管理员盗取公司100个比特币 还未消赃便被抓

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张丽）利用自己管理员权限修改公司电脑里的应用程序，盗取公司100个比特币，未来得及销赃，便被警方抓获。近日，北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统案。

法制晚报·看法新闻记者了解到，2017年9月25日晚上18时许，海淀分局西三旗派出所民警接到辖区某科技公司报警，称公司计算机信息系统被破坏，100个比特币被盗，价值数百万人民币。接警后，派出所及分局网安大队民警赶赴现场开展调查。据公司称他们发现公司计算机信息系统被人从远端侵入，通过“挖矿”获取的100枚比特币消失了。随后警方开始对侵入公司系统的蛛丝马迹开展调查。

经技术勘察，警方发现虽然嫌疑人进行远程操作侵入该公司账户，但通过该系统的初级防护却是利用公司的密码进入的，可见嫌疑人应该是公司里家贼。经工作，民警最终确定公司的管理员仲某有重大嫌疑。

法制晚报·看法新闻记者了解到，在2018年1月2日凌晨，警方将仲某传唤至派出所。经审讯，嫌疑人仲某交代称自己是公司的管理员，工作中接触到比特币，知道在国外有比特币交易，很值钱，就想着多赚点钱，自己利用管理员权进入公司数据库后，又利用自己所学的技术破解了公司存储比特币的账户密码，盗窃公司100个比特币。

盗取后本想把比特币转到国外的网站卖掉。可是不知道哪个网站可以操作，于是就上网寻找偶然间搜到了一个“比特币钱包”的应用，就把盗取的100个比特币存了进去，听说还有一个更核心的“钱包”，可以把盗取的轨迹清除掉，就动了心挪了10个比特币到“核心钱包”内。可是比特币还没卖掉，却发现自己存入的那10个比特币没了。

随后在民警的工作下，嫌疑人仲某交代了剩余的90个比特币退回给公司，而存入到“核心钱包”内10个比特币已找不回来了。

目前，嫌疑人仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被海淀警方刑事拘留，此案正在进一步审理中。

海淀警方提示：公司要定期开展电脑安全检查工作，及时更新电脑操作系统补丁，安装必要的杀毒防护软件，定期更换密码，防止不法分子利用职务便利图谋不轨。

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