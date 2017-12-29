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网络涉军违法犯罪和不良信息举报平台将上线开通

网络涉军违法犯罪和不良信息举报平台将上线开通
2017年12月29日 17:56 新华网
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　　原标题：网络涉军违法犯罪和不良信息举报平台即将上线开通

　　新华社北京12月29日电（记者王东明）为深入贯彻落实党的十九大精神，充分发挥广大人民群众的参与监督作用，及时发现和查处各类网络涉军违法不良信息和违法犯罪案件问题，由中央军委政法委员会保卫局组织建设的网络涉军违法犯罪和不良信息举报平台（网址http://www.PLA110.cn）将于2018年1月1日起正式上线运行。

　　举报平台依据国家和军队有关政策法规，受理涉嫌危害国家安全、损害国防利益的网络涉军违法犯罪活动线索和违法不良信息的举报，主要包括：网上窃取泄露军事秘密，网上各类涉军造假活动，网上冒充军人招摇撞骗，假冒军队单位开设网站、账号，公开以军人身份发表各种不当言论，参与网络赌博、贩毒、色情、诈骗等违法犯罪活动，编造散布涉军谣言，攻击党对军队绝对领导、挑拨军政军民关系、干扰影响军事行动、丑化军队形象，以及危害军队网络信息安全等。

　　广大网民可依据个人意愿，通过平台“我要举报”板块进行实名或匿名举报。对举报情况属实，在查办案件、防止危害中发挥重要作用的，将按有关规定给予举报人奖励。

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