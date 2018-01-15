多数美国人尝试自行安装设备 “婴儿潮”一代动手少

来源：cnBeta

你是否能够不看一眼说明书，就组装好一套宜家的橱柜？当购买了一件家用电器之后，是否可以哼着Kendrick Lamar的小曲儿，就熟练地开箱、连线、一气呵成？如果你的答案是肯定的，那就属于典型的“大多数”。近日有一项新研究指出，多数美国人会尝试自行安装家用电子设备，比如路由器、机顶盒、智能电视等。即便与此同时，还有30%的人们选择了放弃。

即将在本周出版的这份研究报告，寻访了1539名18岁及以上、购买了机顶盒、智能手机、调制解调器、以及打印机等电子商品的成年美国人。

TechSee指出：

- 有75%的受访者表示，他们尝试过自行安装。

- 70%的人表示，自己宁可去看麻烦的牙医，也不想在自行安装这件事上失败，不得已才会去拨打技术支持电话。

- 遗憾的是，仍有30%左右的人们承认他们动手能力不足，且经常在这方面经受挫折。

此外，59%的受访者表示自己发现安装的过程并不轻松：

- 在“婴儿潮”那一代出生的人中，有87%承认挣扎于此，尤其是软件配置方面。

- 27%的人表示自己在硬件布线之类的问题上头痛不已；

- 还有12%的人表示自己根本不认识这一堆玩意儿。