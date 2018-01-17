铁路部门升级互联网订餐：开车前1小时还可订

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 马晓晴）《法制晚报》记者从中国铁路总公司获悉，自明天（1月18日）起，铁路部门将互联网订餐截止下单和取消时间由120分钟调整为60分钟。

2017年7月17日，铁路部门推出了动车组列车互联网订餐服务。乘坐G、D字头的动车组列车出行的旅客，可以通过12306网站、手机App等方式预订餐食。

当时的规定是，配餐站图定开车前120分钟内，系统不接受旅客下单和取消。而从明天起，铁路部门将互联网订餐截止下单和取消时间由120分钟调整为60分钟，截止下单和取消时间延长了整整一个小时，这意味着以后旅客仅需要至少提前一小时订餐即可。

关于订餐服务流程，旅客通过12306网站订票成功后，将收到是否订餐的提示，需确认订餐时，按页面功能提示办理，并可使用支付宝和微信支付餐款；通过电话、车站窗口、代售点、自动售票机等其他方式购票的旅客，也可通过12306网订餐，需在订餐时提供车票信息和联系人信息，所订餐食费用（含配送费）均按社会网络订餐规则办理。

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民航局预测 春运将运输6500万人次

又讯（记者 马晓晴）今天上午，中国民航局召开1月例行发布会，会上发布了2017年民航局运行情况，预测了2018年民航局春运情况。同时还发布并解读了《民航旅客国内运输服务管理规定（征求意见稿）》和《国内投资民用航空业规定》。

记者从会上获悉，今年春运民航将运输旅客6500万人次，比去年春运增长约10%左右，继续保持高增长。民航局将放宽国航、东航、南航三大航国有控股要求，允许国有相对控股，并要求“国有相对控股”应当由单一国有投资主体及其控股企业相对控股。

据民航局运输司司长刘锋介绍，2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。根据预测，今年春运民航将运输旅客6500万人次，比去年春运增长约10%左右，继续保持高增长。外来人口集中的北上广和“南北两头”的旅游目的地将会呈现阶性供需矛盾。

此次试点的27个供餐车站

长春站、长春西站、沈阳北站、石家庄站、天津西站、太原南站、郑州东站、

武汉站、汉口站、西安北站、济南西站、合肥南站、南京南站、上海虹桥站、

杭州东站、南昌西站、福州站、福州南站、厦门北站、长沙南站、广州南站、

南宁东站、成都东站、重庆北站、贵阳北站、兰州西站和西宁站