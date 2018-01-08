检察日报：“e代喝”的法律风险不容小觑

来源：检察日报

“白酒3斤”“红酒3箱起”“啤酒一直喝”——近日，一个名为“e代喝”的平台在“e代驾”App上线。按照设计，它如同叫代驾一样，打开地图，就可随时随地叫人代喝酒。关于这种代喝平台的出现，有人说是一款征服酒局的利器，但更多人表示担忧，相比代驾，代喝的标准是什么，还有喝出问题甚至被送进医院谁来担责，这些都涉及众多法律层面问题（1月7日《每日经济新闻》、浙江在线）。

花钱请人来帮自己喝酒，不得不说，这真是一款令人意外的崭新互联网业务。这可否成为国人喝酒文化登峰造极的一个写照——自己不能喝或者不愿喝，却难以推却同饮者的“盛情”，以至于不得不请人帮忙助兴？或者自己想喝酒，却苦于找不到酒量相当的酒友一醉方休？无论出于什么需求，“代喝”业务一定程度上助长了不良的劝酒风气，它的推出还伴随着诸多挥之不去的法律风险，有必要作一提醒。

首先，出于健康考虑，酒多伤身是饮酒者都有的基本常识。“白酒3斤”“红酒3箱起”“啤酒一直喝”——从代喝平台请来的不乏“海”量酒友。从代喝人角度考虑，和朋友一起喝酒或者自个开心喝酒的量，和被人花钱请去完成任务喝出来的量，每个人情况不同，但心情肯定不一样，喝完之后清醒程度也可能不一样。当喝酒不纯粹为了取暖、抒怀，而是带着任务、根据别人需要去喝，时间长了“后劲”或许会让人吃不消。所以把代人喝酒当成一个谋生之道，搭进去的成本要掂量掂量；从同饮者角度考虑，同伴花钱请来一个“海”量的酒友，似乎无形中就少了“劝阻”代喝人少喝、不喝的义务，要么被带动着一起喝多，要么一起看着此人喝多。于己于人都不利。

其次，平台责任建设尚不到位。尚不知代喝业务的市场接受程度，但从“这项服务从上月下旬开始陆续上线，目前已涵盖北京、上海、广州等全国36个主要城市。该项服务与代驾App联合运行，已拥有了1万名以上的代喝人”来看，业务推出势头凶猛。但平台目前的“安全级别”却和业务推广速度成反比：用户在填写昵称、地址、性别和酒量等信息后，就完成了资料注册，随即就能成为“代喝牛人”。这些代喝人员是否真的如自己所言，能喝下白酒3斤、红酒3箱，平台并没有对其进行审核。在整个程序的所有选项中，并没有关于代喝的相关提醒或者协议。平台工作人员称，“e代喝”只是一个交流沟通的渠道，如果发生意外，一切后果由用户自己承担，和平台无任何关系。互联网平台应该在追求商业利益和维护公众利益之间做到平衡，这要求平台对于可能产生的侵权行为必须尽到合理注意义务、提醒义务。

如果平台无法做到据实核对代喝人的酒量（事实上很难做到），也就无法给用户提供真实可信的服务。这给实际交易过程中的双方安全都埋下了隐患：用户不掌握代喝人的真实酒量、身体状况、酒前（比如已喝酒）酒后活动轨迹（比如开车）等信息，一旦代喝人酒后（平台不明确用户安全护送义务）发生伤、亡及其他安全事故，根据民法通则、侵权责任法规定，用户或将因此承担相应的法律责任。王心禾