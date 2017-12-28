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中国三星本社新总裁黄得圭对外首秀 讲了个公益故事

中国三星本社新总裁黄得圭对外首秀 讲了个公益故事
2017年12月28日 09:15 新浪数码
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　　新浪数码讯 12月28日上午消息，本周早些时段，三星大中华区新任总裁黄得圭首次公开亮相。面对公众媒体，这位新总裁没有谈公司的现状和商业规划，在活动中走了情怀路线。

三星大中华区新任总裁黄得圭三星大中华区新任总裁黄得圭

　　此次三星大中华区新任总裁黄得圭在“探知未来”2017年全国总决赛中亮相。在2013年，三星首次将全球公益项目“探知未来”引入中国，并且邀请了中国科普教育主管单位——中国科学技术协会科普部、共青团中央学校部，以及中国国家科技馆共同参与组织这一项目。

　　会上，黄得圭讲讲述了此前这一大会参赛选手——内蒙古工业大学的学生杨仕林的故事。后者在2015年参加了由中国三星独家公益支持的“SOLVE FOR TOMORROW探知未来全国青年科普创新实验暨作品大赛”（下称“探知未来大赛”）中获得冠军。然而黄得圭讲到杨仕林却是因为另一个故事。

　　“中国有一个村庄，村口的一条河拦住了大家出行的道路，村民们要绕路两个小时才能出去。后来村子建了一座桥，过河只需要5分钟。孩子们以前天不亮就起床，现在都能睡个好觉。”而杨仕林，则是修桥的参与者之一。

　　新浪点评：虽然三星在中国被公众熟知大多是因为手机以及家电类产品，但区别于三星电子，三星本社在内地更愿意对外营造一个健康积极的企业形象。此次三星大中华区新任总裁黄得圭，似乎延续了此前的风格。(王迪)

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