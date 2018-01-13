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英媒评奖CES:最佳手机/笔记本/创新科技均被国货包揽

英媒评奖CES:最佳手机/笔记本/创新科技均被国货包揽
2018年01月13日 14:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月13日下午消息，2018年美国国际消费电子展（CES）正在进行，从电视墙到机器人，以及自动化的所有一切，拉斯维加斯的各个角落都充满了创意。

　　那么，今年CES上最棒的技术是什么？TechRadar团队搜索了拉斯维加斯会展中心的大厅，参加了所有主要的新闻发布会，以选出今年展会上最精彩的部分。

　　以下是TechRadar评出的2018年CES的赢家：

　　最佳产品奖：三星The Wall电视机

　　三星首款模块化MicroLED电视机带来了最新的OLED标准。The Wall尺寸达到146英寸，实现了非常华丽的图像效果。除此之外，三星的MicroLED很可能改变未来我们购买电视、看电视的方式。因此，这被评为2018年CES的最佳产品。

　　公众选择奖：HTC Vive Pro

　　相对于第一代虚拟现实硬件，HTC Vive Pro在分辨率和音响效果方面都有大幅升级。Vive Pro在2018年CES上亮相，吸引了TechRadar读者的密切关注。

　　CES必看奖：LG可卷曲OLED电视机

　　可弯曲屏幕已接近实现，而LG在这条道路上取得的进展最大。今年该公司推出了65英寸的4K OLED电视机，可以卷起到底部，便于隐藏。尽管从CES概念机到实际销售产品之间还有很长的路要走，但这个原型产品表明，LG未来将成为可折叠屏幕技术的领导者。

　　最佳智能手机奖：华为Mate 10 Pro

　　华为最棒的手机在美国市场发布，这毫无疑问是2018年CES上最令人印象深刻的手机。这不仅是华为最强大的设备，同时也是当前市面上最出色的旗舰产品之一。

　　最佳笔记本电脑奖：联想Miix 630

　　联想首款搭载骁龙835处理器的Windows平板电脑给人留下了深刻印象，我们认为这是今年CES最好的笔记本电脑。这款产品的外观和体验非常奢华，同时带来了出色的便携性和联网选择。如果电池续航时间真的能达到20小时，那么这将成为2018年的标杆性产品。

　　最佳可穿戴技术奖：联想Mirage Solo

　　凭借前瞻性的设计和沉浸式的功能，联想开发的谷歌Daydream头显是体验虚拟现实内容的最佳方式，甚至超过了谷歌自己的Daydream View。联想的Mirage Solo或许会是2018年最棒的独立虚拟现实设备。

　　最佳游戏笔记本奖：微星GE63 Raider RGB版本

　　微星升级了GE Raider产品线，带来了游戏设备中最酷的RGB光效应用。对于支持的游戏，来自SteelSeries的GameSense软件可以告诉RGB光源表现出不同行为，并根据游戏内事件展示不同信息。这可能将成为2018年PC游戏的变革者。

　　最佳电视机奖：LG W8 OLED电视机

　　2018年LG的旗舰级OLED电视机集成了谷歌助手和高端处理器，从而成为CES上最棒的电视机产品。尽管LG W8 OLED没有在OLED面板方面有所升级，但软件和硬件的优化使得今年的W8成为“2018年最佳电视机”的有力竞争者。

　　最佳数码相机奖：联想Mirage相机

　　联想的Mirage相机领衔了一系列VR180相机，这些相机支持谷歌Daydream头显，可以让你自行拍摄带景深信息的图像。联想Mirage相机集成了双1300万像素鱼眼摄像头，视场覆盖180度x180度。这是2018年CES上最有趣、最独特的相机。

　　最佳游戏设备奖：英伟达大尺寸游戏显示屏

　　英伟达的65英寸游戏显示屏是一款漂亮的产品。华硕、宏碁和惠普订制的这些显示屏提供了HDR技术，从而带来更强大的色彩还原能力，并通过G-Sync技术带来了顺滑的帧率。这些显示屏是否会改变我们玩游戏的方式？或许是这样。

　　最佳智能音箱奖：LG ThinQ

　　LG的智能音箱搭载了谷歌助手，音质也非常强大，甚至超过了谷歌自主的谷歌Home音箱。LG ThinQ支持高质量的无损音频文件，并内置了Meridian Audio技术。这是我们看见的首款这种产品。

　　最佳健身科技产品：佳明Forerunner 645 Music

　　Forerunner 645 Music将音乐与支付合二为一，植入手表，这样一来它就可以和Apple Watch竞争了，同时在健身方面更胜一筹。不只如此，佳明手表还支持多种运动模式，支持骑车、游泳运动，充电一次最长可以续航7天，正因如此，它成为CES 2018最棒的健身科技产品。

