，通过对少年儿童喜爱的艾莎公主、米奇老鼠、蜘蛛侠、小猪佩奇等卡通形象的二次加工，故意充斥大量含有血腥暴力、恐怖、虐待、色情等内容，传递错误认知，教唆诱导未成年人模仿，危害未成年人身心健康。

会上，北京市文化执法总队执法四队队长沈睿传达总队关于开展网络游戏专项整治工作的具体措施，要求企业落实主体责任，加强线上审核力度，严禁制作传播危害国家、有害人民的网络游戏内容。

执法部门要求各游戏研发、运营企业不得研发、运营含有“邪典”视频内容的网络游戏及其衍生产品，发现含有上述内容的游戏立即下架停止运营并向执法机关报告。

此外，50余家网络文化企业负责人宣读并共同签署《倡议书》，完美、空中网、小米和畅游等50余家与会企业负责人纷纷表态，将积极拥护、配合总队做好网络游戏专项整治工作，响应行动号召，认真开展好各项工作，加强内容监管，坚守道德底线，抵制不正当竞争，维护行业形象，为营造清朗的网络空间贡献力量。

调查

国内“邪典片”制作公司

员工按老板发来剧本拍视频

记者调查发现，早在2016年，类似的“儿童邪典片”就已经流入国内，在微博上名为“欢乐迪士尼”的账号，就是国内较早翻译、制作并发布类似视频的账号之一。其微博认证标注为广州胤钧贸易有限公司。

该公司于2015年8月12日注册，注册资本50万人民币，法定代表人为赖慧芸。2017年8月1日，该公司经营场所做出变更，变更为广州市天河区马场路某办公场所。同时，经营项目也做出了变更，增加了商品信息资讯、多媒体设计服务、数据处理存储、动漫及衍生品设计等内容。

1月22日，记者拨通了天眼查上该公司的注册手机号码，该号码虽然多次拨通，但是始终无人接听。

记者注意到，该公司曾在58同城等分类网站上发布招聘信息，曾招聘动漫手工、英文笔译等相关岗位。

在该公司发布的职位描述中写道：“严格聆听与执行公司的项目，应征者必须要有勇于尝试的性格，创新的意念和很好的耐性。必须配合我们拍摄，只需露出局部手部，不露脸。月薪4000，依经验、能力而定。”

1月22日，有媒体记者探访了这家公司发现，公司门口没有任何标识，公司内仍有员工留守。据这名员工说，当天下午他们才知道“欢乐迪士尼”的视频被下架。据该员工接受媒体采访时称，老板一般和他们在QQ上联系，先发剧本过来，然后按照剧本的内容在办公室拍摄。至于怎么上传，上传到哪里，该员工称不知情。

文/记者 张子渊 李夏 制图/廖元

查禁“儿童邪典片”举措

一、各视频网站立即对涉及未成年人视频作品开展自查，包括动画片、儿童剧、COSPLAY人偶剧、橡皮泥人偶剧、少儿游戏讲解视频等，发现上述内容作品一律下线。

二、各搜索引擎企业要将 “儿童邪典视频”相关作品名称词条设为关键词组予以屏蔽，要修改相关词条，突出强调其对未成年人的社会危害。如“艾莎公主怀孕”“蜘蛛侠宝宝艾莎”等。

三、各游戏研发、运营企业不得研发、运营含有上述邪典视频内容的网络游戏及其衍生产品，发现含有上述内容的游戏立即下架停止运营并向执法机关报告。

四、任何企业不得借“儿童邪典视频”蹭热度，搞事件营销、恶意举报，不得以算法为借口，关联、推荐任何网站的上述游戏、视频。

通知称，各互联网企业开展工作时应当注意区分正常儿童作品和不良儿童作品，不得以此为借口下架已经国家机关批准或者备案的游戏、视频作品。此外，市文化执法总队将开展专项查处，拒不执行上述要求的北京市文化执法总队将依据相关规定严肃查处。