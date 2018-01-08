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网贷备案困难重重再添变数 部分平台整改不到位被弃

网贷备案困难重重再添变数 部分平台整改不到位被弃
2018年01月08日 13:49 新浪综合
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　　来源：投资者报

　　记者：王宇

　　尽管《通知》把备案的“大限”定在了今年6月底，但在业内看来，这一目标可能又将延期，首要的问题就是时间非常紧迫，同时难以预知的变数还在增加

　　2018年，要问网贷行业什么消息还能引起躁动，一定是备案无疑。在各平台夜以继日忙于备战之时，1月初就率先宣布获得备案的平台，不免要接受业内与投资者的高度审视。

　　近日，厦门市网贷平台农金宝互金称“已经获取正式备案文件”。对于详细的要求与流程，厦门金融办与平台方均保持缄默，给外界平添了诸多疑问。

　　《投资者报》记者向各地网贷平台了解备案进展，多家平台表示在接收整改通知书以后，向监管部门提交了整改计划书，目前一切照计划进行。业内的共识是4月统一开启备案。

　　不过，1月5日一则存管银行对未整改到位的网贷平台下线存管系统的消息，将打乱多家平台的整改计划。

　　抢跑平台被质疑

　　农金宝互金第一次引起市场注意是在2017年的11月16日。

　　当日，厦门市金融办对5家拟备案的企业予以公示，分别是厦门融信普惠网络借贷信息中介服务有限公司（即农金宝互金运营方）、爱日进（厦门）信息技术有限公司、厦门乾方位网络科技有限公司、厦门易汇利金融信息技术服务有限公司、京东旭航（厦门）网络借贷信息中介服务有限公司，公示时间是2017年11月16日~2017年11月25日。到目前为止，仅有农金宝互金宣称“已经获取正式备案文件”，其他4家却无更多备案进展。

　　为什么农金宝互金能够第一个获得备案？其他4家暂时未获得备案的原因是什么？外界对此十分好奇。为此，《投资者报》记者分别联系平台方与厦门金融办进行求证，不过遗憾的是，双方均未透露任何信息。

　　农金宝互金的官网称，“我司按照银监会等部委政策规定，及地方金融办指导，已完成对平台的整改，已达到地方金融办要求的合规标准，在地方金融办已提交备案登记信息，经公示，已经获取正式备案文件。”

　　对此，一位上海平台的高管告诉《投资者报》记者，农金宝互金的备案详细步骤与流程如果能基本公开，则可以成为各地备案的参考。

　　相较于其他网贷行业较为发达的地区，厦门确实领先了不少。知情人士称，北京市的验收工作尚未启动；上海市1月3日才下发网贷平台验收指引；1月4日深圳市互联网金融协会才组织召开P2P网贷合规整改研讨会，据称该市备案登记管理办法正在审批之中。哪些地区、哪些平台能“准时”备案，现在看来一切都还未知。

　　各地备案无细则

　　对各大网贷平台来说，获得备案是2018年的首要目标。P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室2017年12月8日向各地P2P整治联合工作办公室下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（以下简称“《通知》”）要求，各平台要在2018年6月底前完成P2P机构的备案登记工作。截至目前，厦门、上海、深圳、北京、福建、浙江和江苏都相继出台了网贷备案的征求意见稿。

　　其中，北京的最新消息是，北京市验收工作尚未启动，金融办正在按照国家有关部门规定进行准备；验收标准没有所谓的细则，均根据国家1+3的规定、57号文及148项规则；验收备案只求质量，不求数量，通过一家备案一家，没有数量额度等限制。

　　上海此前流传过“网贷平台备案少于100家”的消息，后经上海金融办证明不实。1月3日，上海下发的网贷平台验收指引指出，上海网贷备案的原则是“从严把控、不设指标、合规一家、确定备案一家”。

　　全国各地的备案战已经开打，但与北京、上海两地的“标准没有所谓的细则”“不设指标”类似，其他各地监管部门对于备案也未能给出相当明确的指引。

　　《投资者报》记者在采访多家网贷平台后，从业者给出了一致的反馈——没有标准就是最大的标准，感觉验收和备案的难度会更大，心里没底。

　　按时备案难度大

　　尽管《通知》把备案的“大限”定在了今年6月底，但在业内看来，这一目标可能又将延期。在接受《投资者报》记者采访时，网贷之家研究院院长于百程表示，网贷备案存在四大难点，首要的问题就是时间紧迫。

　　于百程告诉记者，到6月底的备案大限只有半年时间了，全国近2000家网贷平台要全部完成整改分类和验收。整改验收文件由金融办、银监局的负责同志共同签发，也增加了协调的时间。北上广深浙等平台数量比较多的地区，按时完成备案的难度很大。

　　苏宁金融研究院高级研究员石大龙向记者指出，各地备案起算时间并非是企业准备好资料递交的时点，确切地说，是监管机构正式受理的时点。目前40~50个工作日已经是标配。受理之后的申请与反馈流程不可越级，双向循环时间至少需要4个月。总结起来，从正式受理到得到正式反馈至少需要4个自然月，再加上材料修改、质询、听证等，最快也得有6个月的时间。

　　另一方面，正如此前所述，多地尚无细则。于百程认为，这也是难点之一。备案工作由各省市负责，但不少地区的备案细则还未出台，或者出台的也只是征求意见稿，预计春节前地方会纷纷出台备案细则。有了确定的地方政策，备案推进才更有依据。

　　此外，于百程告诉记者，整改中还有部分细节认定待明确，比如债权转让部分中的理财计划合规与否如何认定，“8·24”之后违规业务的认定、法律意见书、合规审计报告如何操作等。更加值得注意的是，平台存量不合规业务的处理消化，比如历史大标、现金贷业务、超级债权人等类型业务的消化，准备金保障模式的调整等，都需要时间。

　　不仅如此，变数还在增加。1月5日的最新消息称，上海银行正在进行内部梳理，要求对被该行认定为未整改到位的网贷平台下线资金存管。对于处在整改前线的平台来说，此举杀伤力巨大。至于其他银行是否跟进还未可知。对于难点重重的网贷备案来说，这样的变数更加难以应对。

网贷备案整改
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