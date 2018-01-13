新浪科技 > 正文

比尔·盖茨有了新兼职：跑去《时代》周刊当编辑

比尔·盖茨有了新兼职：跑去《时代》周刊当编辑
2018年01月13日 12:07 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源： BottleDream

　　自从比尔·盖茨在微软‘退休’后，他的画风就越来越神奇了。

　　比如说，他跟屎尿屁较上了劲儿，发起‘厕所改造挑战赛’，支持将粪便和尿液过滤、消毒、净化并从中回收资源等各种脑洞大开的技术，还干了一杯用尿‘做’的水。

▲嗯，这杯水就是尿液过滤以后的产物▲嗯，这杯水就是尿液过滤以后的产物

　　他还花 8000 万美元在沙漠买了块地，兴冲冲地画起了‘未来城市’的蓝图，打算用自动驾驶汽车、自主物流中心、高速数字网络等最前沿的技术改造沙漠。

　　而这个新年，他又给自己安排了一个新挑战：接受《时代》周刊的邀请，担任2018年1月刊的客座编辑。而这在《时代》周刊过去94年历史中，这可是第一位客座编辑。

　　成为《时代》周刊的编辑，等于拥有了一个放大镜和扬声筒，世界上发生的事情那么多，比尔·盖茨会让关注度最高的媒体之一看向何方呢？

　　《时代》助理副主编  Claire Howorth 说，邀请比尔·盖茨，原本是想让这位微软创始人聊一聊，在这个快速变动的时代里，科技或商业的未来趋势。但比尔·盖茨说，NO，他要搞点不一样的。

▲比尔·盖茨在《时代》周刊编辑部▲比尔·盖茨在《时代》周刊编辑部

　　回看《时代》周刊在2017年报道过的新闻：飓风、恐怖主义、战争……盖茨说，他和很多人一样，在看新闻的时候常常有种无力感，觉得糟糕的事情接二连三。

　　这一次，作为《时代》周刊2018年头炮内容的操刀手之一，比尔·盖茨想给全世界一点信心——

　　他决定和人们聊聊

　　（排除掉他很有钱这个因素外）

　　为什么他对这个世界还蛮乐观的

　　‘我想让人们看到，同时存在于这个世界里的，还有鼓舞人心的惊喜，平凡生活里也有很多“超级英雄”。’他在这期杂志的编辑寄语里写道。

▲比尔·盖茨还特骄傲地发了 twitter▲比尔·盖茨还特骄傲地发了 twitter

　　你肯定会好奇，比尔·盖茨的编辑水平怎么样。瓶行宇宙（英文名：BottleDream）给你总结了 3大亮点——

　　封面人物

　　他选了一个埃塞俄比亚的5岁小男孩

　　5岁的纳赛尔（Mohamad Nasir）是这一期《时代》周刊的封面人物。他和世界上其他的5岁男孩没什么两样，爱蹦爱跳，眼珠子骨碌碌转，好奇地打量这个世界。

　　但比尔·盖茨说，这孩子的 5 岁生日，值得全世界一起来庆祝。过去，在他的国家，他五分之一的同龄人，活不过5岁。

　　5 岁的纳赛尔身上，是埃塞俄比亚等发展中国家过去三十年变化的缩影：疫苗储存和运输技术的进步、医护培训在当地的开展、女性创业者的增加、人们受教育水平和卫生意识的增强……过去十年来，世界范围内因麻疹导致的儿童死亡率下降了74%，小儿麻痹症基本被根除。

　　而同样的改变，也能在中国看到，尤其是偏远山区。

　　‘人类需要努力的，当然还有很多。’《时代》周刊记者 Alexandra Sifferlin 写道，‘但这些值得庆祝的里程碑也应该被看到，鼓励更多人加入，创造改变。’

