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多数美国人尝试自行安装设备 “婴儿潮”一代动手少

多数美国人尝试自行安装设备 “婴儿潮”一代动手少
2018年01月15日 11:06 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　你是否能够不看一眼说明书，就组装好一套宜家的橱柜？当购买了一件家用电器之后，是否可以哼着Kendrick Lamar的小曲儿，就熟练地开箱、连线、一气呵成？如果你的答案是肯定的，那就属于典型的“大多数”。近日有一项新研究指出，多数美国人会尝试自行安装家用电子设备，比如路由器、机顶盒、智能电视等。即便与此同时，还有30%的人们选择了放弃。

　　即将在本周出版的这份研究报告，寻访了1539名18岁及以上、购买了机顶盒、智能手机、调制解调器、以及打印机等电子商品的成年美国人。

　　TechSee指出：

　　- 有75%的受访者表示，他们尝试过自行安装。

　　- 70%的人表示，自己宁可去看麻烦的牙医，也不想在自行安装这件事上失败，不得已才会去拨打技术支持电话。

　　- 遗憾的是，仍有30%左右的人们承认他们动手能力不足，且经常在这方面经受挫折。

　　此外，59%的受访者表示自己发现安装的过程并不轻松：

　　- 在“婴儿潮”那一代出生的人中，有87%承认挣扎于此，尤其是软件配置方面。

　　- 27%的人表示自己在硬件布线之类的问题上头痛不已；

　　- 还有12%的人表示自己根本不认识这一堆玩意儿。

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