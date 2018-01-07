王思聪撒币《冲顶大会》背后：揭秘直播答题的众玩家

（图片来源：全景视觉）

经济观察网记者安凌飞 1月3日，王思聪在微博上宣布每天都发奖金，10万元人民币给一款名叫《冲顶大会》的手机答题赢钱游戏当作奖金。

《冲顶大会》的主要模式是：每天在指定时间进行答题直播，一共12道题，每道限时为10秒钟，全部答对者可平分每期奖金。例如，1月7日13：00开始的直播答题，显示会有5万元奖金。此外，用户将邀请码分享给好友，好友使用之后即可获得一次复活机会。

一时间，直播答题进入大众视线。与《冲顶大会》的玩法类似，今日头条旗下的西瓜视频推出了《百万英雄》，映客打造了《芝士超人》。《冲顶大会》和《芝士超人》均是在2017年年底上线，《百万英雄》是在1月3日上线。目前，从App store免费APP排行榜看到，西瓜视频位列第9名，冲顶大会位列第16名，芝士超人位列第40名。

事实上，直播答题APP玩法与美国去年8月上线的HQ Trivia基本相同，由六秒短视频平台Vine的创始人RusYusupov创办，四个月时间，HQ Trivia把奖金提高到1万美元，同时在线人数突破40万。国内也曾播出过综艺节目《开心辞典》、《一站到底》等，都处于类似的益智类答题节目。

玩家纷纷进入

《冲顶大会》背后是一家名叫北京爱声声科技有限公司，公司成立时间在2012年5月28日，微信公众号“冲顶大会”的注册时间为2017年11月21日。记者从企查查看到的信息显示，其法定代表人及持有85%的大股东为陈桦。

这位1988年出生的CEO，此前曾推出过产品语音社交的产品“声声”，可以问问题，然后大家用声音来回答。半年后，又推出了“节操精选”，这是一款汇集网络最有趣、最恶搞、最幽默的资讯于一体的娱乐应用，内含各种奇葩、糗事恶搞、搞笑、八卦娱乐等内容。

另一位自然人股东王啸持股15%，2011年创立九合创投前，曾是“百度七剑客”创始成员，成立九合创投后，主导了36氪、下厨房、91金融等公司的投资。陈桦和王啸的认缴出资额分别是200万和35.3万元，认缴出资日期均为2014年7月10日。关于王思聪和《冲顶大会》的关系，目前仍没有准确的说法。

与《冲顶大会》背后的初创公司不同，另外两款类似APP《百万英雄》和《芝士超人》则分别是拥有万千流量的今日头条和映客推出的子项目。

《百万英雄》背后是今日头条旗下的西瓜视频，其称使为回馈用户推出的一档大型全民互动直播答题游戏。西瓜视频在2017年12月时宣布，未来西瓜视频将拿出20亿，帮助西瓜视频创作者变现。正式上线以来，西瓜视频累计用户量已经突破2亿（截至今年10月），日人均使用时长超过70分钟，日均播放量也突破了30亿。可以预见，《百万英雄》的推出进一步引导了西瓜视频的用户流量，增加了其变现方式的多样性。

另一玩家《芝士超人》背后则是直播平台映客。与通过《百万英雄》引流到西瓜视频不同，映客为《芝士超人》设计了独立APP。此外，众明星齐发力，湖南卫视主持人谢娜、汪涵、“跑男成员”出题天才陈赫、吐槽大会李诞一起出任“芝士超人出题官“。

盈利模式待探索

直播答题APP在短时间内，依靠奖金吸引获得了大量受众关注，获得了大波流量。不过，目前，直播答题APP的运营仍在探索初期。

据cnBeta和新浪科技发布的消息显示，直播答题APP鼻祖HQ Trivia在去年12月正努力从风投那里筹到1亿美元的资金，而Android App的推出，有助于提升其用户基数。

和众多游戏一样，直播答题可以提供复活道具，参与者通过购买复活卡，再答错题目时继续冲关。另外，通过在题目中植入广告内容，赚取广告费。目前，流量变现和广告植入被外界认为是直播答题比较容易实现的变现方式。

另一方面，依靠奖金吸引而来的用户，粘性仍未显现。题目简单，答对者多，奖金少，刺激感减少；题目难度大，答对者少，用户粘性减少。而直播答题设计的独立APP，使用时间多限在固定直播答题时间，全天来讲使用率较低，后期需要开发更多的功能及游戏来吸引用户。

不过，随着直播答题市场的火爆，网络上也出现了各种服务器被挤爆、宕机及题库、各种作弊手段等负面声音。