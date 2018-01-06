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想看《权力的游戏》大结局？HBO说等2019年吧

想看《权力的游戏》大结局？HBO说等2019年吧
2018年01月06日 15:11 新华社
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　　美国HBO有线电视公司4日确认，热门剧集《权力的游戏》最终季第8季分6集，将在2019年播出，具体播出月份不详。

　　《权力的游戏》上一季2017年8月完结，共7集，在美国平均每集的观众人数超过3000万。这部改编自美国作家乔治·R·R·马丁奇幻小说《冰与火之歌》的系列电视剧2011年开播，已获得包括艾美奖在内的众多奖项，在全球范围内大量“圈粉”。

　　据路透社报道，《权力的游戏》最终季去年10月开始制作，拍摄工作预计持续至今年中旬，剧集制片人戴维·贝尼奥夫和D·B·魏斯将参与导演工作。按法新社说法，这将是这部剧集的“粉丝”等待剧情更新时间最久的一次。

　　HBO节目策划负责人凯西·布卢瓦斯说，为防止剧情外泄或黑客窃取剧情，最终大结局将拍摄多个版本。

　　严防剧透事出有因。据美联社报道，29岁的伊朗黑客贝赫扎德·梅斯里去年11月21日遭美国检方起诉，理由是他去年7月涉嫌入侵HBO电脑系统，窃取了《权力的游戏》等未播出剧集的部分剧本和演员的手机号和住址等，并借此敲诈600万美元。

　　不过，《权力的游戏》延播的消息受到美国娱乐业评论人士欢迎，他们认为，这意味着剧集质量更有保证。美国《娱乐》周刊记者詹姆斯·希伯德还指出，由于未赶上去年的评奖时段，上一季《权力的游戏》将于今年竞逐艾美奖，最终季延播意味着HBO现在能重点关注艾美奖宣传活动。

　　不仅如此，按路透社说法，电视剧延播还给小说原作者马丁“填坑”、即完成一两部新作的时间。由于系列小说《冰与火之歌》推出过慢，电视剧《权力的游戏》第6季剧情已脱离原著。（海洋）[新华社微特稿]

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