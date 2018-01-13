比尔·盖茨有了新兼职：跑去《时代》周刊当编辑

来源： BottleDream

自从比尔·盖茨在微软‘退休’后，他的画风就越来越神奇了。

比如说，他跟屎尿屁较上了劲儿，发起‘厕所改造挑战赛’，支持将粪便和尿液过滤、消毒、净化并从中回收资源等各种脑洞大开的技术，还干了一杯用尿‘做’的水。

▲嗯，这杯水就是尿液过滤以后的产物

他还花 8000 万美元在沙漠买了块地，兴冲冲地画起了‘未来城市’的蓝图，打算用自动驾驶汽车、自主物流中心、高速数字网络等最前沿的技术改造沙漠。

而这个新年，他又给自己安排了一个新挑战：接受《时代》周刊的邀请，担任2018年1月刊的客座编辑。而这在《时代》周刊过去94年历史中，这可是第一位客座编辑。

成为《时代》周刊的编辑，等于拥有了一个放大镜和扬声筒，世界上发生的事情那么多，比尔·盖茨会让关注度最高的媒体之一看向何方呢？

《时代》助理副主编 Claire Howorth 说，邀请比尔·盖茨，原本是想让这位微软创始人聊一聊，在这个快速变动的时代里，科技或商业的未来趋势。但比尔·盖茨说，NO，他要搞点不一样的。

▲比尔·盖茨在《时代》周刊编辑部

回看《时代》周刊在2017年报道过的新闻：飓风、恐怖主义、战争……盖茨说，他和很多人一样，在看新闻的时候常常有种无力感，觉得糟糕的事情接二连三。

这一次，作为《时代》周刊2018年头炮内容的操刀手之一，比尔·盖茨想给全世界一点信心——

他决定和人们聊聊

（排除掉他很有钱这个因素外）

为什么他对这个世界还蛮乐观的

‘我想让人们看到，同时存在于这个世界里的，还有鼓舞人心的惊喜，平凡生活里也有很多“超级英雄”。’他在这期杂志的编辑寄语里写道。

▲比尔·盖茨还特骄傲地发了 twitter

你肯定会好奇，比尔·盖茨的编辑水平怎么样。瓶行宇宙（英文名：BottleDream）给你总结了 3大亮点——

封面人物

他选了一个埃塞俄比亚的5岁小男孩

5岁的纳赛尔（Mohamad Nasir）是这一期《时代》周刊的封面人物。他和世界上其他的5岁男孩没什么两样，爱蹦爱跳，眼珠子骨碌碌转，好奇地打量这个世界。

但比尔·盖茨说，这孩子的 5 岁生日，值得全世界一起来庆祝。过去，在他的国家，他五分之一的同龄人，活不过5岁。

5 岁的纳赛尔身上，是埃塞俄比亚等发展中国家过去三十年变化的缩影：疫苗储存和运输技术的进步、医护培训在当地的开展、女性创业者的增加、人们受教育水平和卫生意识的增强……过去十年来，世界范围内因麻疹导致的儿童死亡率下降了74%，小儿麻痹症基本被根除。

而同样的改变，也能在中国看到，尤其是偏远山区。

‘人类需要努力的，当然还有很多。’《时代》周刊记者 Alexandra Sifferlin 写道，‘但这些值得庆祝的里程碑也应该被看到，鼓励更多人加入，创造改变。’

一个年度盘点

科技的进步，和你的关系

编辑比尔·盖茨来了一个预言式的盘点，他觉得有 6 种创新，很可能像托马斯·爱迪生发明的灯泡、格蕾丝·霍普发明的编程语言一样，在未来带来颠覆性的改变。

新型的‘吃药’方式

也许未来，对于需要每天按时吃药的人来说，再也不担心忘记吃药了，医生可以把药放进皮肤里，让药效慢慢释放。

比尔·盖茨推荐了一家他很欣赏的公司—— intarcia。他们发明了一种植入皮肤下的小装置，能随着时间慢慢释放药物，从而达到更好的疗效。

‘最让我激动的是它和 HIV 预防剂的结合，一个小装置植入后，就能给一个感染艾滋病毒的人提供一年以上的保护。’目前，比尔及梅琳达·盖茨基金会已经和 intarcia 达成合作，信心满满地计划攻破艾滋病。

基因编辑

想象一下，你有一把剪刀和一根缝衣针，而基因就像一段‘布’，你可以用剪刀‘剪去’坏掉的部分，或者缝上好的——基因编辑就是这样对目标基因实现特定 DNA 片段的敲除、加入等。

两年前的英国，就出现了第一例用基因编辑治病的成功案例。1 岁大的小蕾拉患上急性淋巴细胞白血病，化疗等传统疗法都无效后，在小蕾拉父母的支持下，医生尝试给小蕾拉输入1毫升基因编辑过的血细胞，成功杀灭癌细胞及缓解病情。

▲逐步恢复健康的小蕾拉和家人

不过，有很多人质疑基因编辑在伦理道德层面的风险：理论上，技术的发展让人可以‘深度订制’一个完美的宝宝，也可能‘设计’出一个‘怪物’——真是让人细思极恐……

把阳光变成液体燃料

用太阳能来发电早不是新鲜事了，但它一直有个问题，就是不够稳定可靠，遇到阴天、雨天，效率就低了不少。即使搭配储能电池，效率也很有限。

比尔·盖茨分享了他去加州理工学院的实验室里拜访刘易斯教授（Nate Lewis）的经历。刘易斯教授研究的方向就是，将阳光转化成像汽油一样的液体燃料，实现能为汽车、卡车、轮船，甚至是汽车提供动力。

▲比尔·盖茨去参观刘易斯教授团队的实验室

刘易斯教授团队正在研究由塑料‘细胞’组成的人造草皮来收集阳光、制造燃料。人造草皮上的每个塑料‘细胞’都充满了水分、阳光吸收剂和催化剂，在催化剂的加速作用下，阳光就能更高效地被转化成氧气和碳基燃料。

除了以上三点，被比尔盖茨认为将颠覆世界的创新，还有基因疫苗、疫苗储存技术，以及2017年的高频词汇‘人工智能’。

比尔盖茨喜欢的网站们：

可汗学院：一系列的短视频特别精彩，会让你觉得在短短时间内你就能变得更聪明。

Code.org：一个教你学习编程的公益网站。比尔·盖茨强力推荐每个人都学学编程，即使你在日常生活中不太能用得上它，‘但它能带给你抽象思维的能力’。

The Teaching Company：比尔·盖茨说，这是他在旅游路上最爱看的东西。不过，我们去看了下，这上面的课程都不便宜呢。

Big History Project：一个把自然和历史讲得很有意思的网站。比尔·盖茨特别推荐了讲大爆炸的课程。

而关于休息减压，比尔·盖茨喜欢的都是离开互联网，‘换个脑子’的做法：打打桥牌、和家人一起玩桌游、打网球、看书，还有去旅游。

他特地分享了这两样干货，也是希望让更多人意识到，我们每一个人都是这个世界的一部分，世界的好，跟每一个人活得好不好息息相关。就像我们过去总结的，社会外在的改变，永远来自一个个体内在的革新。

在《时代》周刊客串了一把编辑，比尔·盖茨说，他把这些‘好新闻’呈现在大家的面前，不是让大家忽视依然存在于世界上的悲剧和不公正，不是想渲染盲目天真的乐观精神，而是想让你看到，你也可以用一种更积极的视角去看待问题，创造改变。

这（期杂志）是了解我们的世界为什么，以及在通过什么方式在变得越来越好的快速入门课。我希望你能够受到启发，以行动来将世界变得更加好。’