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任正非怒斥女儿孟晚舟的财务团队：还过什么年！

任正非怒斥女儿孟晚舟的财务团队：还过什么年！
2017年12月27日 10:52 新浪综合
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　　来源：注册会计师

　　前言

　　在昨天的头条推送之中，当看到任正非最新签发的奖金制度后，一众财务人简直羡慕嫉妒恨，尤其赞同那句“钱给多了，不是人才也变成人才”。

　　然而天下没有免费的午餐，我们眼红华为的高收入，但更应该看到华为的高标准，尤其是作为公司创始人的任正非，那更加是以严格来著称，说“六亲不认”也不为过。

　　由任正非女儿孟晚舟执掌的财务系统，就曾受到任正非的严重苛责，甚至通发邮件进行批评。

　　引发任正非发飙的是华为《管理优化报》刊登的一篇名为《一次付款的艰难旅程》的文章。

　　该文主要是说，华为内部的财务审批流程太复杂、财务人员经常设阻力等。文章部分内容如下：

　　对一线而言，找不到流程入口、不知道全流程的所有要求和操作规范，流程指导和说明往往比流程本身更难懂和复杂；

　　我们的流程建设多针对的是某个具体业务场景，防范的是特定风险，在设计上往往防卫过当，不考虑执行成本，更不用谈面向对象的流程拉通和友好的用户界面了；

　　公司呼吁各级主管要担责，但现实的流程、制度或监管组织却不信任主管担责。经常遇到的场景是：“我是负责xxx的，这个风险我愿意承担，流程能否走下去？”答曰“你担不起这个责任，请重新提交流程或升级到谁谁谁处理”。

　　随后在华为内部员工沟通社区“心声社区”上引发员工关注讨论，并最终引来了大Boss任正非。

　　任正非看到后，盛怒之下直接签发并以总裁办电子邮件的方式，发给华为董事会监事会和全体员工。

　　任正非在这份总裁办电子邮件中，简直就差指着鼻子骂了：

　　“据我所知，这不是一个偶然的事件，不知从何时起，财务忘了自己的本职是为业务服务、为作战服务，什么时候变成了颐指气使，皮之不存、毛将焉附。

　　我们希望在心声社区上看到财经管理团队民主生活发言的原始纪录，怎么理解以客户为中心的文化。我常感到财务人员工资低，拼力为他们呼号，难道呼号是为了形成战斗的阻力吗？”

　　在华为后来的一次节前座谈会上，任老板又发飙了。这是华为的传统。新年前，任总都会和各个部门坐下来，聊一下这一年的感悟得失，让主管们聊聊存在的问题和明年的想法。

　　据说，这场和财务部的座谈会上，发言主要是二类：

　　第一种，邀功求赏型。花90%的时间来总结业绩，只有10%的时间来谈一个不痛不痒的问题，然后草草结束。

　　第二种，避实务虚型。“人工智能”讲了好几遍，“财务共享”讲了好几层，貌似已经探索到最尖端的前沿，但就是不讲实实在在的工作做的咋样。

　　忍无可忍，任总总结的时候喷着怒火道“还过什么年！”

　　任正非曾不止一次提到对财务人员的四点要求：

　　1、财务如果不懂业务，只能提供低价值的会计服务；

　　2、财务必须要有渴望进步、渴望成长的自我动力；

　　3、没有项目经营管理经验的财务人员，就不可能成长为CFO；

　　4、称职的CFO应随时可以接任CEO。

　　总结成一句话，财务人员应融入业务。

　　融入业务，提升服务

　　在华为的组织架构中，财经体系是一个独立的部门，集中管理公司所有财务人员。华为的整个财务职能大体被分为三块：会计核算（账务）、财经管理和审计监控（内审），只有同时保障账务和内审的财务数据是足够准确的，财经管理的决策才值得信任。

　　

华为的财经体系架构图华为的财经体系架构图

　　什么叫低价值的会计服务呢？

　　很多人可能会说，这不就是指会计记账吗？会计核算是事后的记录，简单重复，会计核算岗位的可替代性很高。会计记账在未来可能变得越来越低端。甚至有人预测，人工智能兴起后会计记账有可能由系统自动完成，不需要会计人员动手。