　　一个年度盘点

　　科技的进步，和你的关系

　　编辑比尔·盖茨来了一个预言式的盘点，他觉得有 6 种创新，很可能像托马斯·爱迪生发明的灯泡、格蕾丝·霍普发明的编程语言一样，在未来带来颠覆性的改变。

　　新型的‘吃药’方式

　　也许未来，对于需要每天按时吃药的人来说，再也不担心忘记吃药了，医生可以把药放进皮肤里，让药效慢慢释放。

　　比尔·盖茨推荐了一家他很欣赏的公司—— intarcia。他们发明了一种植入皮肤下的小装置，能随着时间慢慢释放药物，从而达到更好的疗效。

　　‘最让我激动的是它和 HIV 预防剂的结合，一个小装置植入后，就能给一个感染艾滋病毒的人提供一年以上的保护。’目前，比尔及梅琳达·盖茨基金会已经和 intarcia 达成合作，信心满满地计划攻破艾滋病。

基因编辑基因编辑

　　想象一下，你有一把剪刀和一根缝衣针，而基因就像一段‘布’，你可以用剪刀‘剪去’坏掉的部分，或者缝上好的——基因编辑就是这样对目标基因实现特定 DNA 片段的敲除、加入等。

　　两年前的英国，就出现了第一例用基因编辑治病的成功案例。1 岁大的小蕾拉患上急性淋巴细胞白血病，化疗等传统疗法都无效后，在小蕾拉父母的支持下，医生尝试给小蕾拉输入1毫升基因编辑过的血细胞，成功杀灭癌细胞及缓解病情。

▲逐步恢复健康的小蕾拉和家人▲逐步恢复健康的小蕾拉和家人

　　不过，有很多人质疑基因编辑在伦理道德层面的风险：理论上，技术的发展让人可以‘深度订制’一个完美的宝宝，也可能‘设计’出一个‘怪物’——真是让人细思极恐……

　　把阳光变成液体燃料

　　用太阳能来发电早不是新鲜事了，但它一直有个问题，就是不够稳定可靠，遇到阴天、雨天，效率就低了不少。即使搭配储能电池，效率也很有限。

　　比尔·盖茨分享了他去加州理工学院的实验室里拜访刘易斯教授（Nate Lewis）的经历。刘易斯教授研究的方向就是，将阳光转化成像汽油一样的液体燃料，实现能为汽车、卡车、轮船，甚至是汽车提供动力。

▲比尔·盖茨去参观刘易斯教授团队的实验室▲比尔·盖茨去参观刘易斯教授团队的实验室

　　刘易斯教授团队正在研究由塑料‘细胞’组成的人造草皮来收集阳光、制造燃料。人造草皮上的每个塑料‘细胞’都充满了水分、阳光吸收剂和催化剂，在催化剂的加速作用下，阳光就能更高效地被转化成氧气和碳基燃料。

　　除了以上三点，被比尔盖茨认为将颠覆世界的创新，还有基因疫苗、疫苗储存技术，以及2017年的高频词汇‘人工智能’。

　　比尔盖茨喜欢的网站们：

  • 可汗学院：一系列的短视频特别精彩，会让你觉得在短短时间内你就能变得更聪明。

  • Code.org：一个教你学习编程的公益网站。比尔·盖茨强力推荐每个人都学学编程，即使你在日常生活中不太能用得上它，‘但它能带给你抽象思维的能力’。

  • The Teaching Company：比尔·盖茨说，这是他在旅游路上最爱看的东西。不过，我们去看了下，这上面的课程都不便宜呢。

  • Big History Project：一个把自然和历史讲得很有意思的网站。比尔·盖茨特别推荐了讲大爆炸的课程。

　　而关于休息减压，比尔·盖茨喜欢的都是离开互联网，‘换个脑子’的做法：打打桥牌、和家人一起玩桌游、打网球、看书，还有去旅游。

　　他特地分享了这两样干货，也是希望让更多人意识到，我们每一个人都是这个世界的一部分，世界的好，跟每一个人活得好不好息息相关。就像我们过去总结的，社会外在的改变，永远来自一个个体内在的革新。

　　在《时代》周刊客串了一把编辑，比尔·盖茨说，他把这些‘好新闻’呈现在大家的面前，不是让大家忽视依然存在于世界上的悲剧和不公正，不是想渲染盲目天真的乐观精神，而是想让你看到，你也可以用一种更积极的视角去看待问题，创造改变。

　　这（期杂志）是了解我们的世界为什么，以及在通过什么方式在变得越来越好的快速入门课。我希望你能够受到启发，以行动来将世界变得更加好。’

比尔·盖茨编辑
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有