　　最佳玩具：Root

　　Root是Root Robotics和Coding & Play推出的一个编程机器人，外观看起来就像迷你Roomba，对孩子来说是一个不错的玩具。Root具有三层编程功能，它可以引导孩子缓慢学习编程，从4岁就可以开始向他们介绍编程概念，最终让年长的孩子直接编程。Root是一个玩具，但是可以教孩子学习，掌握极有价值的职业技能，难道不是好事吗？所以我们认为Root是今年CES最棒的玩具。

　　最佳耳机：索尼WF-SP700N

　　如果你想带着耳机锻炼身体，但是不想被线缆束缚，那就看看索尼WF-SP700N无线耳机吧。WF-SP700N可以是说至今功能最丰富的运动耳机，它将防溅、降噪功能融入真正的无线设计，所以我们认为它是CES 2018最棒的耳机。

　　最佳VR产品：HTC Vive Pro

　　虽然许多人已经说过，我们还是被HTC Vive Pro震住了。HTC Vive Pro的分辨率更高了，安装双OLED显示屏，不只如此，因为HTC Vive Pro整合了耳机，在音频方面终于可以和竞争对手抗衡了——从某些方面来说甚至是超越。Pro是Vive的升级版本，这种升级可能是必要的，2018年，它将引领VR掀开新篇章。

　　最佳家庭影院产品：三星The Wall

　　三星The Wall拿到了我们的“Best in Show”大奖。The Wall成为赢家，并不仅仅因为它是一款很大的电视，还因为它暗示着未来电视的发展趋势是怎样的，光凭这一点就应该颁给它两个奖项，而不是一项。

　　最佳创新：Vivo屏内指纹传感器

　　Vivo与Synaptics携手合作，将屏内指纹传感器装进手机，走在行业最前列。新技术用起来感觉很好，很自然，在未来几年内，它可能会成为智能手机最流行的新技术。这就是我们期待已久的手机创新技术，颁一个奖给它完全值得。

　　最佳音频附件：索尼HT-Z9F回音壁

　　HT-29F是索尼最新的Dolby Atmos回音壁，它将4K HDR兼容技术与立体环绕声3.1声道系统融合，通过Dolby Atmos或者DTS：X实现。如果你想升级自己的家庭影院，HT-29F绝对值得考虑，所以我们将奖颁给它。

　　最佳手机配件：大疆Osmo 2

　　女士们先生们，来看看这款新潮的智能手机支架产品，有了它，你可以拍摄肖像定位照片，还可以录制视频，它就是大疆Osmo 2。

　　最佳智能家居设备：三星Family Hub

　　在智能家居技术方面，三星凭借Family Hub再获成功。这是三星目前最“智能”的冰箱，它可以变成家庭SmartThings IoT中心，还支持Bixby。Bixby是三星自己的智能助手。因为Family Hub可以化身智能家庭一站式服务点，所以我们将奖项颁给它。

　　最佳无人机：Tello

　　Tello是中国Ryze Tech推出的新品，定价99美元，引进了英特尔和大疆技术，价格不贵，可以让更多人接近无人机。因为它是至今最平易近人的无人机，拥有领先技术，所以我们将奖项颁给它。

　　最佳音箱：索尼SRS-XB41

　　SRS-XB41是索尼最新推出的蓝牙音箱，它可能是至今最好的聚会音箱，因为它自带漂亮的灯光，而且低音更棒。出于这个原因，我们将CES 2018最佳音箱奖颁给它。

　　最佳机器人设备：索尼Bibo

　　索尼Aibo用最明智、最深思熟虑的方式整合机器人、传感器、AI技术，模拟训练、喂养小狗的体验。Aibo可以细致入微模拟喂养真狗的体验，但是花费低很多，所以我们将CES 2018最佳机器人奖项颁给它。

　　最佳AR设备：Vuzix Blade

　　Vuzix朝着消费级AR市场再进一步，它展示了Vuzix Blade眼镜，让每一个人都能使用AR，这就是目标，Vuzix Blade将开辟通往目标的道路。Vuzix还在眼镜内植入了Alexa语音助手。毫无疑问，Vuzix Blade是CES 2018最棒的AR产品。

　　最佳无线充电器：贝尔金Boost Up Dual

　　苹果之前承诺，说过不了多久，用户就可以通过一个充电垫用无线方式同时给多款设备充电，贝尔金抢先一步，展示了这样的产品。因为贝尔金Boost Up Dual可以同时给两款设备充电，所以拿到奖项也就在情理之中了。

　　最佳电池技术：Mophie PowerStation AC

　　Mophie PowerStation AC的价格有点高，但它的确有可能是用户唯一需要的移动充电器。设备内置2200毫安电池，可以给各种产品充电，比如笔记本（最高90W）、手机，出于这个原因，我们将奖项颁给它。（张帆 中天）

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