　　如果会计人员希望提升价值，需要转身，实现由核算型会计向管理会计转变。说穿了，就是会计工作要为经营管理服务，要为业务服务，为一线作战服务。

　　渴望进步，渴望成长

　　这一要求对任何职业的从业者都适用，但对会计人员可能要更强烈一些。会计工作时时刻刻都处在变化之中，制度在变，准则在变，税法在变，在变化的过程中需要会计人员不断学习，不断调整，不断适应。会计人员对于专业知识的学习需要持续终身。

　　光学习会计专业知识就够了吗？显然不够。

　　要实现由财务会计向管理计转型，我们还要学习业务知识、市场知识、管理知识、产品知识……学习应该是主动的，这些学习一方面是为了开阔视野，另一方面是为了能融入业务。

　　对于女儿孟晚舟分管的财务体系，任正非强烈渴望女儿的成长，渴望财务的成长，渴望财务价值的体现！

　　积累项目管理经验

　　任总为什么把财务的项目管理经验看得这么重呢？

　　对于像华为这样的大集团公司来说，财务分工非常细，每个岗位所接触的工作几乎都是片段式的。片段式的工作虽容易做精，但很难窥探财务工作的全貌。

　　如果想对财务工作的全貌有个了解，最好完整地参与一个项目，这能让你在最短的时间内了解公司的业务运作。因为一个项目周期体现了公司业务运作的全过程。

　　参加项目管理，能培养财务人员的全局视野，能够让财务人员站在新的高度俯视公司业务运行的全貌。

　　CFO达到CEO素养

　　欧美企业有个说法，CFO是CEO最有力的接班人选。CFO站在业务的最后端，能够俯瞰公司管理的全貌，欧美人认为CFO接替CEO是顺理成章的。

　　这一要求如果搁到国内企业，我们总觉得CFO欠缺点什么？欧美企业强调制度与流程控制，国内的企业除了明规则外还要讲究潜规则、亚文化。CFO大多拘泥于专业技能，缺少应对潜规则的智慧。在制度没有权威的情况下，CFO接任CEO，有明显的短板。

　　任总提出CFO随时接替CEO的要求，一方面要求华为的CFO要具备CEO的潜质，另一方面有对华为制度与内控的自信。

　　任总对财务人员的这四点要求归结为一句话就是——财务人员必须要懂业务。

　　财务融入业务，是华为对财务人员的基本要求。为此，华为甚至制定了财经干部与业务干部的双向交流计划。

　　财务干部要懂些业务，业务干部应知晓财务管理。有序开展财经和业务的干部互换及通融，财务要懂业务，业务也要懂财务，混凝土结构的作战组织，才能高效、及时、稳健地抓住机会点，在积极进攻中实现稳健经营的目标，使公司推行的LTC、IFS能真正发挥作用。

　　从各业务部门抽调干部到财经管理部任职，加强财经组织的业务建设，改变财经组织一直以来简单、固执、只会苦干不会巧干的作法。用任正非的话说，是在财经组织里加入一些沙子，是为了形成混凝土，而非是要取代财务人员，当然换岗的业务干部要先通过会计考试。

　　财务人员融入业务，好说难做，具体的路径有哪些呢，如何快速做到？

　　任正非给财务人员指出了三个方向：

　　方向一：参与项目管理

　　企业规模越大，财务人员的分工越细，往往只能专注一小段工作，很难窥探财务工作全貌。基层财务人员要想尽快掌握会计整体，最好的选择是做项目财务。一个项目相当于一个小企业的完整周期，全面且贴近业务，经历了这样的循环，财务人员可以为转身成为CFO奠定基础。　

　　方向二：参与经营分析

　　华为推崇经营分析，而不是单纯的财务分析。财务分析一定要结合实际，服务业务部门，否则分析报告的作用有限。具体言之，财务分析要透过财务数据挖掘背后的业务原因，指出问题，找出对策，落实责任，到期考核。这么下来，财务分析自然突破了财务的范畴，成了一把手工程。　　

