阿里宣布高管调整：蒋凡任淘宝总裁 靖捷任天猫总裁

蒋凡

靖捷

新浪科技讯 12月27日下午消息，今日，阿里巴巴集团CEO张勇在员工公开信中宣布，淘宝、天猫将作为阿里新零售的基座，聚合阿里物流、金融、技术、云计算等基础能力帮助全社会商业升级。集团决定，任命集团副总裁蒋凡出任淘宝总裁，任命集团副总裁靖捷出任天猫总裁。

新任命的业务总裁均为70后80后年轻管理者。

靖捷

靖捷，70后。毕业于南京大学计算机科学与技术系，理学学士／工学硕士。1998年加入宝洁公司市场部，先后服务于飘柔、佳洁士、SK-II、Olay和帮宝适等品牌业务，并领导打造全球行业领先的购物者/零售营销和数字生意模式及组织，成为宝洁大中华区品牌运营副总裁。2012年加入中粮集团，先后任职品牌管理部总经理，方便食品品类管理部总经理和负责中国食品电商业务。2015年加入阿里巴巴，成为阿里巴巴集团副总裁，先后负责天猫市场部，集团大客户部，快速消费品事业组。2017年7月11日，阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”，靖捷成为委员会成员之一。此前，天猫淘宝由阿里巴巴CEO逍遥子代理，同时实行班委制，靖捷担任天猫班委班长。

蒋凡

蒋凡，80后。2013年年底，阿里收购友盟，蒋凡以友盟创始人的身份成为阿里一员。在阿里，蒋凡带领手机淘宝实现了淘宝的无线化，淘宝交易的无线占比从百分之十几，增长到80%以上。2017年，蒋凡带领淘宝产品团队，完成了淘宝与手机淘宝的整合，淘宝直播、短视频、微淘等内容生态日臻成熟，社区化建设更是让淘宝成为全球最大的的消费者社区，有力支撑了淘宝生态中具有特色和创新力的商家和内容创作者等角色，使其在淘宝上更好地孵化、发展和成长。2017年7月，阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”，蒋凡成为五新执行委员会成员之一，也是淘宝班委会班长。

“新零售新征程需要更多年轻人的新视角和新思维。”张勇在信中指出，过去一年，集团内一批年轻一代管理者快速成长，在新零售的拓展中，需要他们承担起更多的责任。

张勇在信中进一步明确了淘宝天猫作为阿里新零售两大柱石的发展方向和未来图景。即淘宝作为社会的创新基地以及帮助年轻人实现梦想的地方，将进一步升级成内容化、社区化、智能化平台。愈发丰富多元的淘宝生态将孕育出更多新物种，造就更多商业和就业机会。（肖鹏）

以下为阿里CEO张勇内部公开信全文：

各位阿里人，

还有几天就要迎来新的一年。过去的2017年是令人激动的一年，集团各方面业务高速健康发展，新零售为代表的“五新”已成为全社会共识，整个商业正围绕人、货、场进行着全面重构。

2018年新零售将进入全新阶段，淘宝、天猫也早已不是传统意义上的电商平台，而将成为阿里新零售基础设施的基座，集合集团在技术、物流、金融、云计算等方面的基础能力帮助全社会商业升级。

新阶段需要更多年轻人的新视角和新思维。过去一年，集团内一批优秀的年轻管理者快速成长起来。新零售的全新拓展，需要他们承担起更多的责任。

经集团研究决定，做如下任命：

1、任命蒋凡出任淘宝总裁。蒋凡加入阿里的几年，始终保持创业者的冲劲，有敏锐的消费者洞察和产品洞察，在整个淘系无线化升级过程中起到了核心驱动作用。推动了淘宝走向数据驱动，实现千人千面。他还带领团队构建了淘宝内容体系，为淘宝内容生态打下坚实基础。

万能的淘宝将继续升级内容化、社区化、智能化，让淘宝生态更加丰富，为消费者带去更多惊喜的服务和体验，让生活更有乐趣。同时，淘宝将继续成为创新基地以及帮助年轻人实现梦想的地方，在淘宝生态中孕育出更多新的物种，带来更多新的商业机会和就业机会。

2、任命靖捷出任天猫总裁。靖捷有着丰富的商业经验，对客户痛点有较深的理解，并能依此做出清晰的业务策略。他此前作为天猫班委班长，已经承担了许多天猫组织方面的职责，并对于组织建设有自己独到的见解。

天猫要做的是重构新世界。天猫将继续成为全球品牌数字化转型升级的主阵地，将从供应链、消费者互动、新渠道、线上线下互通等几个方面赋能品牌，让商业和互联网完美结合，产生新的化学反应。同时，天猫还将继续成为社会消费升级主阵地，天猫不仅要满足消费者现有需求，更要激发、创造消费者对美好生活的新追求。

以上任命即日起生效。

希望两位总裁带领淘宝、天猫团队，不忘初心、不惧将来，在新时代下继续践行阿里巴巴集团“让天下没有难做的生意”的使命，创造淘宝、天猫新的未来！