　　方向三：参与预算预测

　　财务人员必须不断与业务人员沟通才能得出务实的结论。计划与预算是什么关系？“计划是龙头，制定计划的人一定要明白业务。地区部要成立计划、预算与核算部，要让明白业务的人来做头。只有计划做好了，预算与核算才有依据来修正、考核计划。”计划是方向，预算是量化，核算是校验，三者互相促进，其关键点是做计划的人要懂业务。

　　财务对业务的支持从事后走向事前，预测是可以为之的举措。准确的预测有助于公司做出正确的决策，可以优化公司的资源配置。财务分析报告在结尾处往往要对全年经营指标进行预测。预测准确与否，从某种程度上讲也是检验财务分析效果的标尺。

　　作为一个中小企业的财务人员，如果能熟悉各部门间的业务关系，无论是对自己账务处理直觉和自信的培养、还是对升职，都有很大帮助。

　　然而很多人一辈子都守着一个岗位，特别是大公司的财务人员，如果一辈子都只负责自己手头上一块小小的业务，很难在职业生涯上有所突破。

　　如果想在一个相对短的时间内熟悉公司各个业务的话，介绍几个技巧：

　　一、多看

　　多观察、多学习。有时候别人不一定有时间、或不愿意手把手教你，更多的需要自己观察周围的人是怎样做的，了解业务流程，积累好问题一次性问清楚。

　　如果可以的话，多看看公司以前的业务以及处理方法等，这是重点！因为是真正的凭证和实际的案例，又是本公司自身的业务，无论是业务类型还是处理方式都比书上的实际得多~如果想了解更多实例的话，网上有些会计论坛的讨论也比较具有普遍性的参考意义~

　　二、多谈

　　新时代对财务人员的要求可不仅仅是一天到晚对着数据，而是相应的沟通和交流能力。

　　跟同事

　　财会人员在收集成本数据的时候，要与生产部、物流部打交道；在发布报销制度的时候要和包括销售人员在内的全公司同事打交道；要知道业务模式，知道利润来源点，知道公司运作整体的流程点……

　　财务人员必须不断与业务人员沟通才能得出务实的结论。所以无论是本部门的同事还是其他部门的同事，都可以多熟悉常交流，有真的琢磨不透的地方还能找个人问问。

　　跟领导

　　跟领导多谈并不是打小报告。有一个大前提是要做好自己的本职工作：做好本职工作，不断观察公司的业务运营同时自己学习努力考证提升自己，在领导心中塑造积极向上的形象。这时候，跟领导汇报一下自己的工作心得，偶尔提一提改进的想法或者建议，同时了解领导的想法，能为你的工作加分不少。如果有能力的话，多承担责任，向领导申请参与项目的机会。这样甚至想换岗位的时候，领导也不会觉得你太过突兀。

　　三、多做

　　纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。当你做好本职工作、参与一定项目、做出比较漂亮的成绩的情况下，对自己的能力和经验有信心了，就可以尝试跟领导沟通申请换一下岗位。接触不同的岗位也有利于让你更加全面了解公司的业务流程。

　　总结：熟悉和做好现有工作，获得新的工作机会，进入新的业务。

　　正如华为CFO孟晚舟所言：

　　当我们财务站在新的高度，此时此刻的超然，只是下一段雄关漫道的开始。

　　打开作业边界，责任在哪里，我们就在哪里

　　打开管理边界，机会在哪里，我们就在哪里

　　打开组织边界，人才在哪里，我们就在哪里

　　打开思想边界，方法在哪里，我们就在哪里

　　打开能力边界，工匠在哪里，我们就在哪里

　　传统的财务服务，早已不再是我们孜孜以求的目标。那个驼着背、弯着腰、端着水杯、戴着老花眼镜的账房先生，绝不再是我们的形象代言。

　　正如舒婷在《致橡树》里写的一样，财经组织与业务组织的关系，就像橡树与木棉那样，既相互独立、又相互依偎。

　　声明：本文来自ipo观察，版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点，不代表创业家立场，转载目的在于传递更多信息。如需转载，请联系原作者获取授权。

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